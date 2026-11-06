Thịt nhũn, bở vào trường học: Công ty cung cấp nói do lợn bị stress

Liên quan đến việc phụ huynh phản ứng gay gắt vì thịt lợn nhập vào bếp ăn trường mầm non bị nhũn, bở bất thường, Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh, đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học mới công bố văn bản giải thích về hiện tượng thịt lợn mềm, nhợt nhạt và dễ rỉ dịch.

Công ty này cam kết, quy trình sản xuất thịt tuân thủ theo các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Nhưng về mặt cảm quan, sản phẩm thịt lợn được giết mổ theo dây chuyền công nghiệp có 1 tỷ lệ nhỏ thịt PSE (Pale, Soft, Exudative) có các đặc tính: thịt có màu nhợt nhạt (tái), mềm, rỉ dịch.

Công ty giải thích nguyên nhân là do con lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến phản ứng phân giải glycogen tạo acid lactic diễn ra mạnh mẽ trên thân thịt sau giết mổ, pH sản phẩm giảm xuống thấp khiến cho bề mặt thịt bị ướt, protein bị biến tính làm cho thịt có cấu trúc mềm, dễ bị rỉ dịch.

Công ty cung cấp thực phẩm lý giải, thịt lợn bở là do con lợn bị stress trước khi giết mổ.

Ngoài ra, thịt lợn mảnh sau khi giết mổ có nhiệt độ thân nhiệt cao (khoảng 39 độ C), các phần thịt ở vị trí dày như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém, nếu không được pha lóc và làm lạnh nhanh phần thịt nạc ở các vị trí này có thể bị tái do nhiệt độ cao, khiến cho thịt có màu tái, mềm.

Trước đó, sáng 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường phát hiện thịt lợn do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp có biểu hiện bất thường. Một số miếng thịt mềm nhũn, phụ huynh dùng tay ấn xuống để lại vết lõm, dễ bị xé rách.

Cho rằng thực phẩm bất thường, nhà trường đã lập biên bản, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu đơn vị cung cấp thay thế thực phẩm. Toàn bộ số thịt nghi ngờ được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ kiểm tra.

Theo thông tin từ UBND phường Phương Liệt, kết quả kiểm tra nhanh chỉ tiêu sulfite trên hai mẫu thịt đều âm tính. Đoàn kiểm tra đã tiếp tục niêm phong 150 gram thịt gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu. Hiện vẫn chưa có kết quả kiểm nghiệm.