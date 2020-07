Đà Nẵng tiếp tục phát hiện thêm 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 26/7, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết vừa phát hiện thêm 9 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép trên địa bàn.

Những người này được phát hiện khi Công an quận Sơn Trà tiến hành tổng kiểm tra người nước ngoài cư trú trên địa bàn sau chỉ đạo của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Công an quận Sơn Trà cho biết đã tiến hành kiểm tra 14 hộ gia đình có người nước ngoài ở, 374 nhà nghỉ, khách sạn, homestay, nhà cho người nước ngoài thuê, resort, 2 chung cư. Đối với 9 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép hiện đã đưa 2 người đang cách ly tại bệnh viện phổi Đà Nẵng, 7 trường hợp còn lại đưa về cách ly tập trung.

Ngoài ra, công an quận Sơn Trà cũng phát hiện 14 trường hợp chưa khai báo tạm trú. Những người này hiện đã được yêu cầu thực hiện khai báo tạm trú, lưu trữ hồ sơ, thông tin về thời gian thị thực.

Công an quận Sơn Trà cho biết sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát người nước ngoài trên địa bàn trong những ngày tới.

Trước đó trong ngày 25/7, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, nhận định tình trạng người nước ngoài mà chủ yếu là người Trung Quốc xâm nhập vào nước ta bất hợp pháp đang rất nguy hiểm. Mới nhất là 3 vụ việc mà Công an Quảng Nam, Công an Đà Nẵng phát hiện. Điều này cho thấy sự lỏng lẻo trong việc kiểm soát.

"Bệnh nhân 416 chưa có khẳng định bị lây nhiễm từ nhóm đối tượng này nhưng cho thấy khoảng trống trong việc kiểm soát biên giới cần phải vá, bịt lại", Thứ trưởng Sơn nói.

Theo Thứ trưởng Sơn, công an Đà Nẵng đã phối hợp với các địa phương để tiến hành kiểm tra đồng bộ và đã khởi tố 3 người trong đó 2 người Việt. Hai người này 1 ở Quảng Nam, 1 ở Đà Nẵng, người còn lại là Trung Quốc.

"Điều này cho thấy có sự móc nối, đưa người nhập cảnh trái phép. Lực lượng chức năng phải đi từng nhà kiểm tra vì người Trung Quốc nhập cảnh vào có rất nhiều vấn đề. Đề nghị thủ tướng chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ trên cả nước", Trung tướng Sơn nói.