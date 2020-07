Có đường dây người Việt Nam đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến Đà Nẵng

Ngày 25/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án "tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam" trái phép và tạm giữ một số đối tượng để mở rộng điều tra vụ việc.

Cụ thể, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện nhiều trường hợp lưu trú không đăng ký trong đó có hơn 30 người Trung Quốc. Những người này nhập cảnh trái phép theo đường dây do người Việt cấu kết với người Trung Quốc tổ chức.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, tại cuộc họp nóng chiều 24/7 cho biết đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

"Phải xử lý nghiêm những trường hợp không khai báo tạm trú, khai báo không trung thực, trốn cách ly, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.

Những người có hành vi chống người thi hành công vụ, hành vi đưa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh cũng cần xử lý quyết liệt", Thiếu tướng Viên nói.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên

Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã huy động lực lượng công an các đơn vị, địa phương đang khẩn trương rà soát toàn bộ đối tượng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc lưu trú trên địa bàn.

"Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp phản bác, truy tìm, xử lý nghiêm khắc nhất, kể cả xử lý hình sự đối với cá nhân, tổ chức tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tâm lý người dân và du khách", ông Chung nói.

Trước đó, tối 21/7, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 3 nghi can, gồm 1 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam trong đường dây đưa 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Du khách Trung Quốc tại Đà Nẵng trước dịch Covid-19

Nhóm 30 người bị phát hiện nhập cảnh trái phép, lưu trú tại Đà Nẵng hiện đang được cách ly. Trong đó, 1 nhóm cách ly tại 1 khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà và có 5 người cách ly tại bệnh viện 199 Bộ Công an. Những người này được tiến hành xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-NCoV-2.

Liên quan đến bệnh nhân T.V.D (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), người nghi nhiễm Covid-19, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết hiện vẫn chưa có kết quả xét nghiệm xác định từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Bệnh nhân hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng và đang phải thở máy.

"Bệnh nhân đang được thở máy thông qua lổ khí quản. Da và niêm mạc của bệnh nhân hồng hào, tim và phổi nghe rõ. Các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đang tiến triển với dấu hiệu tương đối khả quan", bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết.

Ngành y tế Đà Nẵng phun thuốc khử trùng nơi bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 sinh sống

Trước đó, bệnh nhân D nhập viện tại bệnh viện C Đà Nẵng ngày 20/7 với các triệu chứng sốt, ho, đàm nhiều. Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán Viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng. Bệnh nhân có diễn tiến bệnh nhanh, suy yếu hô hấp nên được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và chuyển viện điều trị từ gày 23/7.

Gia đình cho biết trong 1 tháng qua chỉ ở Đà Nẵng nhưng di chuyển nhiều nơi như đến bệnh viện, đi dự tiệc tại nhà người thân, dự tiệc cưới có hàng trăm người…