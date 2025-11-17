Đã đến lúc tự CỨU LẤY THẬN bằng cách chăm ăn 3 thứ: Quen nhưng không phải ai cũng biết dùng

Thận rất quan trọng dù với nam hay nữ, ở bất cứ độ tuổi nào. Nhưng nhịp sống hối hả, thói quen ăn uống thiếu kiểm soát, lạm dụng thuốc giảm đau và stress kéo dài khiến các bệnh lý về thận ngày càng phổ biến và trẻ hóa nhanh. Việc chủ động bảo vệ và cải thiện chức năng thận thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày là một chiến lược thiết yếu mà bất cứ ai cũng cần thực hiện.

Giáo sư La Ngọc Trung (Trung Quốc) khuyến nghị nên chăm ăn 3 thực phẩm dưới đây để phòng bệnh và cải thiện chức năng thận:

1. Lòng trắng trứng

Khi chức năng thận suy giảm, việc kiểm soát protein nạp vào là bắt buộc vì quá trình chuyển hóa protein tạo ra chất thải nitơ gây áp lực lên thận. Thế nhưng, nếu kiêng khem quá mức lại dẫn đến suy dinh dưỡng.

Ảnh minh họa

Lòng trắng trứng là lời giải cho bài toán này. Loại protein tinh khiết này tạo ra ít chất thải chuyển hóa nhất, giúp giảm gánh nặng lọc thải lên cầu thận, là nguồn dinh dưỡng chất lượng sinh học cao nhất mà bệnh nhân thận có thể ưu tiên sử dụng. Đồng thời, theo quan niệm y học cổ truyền, lòng trắng trứng có tính bình, đi vào kinh phế và tỳ, giúp dưỡng âm và bổ khí một cách nhẹ nhàng, rất phù hợp cho những người thể trạng yếu, cần dinh dưỡng mà không muốn gây nhiệt hay ẩm thấp.

Tuy nhiên, người bệnh cần luôn tuân thủ liều lượng protein do bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng chỉ định để tránh tình trạng quá tải không mong muốn.

2. Bí đao

Một trong những biểu hiện thường gặp nhất của suy giảm chức năng thận là tình trạng phù nề và tiểu tiện khó khăn, phản ánh sự mất cân bằng trong việc kiểm soát nước của cơ thể.

Với tính mát và vị thanh dịu, bí đao từ lâu đã được y học cổ truyền ứng dụng nhờ công năng lợi thủy và thanh nhiệt, tiêu đờm. Khoa học hiện đại cũng xác nhận Bí đao chứa lượng nước lớn và các hoạt chất thúc đẩy quá trình lợi tiểu nhẹ, giúp cơ thể đào thải nước thừa và giảm phù nề hiệu quả.

Ảnh minh họa

Để tối ưu hóa lợi ích và tránh tác dụng phụ, đặc biệt với những người cần kiểm soát kali máu, một lưu ý quan trọng là nên gọt vỏ, cắt lát và chần qua nước sôi trước khi chế biến. Thao tác này giúp loại bỏ bớt kali hòa tan trong rau, giúp món ăn an toàn hơn cho thận. Trà bí đao, hay bí đao nấu canh hoặc xào đều là lựa chọn tuyệt vời giúp cơ thể thoát nước một cách nhẹ nhàng.

3. Bắp cải tím

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng bệnh thận mãn tính thường đi kèm với tình trạng viêm nhiễm và rối loạn tuần hoàn máu kéo dài tại cơ quan này.

Bắp cải tím là một loại rau mạnh mẽ chống lại điều đó. Màu sắc đặc trưng của nó đến từ hàm lượng Anthocyanin - một chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid có khả năng chống viêm vô cùng mạnh mẽ. Anthocyanin giúp giảm tổn thương tế bào thận do các phản ứng viêm kéo dài và cải thiện sức khỏe mạch máu. Trong khi đó, y học cổ truyền đánh giá Bắp cải tím giúp thanh nhiệt và dưỡng âm, đồng thời hỗ trợ hoạt huyết (cải thiện tuần hoàn máu).

Ảnh minh họa

Ngoài ra, bắp cải tím còn giàu chất xơ, có lợi cho đường ruột, từ đó gián tiếp giúp ổn định nồng độ kali trong máu. Để hấp thụ tối đa các hợp chất chống oxy hóa, bạn nên ăn bắp cải tím dưới dạng salad (đã rửa sạch) hoặc xào nhanh, tránh nấu quá lâu làm giảm giá trị dinh dưỡng và công năng bảo vệ thận.