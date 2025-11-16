Người có thận khỏe thường ăn 5 loại thực phẩm này: Nếu bạn cũng ăn, xin chúc mừng!

Thận làm việc không ngừng nghỉ mỗi ngày để thực hiện nhiều chức năng sống còn của cơ thể như lọc máu, loại bỏ độc tố,... Khi tuổi tác tăng lên, hiệu suất của thận dần suy giảm, đặc biệt nếu có lối sống không lành mạnh, uống rượu quá mức hay mất nước kéo dài. Một khi bị tổn thương mạn tính, thận khó có thể hồi phục. Vì vậy, chăm sóc thận bằng việc có chế độ ăn hợp lý là điều vô cùng quan trọng.

Các chuyên gia cho rằng một số thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất kháng viêm và dưỡng chất có lợi có thể giúp giảm gánh nặng cho thận, hỗ trợ bảo vệ và thúc đẩy sửa chữa mô thận. Dưới đây là 5 loại thực phẩm được đánh giá là thân thiện với thận, nên bổ sung hằng ngày để góp phần duy trì sức khỏe của cơ quan này.

Bắp cải

Bắp cải tốt cho thận (Ảnh minh họa).

Bắp cải vốn có hàm lượng kali thấp nên phù hợp với chế độ ăn dành cho người muốn bảo vệ thận. Bắp cải còn chứa vitamin K, vitamin C, chất xơ và folate. Các dưỡng chất này hoạt động như những chất chống oxy hóa và kháng viêm tự nhiên, giúp trung hòa gốc tự do – yếu tố có thể làm nặng thêm tình trạng viêm ở thận.

Nhờ hỗ trợ sửa chữa tế bào và bảo vệ mô thận, bắp cải trở thành lựa chọn thông minh trong bữa ăn hằng ngày.

Nho đỏ

Nho đỏ (Ảnh minh họa).

Nho đỏ giàu polyphenol - hợp chất thực vật được cho là có khả năng cải thiện lưu lượng máu đến thận và giảm viêm. Những polyphenol này còn tạo “lá chắn” bảo vệ mô thận, giảm tác động của độc tố và đường huyết cao.

Một số nghiên cứu sơ bộ cho rằng các sản phẩm từ nho đỏ có thể hỗ trợ chức năng thận ở những người mới xuất hiện tổn thương tại cơ quan này. Thêm một nắm nho hoặc một ly nhỏ nước nho mỗi ngày có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe thận.

Tỏi

Tỏi (Ảnh minh họa).

Tỏi chứa nhiều hợp chất kháng viêm và chất chống oxy hóa, giúp giảm tình trạng viêm tại thận và làm dịu căng thẳng oxy hóa lên các tế bào. Một số nghiên cứu cho thấy việc dùng tỏi thường xuyên có thể giảm các dấu hiệu tổn thương thận và bảo vệ tế bào tránh khỏi tác hại từ nhiều yếu tố gây hại.

Bên cạnh đó, tỏi còn có thể hỗ trợ hạ huyết áp. Đây là yếu tố quan trọng vì tăng huyết áp là nguyên nhân phổ biến gây tổn thương thận. Thêm tỏi vào món ăn hằng ngày là cách đơn giản để tăng “lớp giáp bảo vệ” cho cơ quan này.

Việt quất

Việt quất (Ảnh minh họa).

Việt quất chứa lượng lớn chất chống oxy hóa và flavonoid – nhóm hợp chất có khả năng giảm viêm và bảo vệ thận khỏi tổn thương. Việc bổ sung một nắm nhỏ việt quất hằng ngày được cho là có liên quan đến chức năng thận tốt hơn và giảm nguy cơ xuất hiện bệnh thận.

Các hoạt chất sinh học trong việt quất còn giúp “quét sạch” gốc tự do trước khi chúng kịp gây hại cho thận. Dù ăn tươi hay đông lạnh, việt quất đều có thể hỗ trợ quá trình sửa chữa các tổn thương tại thận khi chúng còn ở giai đoạn sớm.

Súp lơ trắng

Súp lơ trắng (Ảnh minh họa).

Súp lơ trắng là một trong những lựa chọn được đánh giá cao nếu mục tiêu là duy trì sức khỏe thận. Loại rau này có hàm lượng kali thấp, đồng thời giàu vitamin C, vitamin K, folate và chất xơ. Những dưỡng chất này phối hợp giúp giảm viêm, giảm stress oxy hóa - hai yếu tố gây tổn thương thận.

Súp lơ trắng cũng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học giúp bảo vệ tế bào thận. Việc thay thế khoai tây hoặc bột mì bằng “cơm súp lơ trắng” trong bữa ăn có thể giúp giảm lượng kali mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng.