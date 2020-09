Dạ dày rất sợ 4 thứ, tốt nhất bạn đừng mắc phải 2 thứ trở lên, muốn không bị bệnh dạ dày hãy làm tốt 3 việc

Một dạ dày khỏe mạnh đặc biệt quan trọng đối với cơ thể con người. Tuy nhiên, trong cuộc sống, bệnh dạ dày làm khổ rất nhiều người, phổ biến nhất là đầy bụng, trào ngược axit, ợ hơi...

Nói về bệnh dạ dày, các chuyên gia sức khỏe cho rằng "chữa 3 phần, dưỡng 7 phần". Tức là, muốn dạ dày tốt thì phải hình thành thói quen sinh hoạt tốt.

Có 4 thứ mà dạ dày rất sợ, tốt nhất bạn đừng để bản thân mắc phải ít nhất 2 trong số đó. Muốn dạ dày tốt, hãy tránh cả 4 thứ, nếu không thể thì cũng phải tránh được 3 thứ để bảo vệ dạ dày.

1. Dạ dày sợ "lạnh"

Dạ dày rất nhạy cảm với nhiệt độ và sợ lạnh nhất. Một khi bị cái lạnh kích thích, chức năng vận động của dạ dày sẽ bị rối loạn. Điều này có thể gây đau bụng quặn thắt, đầy bụng, chán ăn, buồn nôn và nôn.

Vì vậy, vào mùa lạnh, hoặc khi khí hậu thay đổi lớn, bạn cần chú ý chống lạnh và giữ ấm cho cơ thể, nhất là phần bụng.

2. Dạ dày sợ rượu

Uống rượu không chỉ làm hại gan mà còn đau dạ dày. Khi rượu bia vào dạ dày sẽ kích thích trực tiếp đến niêm mạc dạ dày và gây hại cho sức khỏe của dạ dày.

Uống rượu lâu ngày dễ dẫn đến viêm dạ dày, loét dạ dày , đau bao tử... từ đó làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

3. Dạ dày sợ ăn no

Dạ dày sợ nhất là no. Ăn quá no và no sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày, ảnh hưởng đến tiêu hóa, không có lợi cho quá trình tự phục hồi của niêm mạc dạ dày.

Theo thời gian, dạ dày tiết ra một lượng lớn dịch vị, phá hủy hàng rào niêm mạc dạ dày từ đó gây ra các bệnh lý về dạ dày.

4. Dạ dày sợ khói thuốc lá

Hút thuốc làm tổn thương phổi và cả dạ dày. Chất nicotin trong thuốc lá có thể kích thích sự co thắt và co thắt của các mạch máu dưới niêm mạc dạ dày, thúc đẩy quá trình tiết axit dịch vị, gây thiếu máu cục bộ và thiếu oxy niêm mạc dạ dày, từ đó phá hủy niêm mạc dạ dày.

Theo các khảo sát, 40% những người hút 20 điếu thuốc mỗi ngày bị viêm dạ dày, hút 10 điếu thuốc mỗi ngày và 20% -30% bị viêm dạ dày, do đó, để ngăn chặn sự khởi phát của bệnh viêm dạ dày, trước tiên bạn phải bỏ thuốc lá.

Muốn dạ dày khỏe mạnh, tránh bệnh dạ dày hãy làm tốt 3 điều này

1. Chế độ ăn uống khoa học

Chế độ ăn uống đặc biệt quan trọng đối với việc duy trì hoạt động của dạ dày.

- Ăn sáng: Bước đầu tiên để nuôi dưỡng dạ dày của bạn là ăn sáng.

Sau một đêm ngủ, vào sáng hôm sau, lượng axit trong dạ dày tăng lên, nếu không có thức ăn để trung hòa sẽ dễ làm tổn thương niêm mạc dạ dày.

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, bạn phải hình thành thói quen ăn sáng, tốt nhất nên ăn "đồ ấm" để bảo vệ "khí của dạ dày". Thức ăn ấm có thể đánh thức dạ dày và giúp hấp thụ chất dinh dưỡng của thức ăn sáng.

- Ăn thực phẩm màu vàng: Theo y học Trung Quốc, dạ dày thích thức ăn màu vàng. Để bồi bổ dạ dày, bạn có thể ăn nhiều thực phẩm có màu vàng, như bí đỏ, đậu nành, kê vàng, xoài, cà rốt...

Bí đỏ có tính ấm, đi vào kinh mạch tỳ vị, dạ dày, có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày, tăng cường nhu động đường tiêu hóa, thúc đẩy tiêu hóa.

Đậu nành, tăng cường sinh lực cho lá lách, bổ sung khí, cải thiện tiêu hóa thức ăn và thúc đẩy sự hấp thụ chất dinh dưỡng.

Đu đủ chứa nhiều enzym đu đủ giúp phân hủy và đẩy nhanh quá trình hấp thụ protein, giảm chứng khó tiêu và viêm dạ dày.

Ăn một ít cà rốt, tăng sinh khí, có lợi cho lá lách và cơ hoành, giữ ẩm cho ruột và dạ dày, tăng sinh lực cho thức ăn và bảo vệ ngũ tạng.

- Ăn nhạt và ăn ít các sản phẩm ngâm chua: Lượng muối trong thực phẩm cao có thể gây hại trực tiếp đến niêm mạc dạ dày, đồ ngâm chua sẽ tạo ra chất nitrosamine gây ung thư mạnh trong dạ dày, gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe dạ dày.

- Không ăn nóng: Nếu ăn vội đồ nóng sẽ làm bỏng miệng và niêm mạc thực quản.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiệt độ tối đa của niêm mạc đường tiêu hóa của con người không vượt quá 60 độ C, một khi vượt quá mức này thì dễ dẫn đến tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa không thể phục hồi. Đồ ăn trong khoảng 90 độ C nếu đi vào dạ dày sẽ làm bỏng niêm mạc dạ dày.

2. Chọn đúng thức uống

Uống nước ấm: Sức khỏe con người không thể tách rời nước uống. Nước ấm 35-40 độ C là sự lựa chọn tốt nhất cho dạ dày vì nó khiến đường tiêu hóa dễ chịu.

Sau khi thức dậy sớm, hãy uống một cốc nước ấm có thể đánh thức dạ dày, làm ấm dạ dày và bồi bổ dạ dày, giúp hấp thụ chất dinh dưỡng của bữa sáng.

3. Có thói quen tốt

- Nhai kĩ: Dạ dày có nhiệm vụ tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng thức ăn, vì vậy cần nhai chậm, nhai kĩ mỗi khi ăn.

Ăn và nhai kĩ hơn có thể thúc đẩy tiêu hóa và giảm gánh nặng cho dạ dày, có lợi cho dạ dày. Bằng cách này, không chỉ giúp tiêu hóa, hấp thu mà còn giúp não bộ nhận được tín hiệu "no" kịp thời, tránh ăn quá no gây hại cho sức khỏe của lá lách và dạ dày.

- Ngủ ngon: Ngủ cũng là một bước quan trọng để nuôi dưỡng dạ dày.

Trước hết, một giấc ngủ ngon là liều thuốc tự nhiên để phục hồi dạ dày. Không nên thức đêm. Đi ngủ sớm và dậy sớm điều này đặc biệt quan trọng đối với quá trình tự phục hồi của dạ dày.

Thứ hai, khi ngủ, bạn nên che chắn vùng bụng và đắp chăn bông để tránh lạnh bụng, tổn hại sức khỏe. Một khi bụng bị lạnh không chỉ dễ sinh ra các bệnh đường tiêu hóa mới mà còn dễ gây tái phát các bệnh dạ dày cũ.

- Tập thể dục chăm chỉ: Tập thể dục hợp lý có thể tăng cường chức năng tiêu hóa, tăng tiết dịch tiêu hóa, thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng, đồng thời có thể cải thiện lưu thông máu của đường tiêu hóa và trì hoãn sự lão hóa của hệ tiêu hóa.

Khí công, Thái cực quyền, đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội... đều là những phương pháp rèn luyện sức khỏe tốt. Khi tập luyện, bạn nên tăng dần thời lượng tập, từ ít đến nhiều, tập lâu dài và kiên trì.

- Xoa bụng thường xuyên: Xoa bụng thường xuyên tương đương với việc dạ dày được kích thích tốt nhất định. Có như vậy mới nâng cao được chức năng của tỳ vị và dạ dày, mới có tác dụng bồi bổ dạ dày, bồi bổ cơ thể.

Thư giãn toàn bộ cơ thể, vừa ấn vừa xoa bụng, đồng thời phối hợp với thở chậm, có thể thúc đẩy hệ tuần hoàn máu ở bụng, giảm khó chịu cho dạ dày.

Theo Aboluwang, Sohu