Phu nhân tài phiệt “kém sang” nhất màn ảnh Việt: Ngoài đời lại sở hữu body nóng bỏng, tự thú nhận phải “gồng” khi diễn vai nhà giàu

Trong bộ phim truyền hình Gió Ngang Khoảng Trời Xanh , nhân vật Sương do Trần Thu đảm nhận nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Là phu nhân trẻ tuổi nhất hội vợ nhà tài phiệt, Sương được xây dựng với vẻ ngoài mềm mỏng, an phận, nhưng khi lên sóng lại khiến khán giả tranh cãi dữ dội. Không ít người chê bai từ giọng thoại thiếu cảm xúc đến tạo hình có phần sến súa, lạc quẻ so với hình tượng “bà chủ đại gia” mà biên kịch hướng đến.

Trái ngược với hình ảnh “phu nhân kém sang” trên màn ảnh, ngoài đời Trần Thu lại sở hữu nhan sắc rực rỡ cùng vóc dáng nóng bỏng.

Trần Thu là gương mặt quen thuộc với nhiều bộ phim ngắn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nữ diễn viên trẻ lại chưa có nhiều kinh nghiệm đóng phim truyền hình. Việc được xuất hiện trong bộ phim giờ vàng với Trần Thu là cơ hội vô cùng quý báu.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh gợi cảm trong váy ôm sát, bikini hay streetstyle trẻ trung hiện đại. Ở đời thường, Trần Thu toát lên năng lượng tươi mới, có phần phóng khoáng – khác biệt hoàn toàn so với nét gượng gạo của Sương trong phim.

Không né tránh dư luận, Trần Thu thẳng thắn chia sẻ về vai diễn: " Diễn vai này gồng cứng người luôn ạ. Em tự thấy mình phu nhân ‘rởm’ thật. Nhưng mãi rồi em mới có cơ hội góp mặt trong một vai nhỏ ở khung giờ vàng, các bác cho em thử sức nhé. Cảm ơn đạo diễn và ê-kíp đã cho em cơ hội, chắc chắn em còn nhiều thiếu sót, mong mọi người chỉ dẫn thêm.”

Chia sẻ chân thành này phần nào cho thấy áp lực của một gương mặt mới khi phải khoác lên mình hình ảnh quý phái, sang trọng – vốn là thử thách không hề nhỏ.

Dù gây tranh cãi, nhưng sự dũng cảm của Trần Thu khi dám đối diện khán giả bằng một vai diễn “khó nhằn” cũng được ghi nhận. Cô không chỉ tiếp cận khán giả bằng nhan sắc đời thường mà còn muốn thử thách bản thân qua những vai phức tạp, có chiều sâu.

Ở một góc nhìn khác, những khập khiễng về giọng thoại hay ngoại hình trong phim cũng là “cái giá” mà bất cứ diễn viên trẻ nào phải trải qua khi học cách nhập vai.

Khán giả có thể chê trách Sương chưa ra dáng phu nhân tài phiệt, nhưng chắc chắn vẫn sẽ nhớ đến Trần Thu – cô gái đã biến vai phụ thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Và biết đâu, từ những “gồng gượng” ban đầu này, một hành trình diễn xuất mới đang mở ra cho nữ diễn viên trẻ.



