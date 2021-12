Đã có người trúng xe Airblade trong chương trình "Triệu chữ ký - 1 niềm tin chiến thắng" của King Coffee

Trong hai ngày cuối tuần 4-5/12 vừa qua tại Big C Đồng Nai đã có khách hàng đầu tiên rinh quà là chiếc xe máy Honda Airblade.

Ngoài xe một xe máy Honda Airblade được trao trong ngày 4/12 tại Big C Đồng Nai, tính đến nay đã có hơn 230 ba lô, 241 và hàng trăm túi sách và rất nhiều phần quà khác được trao kể từ khi TNI King Cofee tung ra chương trình khuyến mãi.

Ngoài Big C Đồng Nai, chương trình còn được tổ chức offline các ngày cuối tuần tại nhiều siêu thị trên toàn quốc. Đặc biệt sắp tới hai ngày cuối tuần 11 – 12/12 tại Co-op Lý Thường Kiệt, TP. Hồ Chí Minh sự kiện này sẽ diễn ra với nhiều giải thưởng có giá trị đang chờ đón các khách hàng may mắn.

Big C Đồng Nai là một trong những điểm "Nhận Quà Khủng" dành cho khách hàng khi King Coffee chính thức tung Chương trình "Triệu chữ ký – Một niềm tin chiến thắng" như một lời cảm ơn đối với các khách hàng đang sử dụng sản phẩm cà phê của công ty.

Cụ thể, ngoài giải thưởng là ô tô điện Vinfast VFE34 còn có hàng chục xe máy điện Vinfast, Honda Airblade, Iphone 12 Pro max, Wave Alpha và hàng trăm nón bảo hiểm, túi xách, ba lô, voucher WE (mua sản phẩm King Coffee trên app WE4.0) mệnh giá 500 ngàn đồng.

Theo đó với Chương trình Tải App We 4.0 trúng thưởng: có 15 Xe máy điện Vinfast Impes, 450 nón bảo hiểm, 450 balo, 450 túi xách, hơn 100 Voucher WE trị giá 500.000 đồng, hơn 1,000 Voucher WE trị giá 100.000 đồng.

Với chương trình mua hàng có khuyến mãi, người tiêu dùng mua sản phẩm trong nhóm 17 sản phẩm có khuyến mãi và dùng app WE4.0 quét QR code để tích lũy doanh số mua hàng.

Khi mua sản phẩm khuyến mãi, người tiêu dùng sẽ nhận được phiếu mã QR bên trong bao bì. Phiếu mã QR cho người tiêu dùng 3 cơ hội trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng tương ứng.

Cơ hội 1: Tải App We4.0, tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận được xe máy điện Vinfast Impes, nón bảo hiểm, balo, túi sách...

Cơ hội 2: Mua sản phẩm King Coffee nhận phiếu trúng thưởng ngay trong bao bì để có cơ hội trúng xe Honda Air Blade, xe Honda Wave Alpha...

Cơ hội 3: Trúng xe hơi Vinfast và nhiều quà tặng giá trị khác bằng cách quẹt mã tích điểm ở sau phiếu trúng thưởng.

Hiện vẫn còn nhiều giải thưởng lớn là xe ô tô điện Vinfast VFE34, hàng chục xe máy điện Vinfast, Honda Airblade, Iphone 12 Pro max, Wave Alpha và hàng trăm giải thưởng có giá trị khác.

Trước đó, TNI King Coffee ra mắt chương trình "Triệu chữ ký - Một niềm tin chiến thắng" nhằm chung tay cùng cộng đồng chiến thắng đại dịch Covid-19, vì một niềm tin tương lai Việt Nam tươi sáng. Đây là chương trình được TNI King Coffee đầu tư lớn nhất từ trước đến nay.

Chương trình gồm 2 giai đoạn: Niềm tin chiến thắng - Vượt qua đại dịch và Niềm tin chiến thắng- Khởi nghiệp thành công.

- Giai đoạn 1: Chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

- Giai đoạn 2: Niềm tin chiến thắng - Khởi nghiệp thành công. Chương trình Women Can Do sẽ đồng hành chị em phụ nữ khởi nghiệp "hậu Covid-19". Theo đó, chương trình có kế hoạch làm việc với Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam để tặng 1,000 quán cà phê Women Can Do cho chị em phụ nữ, tạo cơ hội phát triển kinh doanh cho phụ nữ sau dịch.

Bên cạnh hỗ trợ cộng đồng, TNI King Coffee chương trình khuyến mãi đặc biệt lần này để kích cầu nội địa trong giai đoạn đồng hành cùng Tổ quốc chống dịch.