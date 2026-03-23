Có bao giờ bạn rùng mình khi nghĩ về việc một ngày nào đó, những góc khuất trong quá khứ bỗng dưng quay lại "đòi nợ" và cuốn trôi mọi đặc quyền mình đang có? Đó chính xác là cơn ác mộng mà cựu Vương tử Andrew đang phải trải qua. Vừa mới tháng trước, dư luận nước Anh và toàn thế giới được phen chấn động khi ông bị cảnh sát bắt giữ ngay trong chính ngày sinh nhật tròn 66 tuổi của mình.

Bẵng đi nhiều tuần im hơi lặng tiếng để đối mặt với cơn bão chỉ trích, đến cuối tuần qua, người ta mới bắt gặp cựu Công tước xứ York xuất hiện trở lại. Lần lộ diện này không có những rực rỡ của hoàng gia, chỉ có hình bóng một người đàn ông mệt mỏi đang cố gắng tìm lại chút bình yên hiếm hoi giữa muôn trùng sóng gió gia tộc.

Lần lộ diện hiếm hoi sau ngày sinh nhật chìm trong bóng tối

Những ngày này, bầu không khí bao trùm lên khu dinh thự Sandringham ở Norfolk dường như tĩnh lặng và trầm mặc hơn hẳn mọi năm. Vào hôm thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 vừa qua, ống kính của giới truyền thông rốt cuộc cũng "chớp" được khoảnh khắc cựu Vương tử Andrew bước ra ngoài không khí trong lành sau nhiều tuần ẩn mình kín kẽ. Không quần áo lụa là hay huy chương rợp bóng, ông diện trang phục giản dị, lẳng lặng dắt những chú chó cưng đi dạo với sự tháp tùng cẩn mật của một vệ sĩ bên cạnh. Bước chân rảo vội của ông dường như mang nặng biết bao tâm sự.

Đây là lần đầu tiên công chúng nhìn thấy ông kể từ cái ngày định mệnh 19 tháng 2. Đáng lẽ ra, đó phải là một ngày sinh nhật tuổi 66 tràn ngập lời chúc tụng và tiệc tùng xa hoa, nhưng số phận lại rẽ sang một hướng chẳng ai ngờ tới. Cựu Vương tử đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về những cáo buộc liên quan đến việc rò rỉ thông tin mật trong thời gian ông còn làm đặc phái viên thương mại của Vương quốc Anh.

Vụ việc này lại một lần nữa đào xới lên mối quan hệ đầy tai tiếng giữa ông và tỷ phú thất sủng, tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Dù chiều tối hôm đó, sau khoảng 11 tiếng đồng hồ bị giam giữ tại đồn cảnh sát Aylsham, ông đã được tại ngoại để tiếp tục điều tra, nhưng bức ảnh chụp ông ngồi rũ rượi ở băng ghế sau ô tô rời đi đã nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trở thành minh chứng rõ nét nhất cho sự sụp đổ hình tượng của một thành viên hoàng tộc.

Tổ ấm ly tán: Vợ "lặn mất tăm", hai con gái gồng mình bám víu tước vị

Giữa tâm bão dư luận, điều khiến công chúng tò mò không kém là sự biến mất bí ẩn của bà Sarah Ferguson, vợ cũ của ông. Vốn cũng là một người có những mối liên hệ dây mơ rễ má với Epstein, cựu Nữ công tước xứ York đã hoàn toàn bặt vô âm tín kể từ tháng 12 năm 2025. Nguồn tin thân cận rỉ tai nhau rằng bà đã khăn gói ra nước ngoài để lánh nạn và tĩnh dưỡng tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe đắt đỏ ở Thụy Sĩ và Ireland, mặc kệ sóng gió bủa vây người từng chung chăn gối.

Trong khi bố mẹ đang quay cuồng giữa vòng xoáy scandal, hai nàng công chúa Beatrice (37 tuổi) và Eugenie (35 tuổi) lại rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử. Dù không phải là những thành viên làm việc toàn thời gian cho hoàng gia và đều có sự nghiệp riêng, nhưng cả hai vẫn đang duy trì chốn lui tới tại các cung điện ở London. Sinh ra trong nhung lụa, tước vị không chỉ là một danh xưng mà còn là niềm tự hào, là gốc rễ định hình nên con người họ. Bất chấp những rắc rối tày đình của đấng sinh thành, hai chị em vẫn đang gồng mình bám trụ lấy tư cách hoàng gia của mình. Một người bạn thân thiết của gia đình đã xót xa chia sẻ rằng: "Họ muốn níu giữ lấy vị trí hoàng tộc ấy. Đó là bản sắc, là tất cả những gì họ có". Câu nói ấy nghe sao mà chát đắng, phơi bày hiện thực khắc nghiệt phía sau cánh cổng cung điện mạ vàng.