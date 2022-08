Cứu sống sản phụ mắc COVID-19 bị ngộ độc thuốc tê sau mổ lấy thai

Bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi sản phụ sau khi được cứu sống bằng kỹ thuật ECMO. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 22/8, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, Bệnh viện vừa cứu sống sản phụ N.T.T (23 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam) mắc COVID-19 và bị ngộ độc thuốc tê sau mổ lấy thai bằng kỹ thuật ECMO (kỹ thuật tim-phổi nhân tạo).

Cụ thể, bệnh nhân N.T.T mang thai 38 tuần, chuẩn đoán thiếu ối và được bệnh viện tuyến dưới chỉ định mổ bắt thai. Sau khi mổ 6 giờ, tình trạng bệnh nhân hết sức nguy kịch, huyết áp tụt, các tri giác và hô hấp bị ảnh hưởng. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Tại bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi phản ứng sốc thuốc gây tê tủy sống, hậu phẫu mổ bắt thai ngày 1. Do đang mắc COVID-19 nên tình hình sức khỏe của bệnh nhân ở mức độ nguy kịch, tổn thương tim phổi cấp, suy hô hấp cấp, trụy mạch.

Bệnh nhân được kịp thời chuyển đến phòng cách ly Khoa Y học nhiệt đới và được đặt nội khí quản, thở máy, hồi sức nội khoa tích cực.

Bác sĩ Trương Thị Hoa, Phó Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân phản ứng với thuốc tê nên tim bị tổn thương nghiêm trọng, phổi bị tổn thương nặng cả 2 bên. Việc điều trị nội khoa không đáp ứng nên ê-kíp Khoa Y học nhiệt đới đã hội chẩn với Khoa Hồi sức tích cực - chống độc và thống nhất áp dụng kỹ thuật ECMO để cứu sống người bệnh.

Trong suốt quá trình thực hiện ECMO, bệnh nhân được theo dõi, hồi sức tích cực, thở máy và sử dụng thuốc vận mạch liều cao. Sau 5 ngày, các chỉ số tim phổi của bệnh nhân dần hồi phục, cai ECMO và tiếp tục điều trị theo phác đồ COVID-19 nặng. Sau gần 15 ngày điều trị, bệnh nhân cai hoàn toàn máy thở, tiếp xúc tốt, âm tính với COVID-19 và được xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Đây là một ca bệnh hết sức phức tạp. Bệnh nhân có 3 diễn biến nặng cùng lúc. Bệnh nhân mổ bắt thai, nguy cơ rối loạn đông máu nặng, có thể gây xuất huyết.

Bên cạnh đó, bệnh nhân vừa tổn thương tim phổi do phản ứng với thuốc tê, vừa tổn thương phổi nặng do mắc COVID-19 nên tiên lượng tử vong là rất cao. Các bác sĩ đã phối hợp nhiều kỹ thuật như ECMO, thở máy tối đa, sử dụng thuốc vận mạch liều cao để cứu sống bệnh nhân. Đây thật sự là điều may mắn cho bệnh nhân khi được chăm sóc và điều trị kịp thời ở tại cơ sở y tế có đội ngũ các bác sĩ chuyên khoa hồi sức tích cực có kinh nghiệm kết hợp với trang thiết bị tốt, hiện đại”.

Hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng đã triển khai kỹ thuật ECMO tại hầu hết các khoa điều trị. Trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiến tới việc thực hiện kỹ thuật ECMO ngoài bệnh viện, trong những trường hợp khẩn cấp tại các bệnh viện lân cận.