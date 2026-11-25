Mối nguy bất ngờ khi đi làm nương rẫy

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận trường hợp người phụ nữ H’Mông bị ong đốt hơn 300 nốt.

Bệnh viện thông tin, trong lúc đi phát cỏ trên rừng, người bệnh H.T.M vô tình để nông cụ va phải tổ ong khoái. Bị tác động, đàn ong lập tức rời tổ và tấn công dữ dội. Dù đã tháo chạy suốt quãng đường dài gần 2km, người bệnh H.T.M 60 tuổi ở xã Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ vẫn không thoát khỏi sự tấn công hung hãn của đàn ong khoái với hơn 300 vết đốt.

Các nốt ong đốt ở cánh tay và lưng người bệnh khi vào Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập.

Nhờ được nhanh chóng cấp cứu ban đầu bởi chuyên gia Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ (chuyên gia đang công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập) cùng các cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập, kết hợp với phác đồ điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, người bệnh đã thoát khỏi tình trạng suy gan, tiêu cơ vân cấp và được cứu sống ngoạn mục.

Kịp thời sơ cấp cứu nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia tuyến tỉnh

Hàng trăm ngòi ong được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh.

Sau tai nạn, người bệnh đau đớn dữ dội, kích thích vật vã và sưng nề toàn thân, nhanh chóng được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập cấp cứu.

Thời điểm này, TS. BS. Hà Thị Bích Vân - Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - đang thực hiện công tác chuyên gia tại TTYT khu vực Yên Lập. Nhận thấy đây là ca bệnh nguy kịch do lượng nọc độc quá lớn, TS. BS. Hà Thị Bích Vân đã lập tức hỗ trợ các bác sĩ tuyến cơ sở xử trí cấp cứu ban đầu: cho người bệnh thở oxy, truyền dịch bồi phụ điện giải, dùng thuốc giảm đau và khẩn trương rút bỏ phần lớn các ngòi nọc còn cắm trên da, sau đó chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Triển khai phác đồ thay huyết tương khẩn cấp, ngăn chặn suy đa tạng

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ - người bệnh trong tình trạng phải thở oxy 3 lít/phút, đau nhiều, sưng nề tại nhiều vết ong đốt, bầm tím ở vùng đầu, cổ, hai cẳng tay và lưng. Huyết áp 150/90 mmHg.

Qua thăm khám, đánh giá lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh bị ong khoái đốt với số lượng lớn (hơn 300 nốt). Đáng chú ý, người bệnh đã xuất hiện tình trạng tổn thương gan, men gan tăng gần 10 lần so với mức bình thường, Bilirubin tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ diễn biến nặng. Bên cạnh đó, người bệnh còn đối mặt với nguy cơ tổn thương nhiều cơ quan do độc tố từ nọc ong.

Người bệnh ổn định sau 6 ngày điều trị và được ra viện sau đó.

Trước tình trạng trên, ê-kíp điều trị đã triển khai các biện pháp hồi sức tích cực, bao gồm thay huyết tương, kháng viêm, giảm đau, kháng sinh, bù dịch và sử dụng thuốc lợi tiểu nhằm hỗ trợ đào thải độc tố, kiểm soát tổn thương và bảo vệ chức năng các cơ quan.

TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết, việc thay huyết tương kịp thời giúp đào thải nhanh chóng lượng lớn nọc độc ong ra khỏi hệ tuần hoàn. Chỉ sau 1 lần thay huyết tương, tình trạng suy gan của người bệnh cải thiện rõ rệt, các chỉ số men gan và Bilirubin đều trở về ngưỡng bình thường.

Tuy nhiên, đúng như diễn biến lâm sàng của các ca ong đốt nặng, đến ngày thứ 3, người bệnh xuất hiện biến chứng tiêu cơ vân cấp rất nặng, men cơ có thời điểm tăng gấp 100 lần. Nhờ tiếp tục theo dõi sát sao, điều trị phối hợp bằng nhiều kỹ thuật chuyên sâu và bồi phụ dịch, lợi tiểu tích cực, tình trạng tiêu cơ vân đã được kiểm soát tốt, bảo vệ an toàn chức năng thận.

Nhờ quá trình hồi sức tích cực, theo dõi sát diễn biến và điều chỉnh phác đồ phù hợp, tình trạng người bệnh từng bước được kiểm soát. Sau 6 ngày điều trị, men gan và Bilirubin trở về giới hạn bình thường, men cơ giảm gần về mức bình thường. Người bệnh tỉnh táo, tiểu tốt, chức năng gan, thận được đánh giá ổn định, các vị trí ong đốt chỉ còn sưng nề nhẹ. Toàn trạng cải thiện rõ rệt và đã được ra viện.

Chủ động phòng tránh và xử trí đúng cách khi bị ong đốt

Từ trường hợp trên, TS. BS. Hà Thị Bích Vân khuyến cáo, để phòng tránh tai nạn ong đốt, người dân cần chú ý quan sát môi trường xung quanh khi phát quang bụi rậm, làm nương rẫy, đi rừng hoặc lao động gần khu vực có tổ ong. Không tự ý chọc phá, tác động vào tổ ong; khi phát hiện tổ ong ở khu vực sinh hoạt, cần liên hệ người có kinh nghiệm để xử lý an toàn.

Trong trường hợp bị đàn ong tấn công, cần nhanh chóng ra khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển càng xa càng tốt đến nơi an toàn, hạn chế kích động.

Sau khi bị ong đốt, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra, xử trí, đặc biệt khi có nhiều vết đốt, đau nhiều, sưng nề lan rộng hoặc xuất hiện các biểu hiện bất thường. Không chủ quan chờ đợi triệu chứng nặng mới đi khám, bởi các tổn thương do nọc ong có thể diễn biến muộn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng gan, thận và các cơ quan khác.

Trường hợp người bệnh H.T.M một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc sơ cứu kịp thời, phối hợp giữa các tuyến y tế và triển khai các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu trong điều trị ngộ độc nọc ong, góp phần hạn chế biến chứng nguy hiểm, bảo vệ tính mạng người bệnh.