Một em bé 13 tháng tuổi ở vùng nông thôn Alaska (Mỹ) liên tục phải nhập viện vì viêm phổi. Cứ tưởng chỉ là những đợt nhiễm trùng thông thường ở trẻ nhỏ, nhưng tình trạng của em bé ngày càng xấu đi. Cân nặng sụt giảm nghiêm trọng, miệng xuất hiện nhiều tổn thương, sức khỏe suy kiệt đến mức phải thở máy.

Kết quả xét nghiệm sau đó khiến gia đình và các bác sĩ bất ngờ: em bé nhiễm HIV. Điều khó hiểu là mẹ của trẻ không mắc căn bệnh này. Vậy virus đã xâm nhập vào cơ thể đứa trẻ bằng cách nào?

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Theo báo cáo ca bệnh trên tạp chí Pediatrics, manh mối cuối cùng lại dẫn đến một người thân trong gia đình và cách chăm sóc trẻ rất quen thuộc: nhai thức ăn trước khi đút cho cháu.

4 lần nhập viện, cân nặng tụt từ trên 97% xuống dưới 3%

Trong 8 tháng trước khi được phát hiện nhiễm HIV, em bé đã phải nhập viện 4 lần vì viêm phổi. Có lần, tình trạng nhiễm trùng còn nghiêm trọng đến mức vi khuẩn xuất hiện trong máu.

Nhưng điều khiến các bác sĩ lo ngại hơn cả là sự suy sụp nhanh chóng của trẻ. Chỉ trong 3 tháng, cân nặng của em bé từ mức trên bách phân vị thứ 97 tụt xuống dưới bách phân vị thứ 3. Nói cách khác, một đứa trẻ từng có cân nặng vượt trội so với nhiều bạn cùng tuổi giờ lại rơi vào nhóm nhẹ cân nhất.

Khi thăm khám, bác sĩ còn phát hiện trẻ bị nấm miệng, răng sâu nghiêm trọng, các vết loét trong khoang miệng và gan lách to. Tình trạng hô hấp tiếp tục diễn biến xấu, em bé phải chuyển đến bệnh viện chuyên sâu và cần hỗ trợ thở máy.

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Xét nghiệm HIV cho kết quả dương tính. Tải lượng virus trong máu lên tới 2,62 triệu bản sao/ml, trong khi tế bào CD4 chỉ còn 333 tế bào/µl.

Đây là lúc một câu hỏi lớn xuất hiện: Nếu mẹ không nhiễm HIV, đứa trẻ đã mắc bệnh từ đâu?

Người bà nhiễm HIV và thói quen nhai thức ăn cho cháu

Các bác sĩ kiểm tra lại tình trạng của người mẹ. Kết quả xét nghiệm trong thai kỳ và sau khi em bé được chẩn đoán đều âm tính. Điều này khiến khả năng lây truyền HIV từ mẹ sang con không phù hợp với những dữ kiện thu thập được.

Khi tìm hiểu kỹ hơn về người trực tiếp chăm sóc trẻ, nhóm nghiên cứu phát hiện người bà đã trở thành người chăm cháu chính trong khoảng 4 tháng trước khi em bé nhập viện.

Đáng chú ý, người bà nhiễm HIV. Hồ sơ cho thấy bà đã điều trị thuốc kháng virus không đều đặn trong nhiều tháng, khiến tải lượng HIV gần nhất vượt 100.000 bản sao/ml.

Nhưng điều thực sự khiến các bác sĩ chú ý nằm ở cách bà cho cháu ăn. Cả mẹ và bà đều có thói quen nhai thức ăn trước khi đút cho em bé. Những món ăn được nhai trước bao gồm cả thực phẩm giàu tinh bột và thịt.

Đây là cách chăm sóc không hiếm gặp trong các gia đình có trẻ nhỏ. Người lớn thường nghĩ rằng nhai thức ăn giúp làm mềm, nghiền nhỏ thực phẩm để trẻ dễ nuốt hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thói quen ấy có thể đã tạo ra nguy cơ lây nhiễm mà không ai ngờ tới.

HIV không lây qua nước bọt, vậy virus đã truyền sang em bé thế nào?

Có một chi tiết cần đặc biệt lưu ý: HIV không lây qua nước bọt thông thường. Việc ăn chung, dùng chung bát đũa hay tiếp xúc với nước bọt của người nhiễm HIV không phải con đường lây truyền virus.

Vậy tại sao thói quen nhai thức ăn lại bị nghi ngờ?

Theo nhóm nghiên cứu, nguy cơ có thể đến từ máu trong khoang miệng người bà. Người bà có thói quen nhai thuốc lá, yếu tố có thể làm tăng khả năng xuất hiện tổn thương hoặc chảy máu trong miệng. Nếu một lượng máu rất nhỏ lẫn vào thức ăn trong quá trình nhai, virus HIV có thể theo đó đi vào cơ thể em bé qua đường miệng.

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Nhai thức ăn rồi đút cho trẻ có thể xuất phát từ tình thương và mong muốn chăm sóc tốt nhất. Nhưng đây không phải cách làm an toàn. Người lớn nên dùng thìa, dĩa, máy nghiền hoặc dụng cụ xay để làm mềm thức ăn phù hợp với độ tuổi của trẻ, thay vì đưa thức ăn đã nhai trong miệng mình cho bé.

Với người sống chung với HIV, điều trị bằng thuốc kháng virus đều đặn và duy trì tải lượng virus ở mức không phát hiện được là yếu tố rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe. Gia đình cũng cần được tư vấn về những con đường phơi nhiễm có thể xảy ra, tránh chủ quan với các thói quen chăm sóc tưởng như vô hại.

Câu chuyện của em bé 13 tháng tuổi ở Alaska là lời cảnh báo đặc biệt: HIV không lây qua những tiếp xúc sinh hoạt thông thường, nhưng nguy cơ có thể xuất hiện khi máu của người nhiễm virus đi vào cơ thể người khác. Đôi khi, điều cần thay đổi lại bắt đầu từ một thói quen chăm sóc trẻ mà nhiều gia đình vẫn làm mỗi ngày.

Nguồn và ảnh: Pediatrics, NIH