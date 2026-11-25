Ảnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn

Trong tuần qua, Khoa Nội - Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn tiếp nhận và điều trị hơn 50 trường hợp mắc các bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp. Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân mắc cúm A, trong đó có người cao tuổi xuất hiện các biểu hiện nặng như tăng huyết áp, khó thở, viêm phế quản, viêm phổi và cần được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp. Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau mỏi cơ thể và mệt mỏi.

Ở người cao tuổi, sức đề kháng suy giảm khiến bệnh có nguy cơ diễn biến phức tạp. Virus cúm có thể gây tổn thương đường hô hấp, dẫn đến viêm phế quản, viêm phổi, thậm chí suy hô hấp. Tình trạng nhiễm trùng và sốt cũng có thể khiến các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường trở nên khó kiểm soát hơn.

Một số trường hợp ban đầu chỉ có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi nhưng sau đó xuất hiện khó thở, suy giảm chức năng hô hấp và cần can thiệp y tế. Vì vậy, người cao tuổi, đặc biệt là người có bệnh nền, không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng nghi cúm.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn khuyến cáo người dân chủ động đến cơ sở y tế thăm khám khi có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau mỏi cơ thể để được xác định nguyên nhân và hướng dẫn điều trị. Cần đến bệnh viện ngay nếu xuất hiện dấu hiệu khó thở, thở nhanh, đau tức ngực, tím tái, lơ mơ, mệt nhiều, sốt cao kéo dài hoặc bệnh diễn biến nặng lên.

Người dân không tự ý mua thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus hoặc phối hợp nhiều loại thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Để phòng bệnh, cần giữ ấm cơ thể, vệ sinh tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp và chủ động tiêm vaccine cúm hằng năm, nhất là ở người cao tuổi và nhóm nguy cơ cao.