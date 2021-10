Cựu MC "Đường lên đỉnh Olympia" dạy con gái cực khéo: Trưởng thành từ những chuyến đi, từ bé đã biết tự lập và đặc biệt kế thừa tài năng của mẹ

MC Diệp Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình nổi tiếng. Sinh ra tại "đất học" Nghệ An, Diệp Chi sở hữu chuỗi thành tích xuất sắc khi từng thủ khoa khối D Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 26,5 điểm. Cô đã có 14 năm gắn bó với công việc dẫn chương trình tại Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài vai trò MC, cô còn là đạo diễn sản xuất.

MC Diệp Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình nổi tiếng.

Về đời tư, cô khá kín tiếng. MC Diệp Chi chỉ thường xuyên chia sẻ những thành tích học cũng như cuộc sống đời thường với cô con gái trên trang cá nhân. Mới đây, trong những bức hình nữ MC chia sẻ, con gái An Nhiên của Diệp Chi dù mới 10 tuổi nhưng đã cao lớn chững chạc. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè của cô cũng bất ngờ khi bé Sumo ngày càng ra dáng thiếu nữ, cao lớn xinh đẹp. Thậm chí, nhiều lời bình luận còn dự đoán tương lai con gái của Diệp Chi sẽ trở thành siêu mẫu với đôi chân dài như vậy.

Con gái An Nhiên của Diệp Chi dù mới 10 tuổi nhưng đã cao lớn chững chạc.

Cho con học trường đắt đỏ, chú trọng dạy con tự lập

Trước đó, MC Diệp Chi từng nhiều lần chia sẻ về ái nữ đầu lòng, cho biết bé Sumo từ nhỏ đã được rèn tính tự lập, sống tình cảm với gia đình và ý thức phụ mẹ nhiều công việc trong nhà. Dù ít tuổi nhưng bé đã thành thạo việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, rửa chén… Cô bé thường xuyên tâm sự, gần gũi chia sẻ suy nghĩ với mẹ. Nữ MC "Rung Chuông Vàng" thừa nhận cuộc sống có nhiều nỗi trăn trở nhưng Sumo luôn là động lực tiếp thêm sức mạnh cho cô.

MC Diệp Chi từng chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh con gái Sumo vào bếp nấu ăn cho mẹ tối muộn.

MC Diệp Chi từng chia sẻ hình ảnh con gái Sumo vào bếp nấu ăn cho mẹ tối muộn. Cô tâm sự, khi đi làm về có con gái ra đón tận cửa, xách túi, dỡ đồ giúp mẹ. Nước ấm được bé bật sẵn, khăn và quần áo ngủ của mẹ cũng một tay Sumo để ngay ngắn trong phòng tắm. Không những vậy, cô bé còn tự tay vào bếp nấu cho mẹ bát mì hấp dẫn, Diệp Chi gọi đây là "tô mì ngon nhất thế giới".

Từ nhỏ, bé Sumo đã cùng mẹ đi du lịch nhiều nơi vì nữ MC muốn con trải nghiệm để trưởng thành. Cô viết: "Lớn lên cùng nhau trên những chuyến đi, mẹ bớt ngờ nghệch, loay hoay còn em thì thêm cứng cáp. Sau chuyến đầu tiên, em về nhà, mọi người nhận không ra vì da đen quá, tóc loe hoe vì nắng, người lại còn sụt gần 1 cân. Ai nhìn cũng kêu xót mà sao với mẹ, mấy chuyện ấy vặt vãnh quá chừng. Một rổ trải nghiệm mắt không thấy được nên chẳng ai nhắc tới. Em đã cứng cỏi, ra dáng, tự lập và can đảm lên biết bao nhiêu... Mẹ bất ngờ, mẹ tự hào lắm".

Ở trang Facebook cá nhân, Diệp Chi luôn chia sẻ những điều tích cực, tươi đẹp về cuộc sống thường ngày, nấu ăn, chăm sóc cô con gái nhỏ,...

An Nhiên cũng được mẹ cho theo học trường quốc tế đắt đỏ, thành tích học tập của cô bé cũng rất đáng ngưỡng mộ. Nữ MC có lần bày tỏ niềm tự hào khi con gái tham gia bài thuyết trình bằng tiếng Anh và được chính cô giáo nhắn tin chúc mừng khi đạt danh hiệu English speaker of the week (Diễn giả tiếng Anh hay nhất tuần).

Được biết, An Nhiên đang học tại trường TH School. Đây là trường quốc tế có mức học phí đắt đỏ bậc nhất ở Hà Nội. Theo thông tin trên trang chủ của trường, mức học phí dành cho học sinh Tiểu học là 439 triệu đồng/năm. Học phí đã bao gồm: Học phí; Đồng phục; Các hoạt động ngoại khóa; Tiếng Anh tăng cường; Các chuyến đi dã ngoại; Giáo trình, tài liệu và học cụ; Lệ phí các kỳ thi; Tư vấn tuyển sinh đại học; Các bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn nhẹ; Phí xây dựng trường; Kiểm tra sức khỏe tổng quát hàng năm; Bảo hiểm y tế học đường.

Sau khi rời chương trình "Đường lên đỉnh Olympia", hiện tại nữ MC đang là đạo diễn của chương trình "Điều ước thứ 7", "Cuộc hẹn cuối tuần" và chịu trách nhiệm sản xuất kiêm đạo diễn của "Ai là triệu phú". Ngoài đời, Diệp Chi luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung và năng động. Mẹ đơn thân được đông đảo khán giả yêu mến nhờ tính cách hòa đồng, thân thiện và sự tài năng, duyên dáng trên sóng truyền hình.

Ở trang Facebook cá nhân, Diệp Chi luôn chia sẻ những điều tích cực, tươi đẹp về cuộc sống thường ngày, nấu ăn, chăm sóc cô con gái nhỏ,...