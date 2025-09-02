Ăn uống lành mạnh và tập thể dục có thể giúp giảm mạnh nguy cơ tử vong do bệnh gan liên quan đến rượu – ngay cả với những người uống nhiều rượu, theo một nghiên cứu lớn mới đây.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ 60.000 người trưởng thành và phát hiện rằng chế độ ăn uống lành mạnh cùng hoạt động thể chất thường xuyên giúp giảm đáng kể số ca tử vong do bệnh gan liên quan đến rượu, với lợi ích lớn nhất được ghi nhận ở những người có nguy cơ cao.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Gan học (Journal of Hepatology) cho thấy những người uống rượu nhiều nhưng thực hiện những thay đổi đơn giản này có nguy cơ tử vong do bệnh gan thấp hơn 86% so với những người có lối sống không lành mạnh.

Ăn uống lành mạnh và tập thể dục có thể giúp giảm mạnh nguy cơ tử vong do bệnh gan liên quan đến rượu.

Những người uống nhiều rượu – được định nghĩa là nam giới uống hơn 14 ly mỗi tuần hoặc phụ nữ uống hơn 7 ly – giảm được 36% nguy cơ nếu họ tập thể dục thường xuyên.

Với những người uống rượu theo kiểu “nhậu” – tức là 5 ly một lần đối với nam, hoặc 4 ly đối với nữ, ăn uống lành mạnh giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh gan tới 84%, trong khi tập thể dục giúp giảm 69%.

Giáo sư Naga Chalasani, chuyên gia gan tại Trường Y Đại học Indiana, Mỹ, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi phát hiện rằng tuân thủ mức độ hoạt động thể chất cao và/hoặc chất lượng chế độ ăn tốt có liên quan đến nguy cơ tử vong do bệnh gan thấp hơn trên tất cả các kiểu uống rượu."

Nhóm nghiên cứu đã kết hợp dữ liệu khảo sát dài hạn tại Mỹ – Khảo sát Kiểm tra Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia (NHANES) – với hồ sơ tử vong quốc gia.

Người tham gia được phân loại theo mức độ tiêu thụ rượu: ít, vừa phải hoặc nhiều. Chế độ ăn uống của họ được chấm điểm theo Chỉ số Ăn uống Lành mạnh (Healthy Eating Index), còn mức độ tập thể dục được đánh giá dựa trên hoạt động tự báo cáo.

Họ phát hiện rằng dù bất kỳ lượng rượu nào – kể cả uống ít hằng ngày – đều làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh gan, nhưng những thay đổi trong lối sống có thể làm giảm đáng kể nguy cơ này.

Giáo sư Chalasani cho rằng những phát hiện này nên thay đổi cách các bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân về rượu: "Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp một cái nhìn đầy đủ và tinh tế hơn về rủi ro của việc uống rượu."

Phụ nữ được phát hiện là đối tượng đặc biệt dễ tổn thương: họ có nguy cơ tổn thương gan do rượu cao hơn nam giới, nhưng cũng nhận được hiệu quả bảo vệ lớn nhất từ chế độ ăn và tập thể dục.

Thế nào là ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên?

Chế độ ăn có tác dụng bảo vệ trong nghiên cứu này tương tự với chế độ ăn Địa Trung Hải, giàu rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hải sản, protein thực vật và chất béo lành mạnh như dầu ô liu, đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường và chất béo bão hòa.

Chế độ ăn có tác dụng bảo vệ trong nghiên cứu này tương tự với chế độ ăn Địa Trung Hải.

Việc tập thể dục không cần phải quá khắt khe – lợi ích được ghi nhận ở những người đạt mức hoạt động thể chất khuyến nghị, tương đương khoảng 150 phút vận động vừa phải mỗi tuần.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng lựa chọn an toàn nhất cho sức khỏe gan vẫn là giảm tiêu thụ rượu. Tuy nhiên, với những người vẫn tiếp tục uống, ăn uống lành mạnh và vận động tích cực vẫn có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Các chuyên gia y tế cho biết nghiên cứu này không đồng nghĩa với việc khuyến khích uống rượu, nhưng chỉ ra rằng vẫn có những bước đi ý nghĩa mà mọi người có thể thực hiện nếu lo ngại về mức tiêu thụ rượu của mình.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng công trình của họ cho thấy sự cần thiết của các chính sách đồng bộ, kết hợp giữa hạn chế uống rượu, chế độ ăn lành mạnh và hoạt động thể chất, thay vì xử lý từng yếu tố một cách riêng lẻ.



