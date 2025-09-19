Cựu hoa khôi VTV khoe 1 góc vườn nhà đẹp rụng tim, yên bình đến mức muốn dọn về sống luôn!

MC Diễm Quỳnh (1972) được mệnh danh là hoa khôi đời đầu của VTV. Cô là gương mặt quen thuộc, gắn bó với nhiều thế hệ khán giả qua loạt chương trình nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam. Hiện tại, Diễm Quỳnh giữ cương vị Giám đốc Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam (VFC). Bên cạnh công tác quản lý, cô vẫn xuất hiện trong một số chương trình ý nghĩa và đảm nhận vai trò giám khảo cho nhiều cuộc thi.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Diễm Quỳnh còn có tổ ấm viên mãn bên ông xã là kiến trúc sư cùng hai cô con gái. Ở tuổi ngũ tuần, nữ MC kín tiếng về đời sống riêng nhưng đôi khi vẫn chia sẻ những khung hình nên thơ về ngôi nhà và khu vườn, nơi lưu giữ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình.

Diễm Quỳnh là nữ MC gắn bó với nhiều thế hệ khán giả

Ở tuổi ngũ tuần, Diễm Quỳnh vẫn giữ được nét trẻ trung cùng phong thái ung dung, tận hưởng lối sống chill khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ

Mới đây, MC Diễm Quỳnh vừa thu hút sự chú ý của dân tình khi khoe một góc vườn trong căn nhà ở ngoại ô, tọa lạc tại khu vực Xuân Mai. Giữa khung cảnh núi non bao quanh, khu vườn của gia đình cô mang đến cảm giác yên bình, như tách khỏi nhịp sống ồn ào nơi phố thị. Nhìn loạt ảnh cô đăng tải, ai cũng dễ cảm nhận bầu không khí thoáng đãng, thư thái và đầy chất thơ.

Vườn hồng của MC Diễm Quỳnh đang khoe sắc rực rỡ, sở hữu tầm nhìn thoáng đãng nhờ tọa lạc trên vùng đất cao, tạo nên khung cảnh vừa thơ vừa tuyệt đẹp

Hồng cổ Sapa nở rực rỡ, khoe sắc thắm đầy mê hoặc. Với những ai yêu hoa, đây thực sự là một góc vườn đáng mơ ước

Diễm Quỳnh chia sẻ thêm hình ảnh những bông lan Thái nhạt màu vì mưa tháng 7, nhưng vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng của loài hoa này vẫn toát lên sức hút khó cưỡng, khiến khu vườn thêm phần duyên dáng

Không chỉ rực rỡ hoa lá, vườn nhà của nữ MC còn có cây na dai đang bước vào mùa bói quả đầu tiên. Những trái non xanh mướt lấp ló giữa tán lá mang lại cảm giác háo hức chờ ngày thu hoạch

Những nụ hoa quỳnh khẽ ẩn mình dưới tán lá rậm rạp, chờ đêm xuống để bung nở. MC Diễm Quỳnh hào hứng chia sẻ, nhờ "được mưa" nên quỳnh đang nở hoa liên tục

Từng nụ quỳnh bé nhỏ khẽ hé..

... rồi dần bung nở thành những đóa hoa trắng muốt, rực rỡ và tinh khôi trong khu vườn.



