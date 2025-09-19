Cựu hoa khôi VTV khoe 1 góc vườn nhà đẹp rụng tim, yên bình đến mức muốn dọn về sống luôn!
Không gian sống của nữ "MC quốc dân" khiến dân tình mê mẩn vì đẹp không thể chê.
MC Diễm Quỳnh (1972) được mệnh danh là hoa khôi đời đầu của VTV. Cô là gương mặt quen thuộc, gắn bó với nhiều thế hệ khán giả qua loạt chương trình nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam. Hiện tại, Diễm Quỳnh giữ cương vị Giám đốc Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam (VFC). Bên cạnh công tác quản lý, cô vẫn xuất hiện trong một số chương trình ý nghĩa và đảm nhận vai trò giám khảo cho nhiều cuộc thi.
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Diễm Quỳnh còn có tổ ấm viên mãn bên ông xã là kiến trúc sư cùng hai cô con gái. Ở tuổi ngũ tuần, nữ MC kín tiếng về đời sống riêng nhưng đôi khi vẫn chia sẻ những khung hình nên thơ về ngôi nhà và khu vườn, nơi lưu giữ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình.
Diễm Quỳnh là nữ MC gắn bó với nhiều thế hệ khán giả
Mới đây, MC Diễm Quỳnh vừa thu hút sự chú ý của dân tình khi khoe một góc vườn trong căn nhà ở ngoại ô, tọa lạc tại khu vực Xuân Mai. Giữa khung cảnh núi non bao quanh, khu vườn của gia đình cô mang đến cảm giác yên bình, như tách khỏi nhịp sống ồn ào nơi phố thị. Nhìn loạt ảnh cô đăng tải, ai cũng dễ cảm nhận bầu không khí thoáng đãng, thư thái và đầy chất thơ.