Căn hộ 76m² của người phụ nữ 32 tuổi được trang trí khéo đến mức gần như không cần dọn vẫn sạch bong kin kít

Ngôi nhà nhỏ nhưng “đẹp như tạp chí”

Căn hộ rộng 76m² được cô lựa chọn phong cách kem sữa tối giản – không quá cầu kỳ nhưng tinh tế và dễ duy trì.

Phòng khách: Tường trắng kem, sàn gỗ sáng màu, trần đơn giản với đường thạch cao nhẹ nhàng. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập nhờ rèm xương cá mềm mại, khiến căn phòng lúc nào cũng sáng sủa, sạch sẽ.

Phòng ăn: Bàn tròn màu kem đi cùng ghế thanh lịch, phía trên là chiếc đèn chùm độc đáo. Chỉ cần thêm một lọ hoa tươi, không gian bỗng trở thành góc lãng mạn đúng nghĩa.

Phòng bếp: Thiết kế chữ L với mặt bàn trắng kết hợp tủ bếp hiện đại. Điểm đáng chú ý là máy rửa chén âm tường, vừa gọn gàng vừa giúp giảm hẳn việc dọn dẹp sau mỗi bữa ăn.

Phòng ngủ: Giường gỗ, ga trải giường màu trắng, tủ âm tường – tất cả tạo nên cảm giác yên tĩnh, sạch sẽ và dễ dàng giữ nếp.

Bí quyết giữ nhà “luôn như mới”

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là cô gần như không dành quá nhiều thời gian lau dọn nhưng nhà lúc nào cũng sạch bong.

- Không để đồ thừa: Chỉ giữ lại những món cần thiết, bỏ bớt các vật trang trí rườm rà.

- Lưu trữ thông minh: Tủ âm tường và hộp đựng ẩn giúp giấu đi những thứ nhỏ nhặt, giữ cho bề mặt luôn gọn gàng.

- Tận dụng ánh sáng: Ánh sáng tự nhiên không chỉ làm không gian sáng hơn mà còn giúp nhà trông sạch sẽ, thoáng đãng hơn.

- Dọn từng chút mỗi ngày: Thay vì chờ dọn dẹp lớn, cô hình thành thói quen “chạm đâu gọn đó” – rửa cốc ngay sau khi dùng, gấp quần áo ngay khi thay.

Nhờ vậy, căn hộ luôn ngăn nắp dù chủ nhân hiếm khi phải bỏ cả buổi để dọn dẹp.

5 mẹo chị em có thể áp dụng ngay

- Chọn phong cách tối giản: Màu sáng và ít chi tiết giúp không gian sạch hơn, thoáng hơn.

- Tận dụng ánh sáng tự nhiên: Mở rèm, để ánh sáng tràn vào sẽ khiến bụi bẩn ít “lộ diện”.

- Đầu tư máy móc tiện ích: Máy rửa chén, robot hút bụi, tủ âm tường – vừa tiết kiệm công sức, vừa nâng cao chất lượng sống.

- Lưu trữ khoa học: Dùng hộp, ngăn kéo phân loại rõ ràng để đồ vật không vương vãi.

- Dọn một chút mỗi ngày: Thói quen này giúp ngôi nhà luôn gọn gàng mà không bị “quá tải” khi tổng vệ sinh.

Kết

Câu chuyện của người phụ nữ 32 tuổi ở Thượng Hải là minh chứng rằng: giữ nhà sạch sẽ không chỉ nhờ chăm chỉ lau dọn, mà quan trọng hơn là cách bạn thiết kế và tổ chức ngay từ đầu. Với một vài mẹo nhỏ, bất kỳ ai cũng có thể biến căn hộ của mình thành “chốn bình yên” luôn sáng sủa, gọn gàng mà không cần tốn quá nhiều công sức.