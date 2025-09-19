Không hề mê tín, 3 vật cấm kỵ trong nhà bếp: Để một lần thôi, tài lộc sớm ra đi, sức khỏe sa sút

Từ xưa đến nay, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là không gian giữ lửa, gắn kết các thành viên trong gia đình. Người Á Đông từ lâu đã coi bếp là biểu tượng của sự no ấm, thịnh vượng.

Vì vậy, việc giữ gìn nhà bếp gọn gàng, sạch sẽ không chỉ để đảm bảo vệ sinh mà còn liên quan trực tiếp đến tài lộc, may mắn. Đặc biệt, có 3 vật tuyệt đối không nên xuất hiện hoặc để lâu trong bếp, nếu không sẽ gây hại cho cả sức khỏe và vận khí gia đình.

Đồ nhựa dùng một lần

Nhiều gia đình có thói quen giữ lại các chai nhựa, hộp nhựa dùng một lần để tận dụng đựng đồ ăn. Tuy nhiên, đây là thói quen ảnh hưởng đến sức khỏe.

Về nguyên tắc, những sản phẩm này chỉ nên dùng một lần và không đựng đồ ăn nóng. Nếu đựng thực phẩm ở 100 độ C, monostyren (một loại chất độc) trong nhựa sẽ giải phóng, gây tổn thương gan nghiêm trọng và nhiều bệnh nguy hiểm khác.

Không chỉ vậy, về mặt phong thủy, đồ nhựa cũ kỹ, đã xuống cấp tượng trưng cho sự “kẹt lại”, trì trệ. Sử dụng chúng trong bếp chẳng khác nào để năng lượng xấu tích tụ, khiến dòng chảy tài lộc bị cản trở.

Thay vì tái sử dụng nhựa, các gia đình nên ưu tiên hộp thủy tinh, inox hoặc nhựa chuyên dụng an toàn cho thực phẩm.

Rác thải và đồ ôi thiu

Một sai lầm thường gặp là để rác thải quá lâu trong bếp, đợi đầy mới mang đi đổ. Rác hữu cơ và thức ăn thừa khi phân hủy sẽ bốc mùi khó chịu, sản sinh vi khuẩn, nấm mốc và thu hút ruồi muỗi. Đây là môi trường lý tưởng cho các bệnh đường ruột, ngộ độc thực phẩm và bệnh hô hấp lây lan.

Ở góc độ phong thủy, rác thải và mùi hôi là biểu tượng của uế khí. Chúng không chỉ khiến năng lượng tích cực bị suy giảm mà còn làm bầu không khí trong gia đình nặng nề, bữa cơm mất ngon, tinh thần các thành viên dễ uể oải.

Do đó, rác thải nên được dọn đi hàng ngày, tốt nhất là ngay sau mỗi lần nấu nướng. Nếu chưa tiện đổ, bạn cần sử dụng thùng rác có nắp kín và thường xuyên rửa sạch, khử mùi để giữ cho không gian bếp trong lành.

Vật dụng hư hỏng, nứt vỡ

Chén bát sứt mẻ, nồi niêu nứt vỡ thường được nhiều người tiếc của giữ lại, nghĩ rằng vẫn dùng tạm được. Tuy nhiên, đây lại là điều tối kỵ. Trước hết, đồ hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích trong quá trình sử dụng. Hơn nữa, các vết nứt là nơi tích tụ vi khuẩn, rất khó vệ sinh triệt để, lâu dần ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng.

Xét về ý nghĩa phong thủy, vật dụng nứt vỡ tượng trưng cho sự chia cắt, không trọn vẹn. Giữ chúng trong bếp chẳng khác nào để “khí xấu” tồn tại, khiến tình cảm gia đình dễ sứt mẻ, tài lộc khó bền vững. Do đó, thay vì níu giữ đồ đã hỏng, hãy mạnh dạn thay mới để duy trì năng lượng tích cực cho căn bếp.

Tóm lại, một căn bếp gọn gàng, sáng sủa, sạch sẽ không chỉ đảm bảo bữa ăn ngon miệng, an toàn mà còn là nền tảng nuôi dưỡng hạnh phúc, tài lộc.

Ngược lại, nếu lơ là để ba vật cấm kỵ trên tồn tại trong bếp, không gian này sẽ trở thành nơi phát tán uế khí, tài vận bị cản trở, sức khỏe cũng sa sút. Bởi vậy, chăm sóc căn bếp chính là cách chăm lo cho sự thịnh vượng và bình an lâu dài của gia đình.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm

Theo Aboluowang