Cựu CEO về hưu làm HLV thể hình, tuổi U80 vẫn cơ bắp như thanh niên

Clip: Ông Christer Ekberg chăm chỉ tập luyện mỗi ngày.

Ở tuổi 71, Christer Ekberg vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc, phong thái nhanh nhẹn và nguồn năng lượng dồi dào khiến nhiều người lầm tưởng ông chỉ mới ngoài 40. Ít ai biết rằng, người đàn ông tóc bạc này không chỉ là một huấn luyện viên cá nhân được chứng nhận, mà còn là cựu giám đốc điều hành của Tập đoàn Eurokars Singapore – tập đoàn phân phối ô tô hạng sang.

Sau khi nghỉ hưu, thay vì tận hưởng cuộc sống an nhàn như nhiều người cùng trang lứa, Ekberg chọn một con đường khác: iúp những người cao tuổi tìm lại sức mạnh thể chất, sự tự tin và chất lượng sống thông qua tập luyện.

Câu chuyện của Ekberg không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình “ lão hóa ngược ”, mà còn bởi những triết lý tập luyện đơn giản, thực tế và phù hợp với người lớn tuổi trong xã hội hiện đại.

Từ giám đốc điều hành đến huấn luyện viên cho người cao tuổi

Sinh ra và lớn lên tại Thụy Điển, Christer Ekberg đã quen với việc vận động thể chất. Tuổi thơ của ông gắn liền với những ngày cưỡi ngựa tại trang trại của ông nội ở vùng bắc Scandinavia. Từng mơ ước trở thành tay đua ngựa chuyên nghiệp, nhưng cuối cùng, Ekberg lại rẽ hướng sang lĩnh vực kinh doanh, làm việc cho các hãng ô tô toàn cầu, trong đó có Porsche, tại châu Âu, Trung Đông và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ekberg lớn lên ở Thụy Điển, từng mơ ước trở thành một tay đua ngựa chuyên nghiệp.

Từ năm 2001, ông sinh sống và làm việc tại Singapore. Công việc điều hành căng thẳng, lịch trình dày đặc và những chuyến công tác liên tục không khiến Ekberg từ bỏ thói quen rèn luyện. Ngược lại, ông coi việc giữ gìn thể lực là ưu tiên hàng đầu, bất chấp điều kiện hạn chế.

“Tôi đã đi công tác rất nhiều trong thập niên 1980 và 1990. Thời đó, hiếm có khách sạn nào có phòng gym, nên tôi thường tập ngay trong phòng, chống đẩy, gập bụng, squat. Cardio thì tôi chạy bộ ngoài trời", ông nhớ lại.

Khi các khách sạn bắt đầu trang bị phòng tập vào cuối những năm 1990, việc luyện tập trở nên thuận tiện hơn, nhưng Ekberg vẫn giữ quan điểm cốt lõi: “Tất cả những gì bạn cần để giữ dáng là kỷ luật và một mặt sàn để tập luyện".

Niềm đam mê thể chất theo ông suốt nhiều thập kỷ. Ngay cả trước khi khái niệm “huấn luyện viên cá nhân” trở nên phổ biến, Ekberg đã bắt đầu hướng dẫn bạn bè, đồng nghiệp cách tập luyện để duy trì sức khỏe. Sau khi nghỉ hưu cách đây hai năm, ông dành phần lớn thời gian để huấn luyện người cao tuổi, nhóm đối tượng mà ông cho rằng đang bị bỏ quên trong thế giới thể hình hiện đại.

Ekberg chưa bao giờ từ bỏ thói quen rèn luyện.

Tập luyện sức mạnh là “chìa khóa” chống lão hóa

Theo Ekberg, một trong những sai lầm phổ biến của người trên 50 tuổi là từ bỏ hoàn toàn việc tập luyện, hoặc chỉ lựa chọn những hoạt động quá nhẹ nhàng. “Nhiều người cao tuổi thích thái cực quyền, yoga hay đi bộ. Những hoạt động này tốt, nhưng chúng không đủ để xây dựng cơ bắp và làm chậm quá trình teo cơ do tuổi tác", ông phân tích.

Teo cơ là sự suy giảm khối lượng và chức năng cơ, là hệ quả tự nhiên của lão hóa, nhưng hoàn toàn có thể làm chậm bằng tập luyện sức mạnh. Ekberg nhấn mạnh rằng rèn luyện cơ bắp, kết hợp với vận động và linh hoạt, giúp duy trì sức khỏe của khớp, cơ và gân, đồng thời bảo vệ khả năng vận động lâu dài.

Quan điểm này phù hợp với nhiều nghiên cứu khoa học gần đây. Các nghiên cứu công bố năm 2021 cho thấy tập luyện sức mạnh giúp người lớn tuổi thực hiện các hoạt động hàng ngày dễ dàng hơn, giảm mỡ bụng và mỡ toàn thân, yếu tố liên quan đến tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Không chỉ vậy, tập luyện sức mạnh còn được chứng minh có tác dụng bảo vệ chức năng nhận thức, giảm nguy cơ té ngã và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Với Ekberg, lợi ích ấy không chỉ nằm trên giấy. Ông chia sẻ rằng việc tập luyện đã giúp ông kiểm soát căng thẳng trong suốt sự nghiệp quản lý kéo dài hàng chục năm. “Đó là cách tôi giữ đầu óc tỉnh táo và cơ thể sẵn sàng trước mọi áp lực", ông nói.

Tuy nhiên, Ekberg cũng thấu hiểu nỗi lo của nhiều người cao tuổi khi nghĩ đến tạ và máy tập như sợ chấn thương, sợ quá nặng hoặc lo cơ thể trở nên “vạm vỡ” không cần thiết. Giải pháp của ông là tập luyện có hướng dẫn, cá nhân hóa và tiến triển từng bước. “Một huấn luyện viên hiểu quá trình lão hóa sẽ biết cách thiết kế chương trình phù hợp với thể trạng và mục tiêu của từng người", ông khẳng định.

Thay đổi từ bên trong: Câu chuyện của học viên 50 tuổi

Joel Tam, nhà báo kiêm doanh nhân vừa bước sang tuổi 50, là một trong những học viên tiêu biểu của Ekberg. Trước khi bắt đầu tập luyện vào tháng 4, Tam thừa nhận bản thân sống thiếu lành mạnh, thừa cân, sức bền kém, ít vận động, thường xuyên làm việc khuya và đau mỏi cổ, lưng, vai.

“Tôi lo nhất không phải ngoại hình, mà là cảm giác cơ thể mình ngày càng yếu đi", Tam chia sẻ. Anh hiểu rằng nếu không thay đổi, tương lai sẽ gắn liền với bệnh tật và sự lệ thuộc.

Chương trình của Ekberg dành cho Tam tập trung vào hai trụ cột là sức mạnh và khả năng vận động. Các bài kéo – đẩy cho tay, ngực, vai, lưng được thiết kế để tăng sức mạnh thân trên, trong khi những bài tập vận động nhắm vào cơ bụng, hông và chân giúp điều chỉnh mất cân bằng và cải thiện chuyển động khớp.

Ekberg là huấn luyện viên của Joel Tam từ tháng 4.

“Ekberg luôn nhấn mạnh mối liên hệ giữa hệ thần kinh và hệ cơ. Khi hai hệ này được luyện cùng lúc, cơ thể vận động hiệu quả hơn, phản ứng tốt hơn và ít đau hơn", Tam nói.

Sau vài tháng tập luyện đều đặn hai buổi mỗi tuần, Tam cảm nhận sự thay đổi rõ rệt như khỏe hơn, nhanh nhẹn hơn, nhiều năng lượng hơn. “Quần áo vừa vặn hơn, nhưng quan trọng nhất là tôi cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn từ bên trong", anh chia sẻ.

Bản thân Ekberg là minh chứng sống cho triết lý của mình. Ở tuổi 71, ông vẫn giữ cân nặng 70kg – tương đương thời 20 tuổi khi phục vụ quân đội. Lịch sinh hoạt hàng ngày của ông bao gồm rèn luyện sức mạnh, vận động, linh hoạt và thăng bằng. Ông thường xuyên leo cầu thang ở các tòa nhà cao tầng tại Singapore, coi đây là bài cardio hiệu quả giúp “đôi chân khỏe và đầu óc minh mẫn”.

Ông thường xuyên đi bộ hoặc chạy bộ lên cầu thang của một số tòa nhà cao nhất Singapore.

Bên cạnh tập luyện, Ekberg đặc biệt chú trọng dinh dưỡng, ưu tiên thực phẩm nguyên chất, tránh đồ chế biến sẵn, uống nước lọc thay vì nước ngọt và chỉ thỉnh thoảng thưởng thức rượu vang đỏ. “Tập luyện, ăn uống lành mạnh và ngủ đủ giấc là bộ ba giúp người cao tuổi duy trì sức mạnh, khả năng vận động và sự độc lập,” ông nói.

Điều Ekberg muốn truyền tải không phải là hình ảnh một cơ thể hoàn hảo, mà là chất lượng sống. “Giữ gìn sức khỏe giúp tôi tiếp tục chơi với các cháu, đi du lịch và tận hưởng thời gian bên người thân. Cuối cùng, đó là sống trọn vẹn" , ông chia sẻ.

Ông cũng gửi gắm thông điệp đến những người lớn tuổi còn do dự: “Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Càng lớn tuổi, việc giữ dáng càng đòi hỏi cam kết và kỷ luật. Hãy lắng nghe cơ thể, tiến từng bước cẩn thận, nhưng đừng dừng lại".

(Nguồn: SCMP)