Không phải thực đơn đắt tiền, đây là món ăn bác sĩ thần kinh học dùng mỗi ngày để đầu óc nhẹ nhõm hơn nhiều

Một đĩa salad có thể làm tâm trạng tốt lên ư? Nghe qua có vẻ khó tin. Với nhiều người, salad chỉ là vài lá rau xanh nhạt nhẽo, ăn cho "đủ bữa" hoặc để giảm cân. Nhưng theo các chuyên gia thần kinh học, nếu biết cách lựa chọn nguyên liệu, salad hoàn toàn có thể trở thành món ăn nuôi dưỡng não bộ và góp phần cải thiện tâm trạng một cách bền vững.

Bác sĩ Daniel Amen - bác sĩ tâm thần kiêm nhà thần kinh học lâm sàng nổi tiếng tại Mỹ, tác giả cuốn You, Happier: The 7 Neuroscience Secrets of Feeling Good Based on Your Brain Type - cho rằng: Não bộ cũng là một cơ quan, và muốn não hoạt động tích cực, trước hết cần "cho nó ăn" đúng cách. Khi não được cung cấp đủ dưỡng chất, không chỉ khả năng tư duy được cải thiện mà cảm xúc, tinh thần cũng trở nên ổn định và lạc quan hơn theo thời gian.

Nền tảng của món salad tốt cho não: Rau xanh đậm

Theo bác sĩ Amen, bí quyết đầu tiên nằm ở phần "nền" của món salad. Ông luôn ưu tiên các loại rau lá xanh đậm như rau bina (spinach), cải xoăn (kale), arugula hoặc những loại rau xanh sẫm màu khác.

Những loại rau này đặc biệt giàu lutein và beta-carotene - các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho não bộ. Nghiên cứu trên gần 1.000 người trưởng thành cho thấy, những người ăn ít nhất một khẩu phần rau lá xanh mỗi ngày có chức năng não bộ tương đương với người trẻ hơn khoảng 11 tuổi so với những người hiếm khi ăn nhóm thực phẩm này. Lợi ích này được cho là đến từ hàm lượng cao các chất chống oxy hóa như lutein, beta-carotene và vitamin E, giúp bảo vệ tế bào não khỏi quá trình lão hóa.

Càng nhiều màu sắc, não càng được "kích thích"

Sau lớp rau nền, bác sĩ Amen nhấn mạnh một nguyên tắc đơn giản nhưng rất quan trọng: Salad càng nhiều màu sắc thì càng tốt cho não.

Trong bát salad quen thuộc của mình, ông thường cho thêm ớt chuông đỏ, ớt chuông cam, dưa leo và ô liu. Mỗi màu sắc đại diện cho một nhóm dưỡng chất khác nhau.

Ví dụ, ớt chuông đỏ rất giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa như beta-carotene, lycopene - những chất có vai trò hỗ trợ sức khỏe thần kinh và giảm viêm.

Không có một công thức cứng nhắc nào. Bạn hoàn toàn có thể linh hoạt sử dụng các loại rau củ có sẵn trong bếp. Điều quan trọng là đa dạng màu sắc để đảm bảo não bộ nhận được nhiều vitamin và khoáng chất khác nhau.

Chất béo tố - mảnh ghép không thể thiếu cho tâm trạng tích cực

Một món salad tốt cho não sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu chất béo lành mạnh, đặc biệt là omega-3 - dưỡng chất được chứng minh có vai trò quan trọng đối với cảm xúc và sức khỏe tinh thần.

Bác sĩ Amen thường bổ sung vào salad của mình những thành phần gồm: Cá giàu omega-3 (như cá hồi đánh bắt tự nhiên); Dầu ô liu nguyên chất; Các loại hạt và hạt giống.

Trong đó, óc chó là loại hạt ông yêu thích nhất, không chỉ vì hình dáng giống não bộ mà còn vì hàm lượng omega-3 dồi dào. Bên cạnh đó, hạt bí cũng được ông đánh giá cao do chứa tyrosine - một axit amin giúp hỗ trợ quá trình sản xuất dopamine, chất dẫn truyền thần kinh liên quan trực tiếp đến cảm giác hứng khởi và động lực.

Chỉ cần thêm một ít cá hồi, rắc vài hạt óc chó hoặc hạt bí, rồi rưới nhẹ dầu ô liu lên trên, bát salad không chỉ ngon miệng hơn mà còn trở thành một "liều dinh dưỡng" nhẹ nhàng cho não bộ.

Ăn để nuôi dưỡng cảm xúc

Salad không phải là "thần dược" giúp thay đổi tâm trạng chỉ sau một bữa ăn. Nhưng theo các nhà thần kinh học, việc duy trì chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh có thể góp phần cải thiện tinh thần theo cách bền vững, lâu dài.

Đôi khi, chăm sóc tâm trạng không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà đến từ những lựa chọn rất nhỏ trên đĩa ăn hằng ngày. Một bát salad đúng cách không chỉ nuôi dưỡng cơ thể, mà còn âm thầm giúp não bộ khỏe hơn và khi não khỏe, cảm xúc tích cực cũng đến một cách tự nhiên hơn.