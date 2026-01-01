Uống trà chống lão hóa nhưng bác sĩ nói thà uống nước lọc còn hơn uống trà theo 7 cách này, vừa hại gan lại tăng nguy cơ ung thư

Bác sĩ Saurabh Sethi, một chuyên gia tiêu hóa ở California, cảnh báo trên mạng xã hội rằng uống trà khi đói bụng hoặc chọn trà sữa trân châu quá ngọt có thể dẫn đến khó chịu lâu dài và thậm chí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

1. Uống trà khi bụng đói sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày

Uống một tách cà phê hoặc trà nóng trước khi đi làm là thói quen phổ biến của nhiều người. Tuy nhiên, bác sĩ Saurabh Sethi chỉ ra rằng uống trà khi bụng đói có thể dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm tăng tiết axit dạ dày, và những người nhạy cảm có thể bị buồn nôn, ợ nóng hoặc đầy hơi.

Đặc biệt, caffeine và tannin trong trà có tác dụng mạnh hơn khi uống lúc đói bụng, khiến dạ dày ở trạng thái "kém ổn định" hơn vào buổi sáng. Nếu thói quen uống trà này kéo dài, hệ tiêu hóa sẽ ngày càng nhạy cảm hơn với các tác nhân này.

2. Lạm dụng trà trong thời gian dài

Uống quá nhiều trà cũng có thể gây ra vấn đề. Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Chien Cheng-hung từng chỉ ra rằng một nghiên cứu theo dõi quy mô lớn cho thấy những người uống nhiều trà trong thời gian dài có nhiều khả năng bị trào ngược axit hơn những người không uống trà.

Điều này có thể là do caffeine hoặc một số thành phần trong trà làm giảm độ căng của cơ vòng thực quản dưới, khiến axit dạ dày dễ "trào ngược" hơn.

3 Các loại đồ uống trà có hàm lượng đường cao

Tiến sĩ Saurabh Sethi chỉ ra rằng nhiều loại trà sữa ngọt, trà đá đóng chai và trà sữa trân châu có hàm lượng đường và calo cao. Việc tiêu thụ lâu dài có thể dễ dàng dẫn đến tích tụ mỡ trong gan, làm tăng gánh nặng cho hệ thống trao đổi chất. Khi các thành phần tinh bột được thêm vào đồ uống trà, lượng đường trong máu sẽ tăng nhanh hơn nữa, gây thêm áp lực lên các cơ chế điều chỉnh.

4. Trà thải độc và trà giảm cân

Một số loại trà thải độc hoặc giảm cân tuyên bố giúp nhu động ruột hoạt động tốt hơn, nhưng Tiến sĩ Saurabh Sethi cảnh báo rằng chúng có thể chứa các thành phần kích thích mạnh ruột.

Việc tiêu thụ lặp đi lặp lại có thể gây mất nước và mất cân bằng điện giải, khiến chức năng ruột không ổn định. Việc phụ thuộc lâu dài vào các loại trà kích thích cũng có thể khiến đường tiêu hóa dễ bị khó chịu hơn ngay cả trong điều kiện ăn uống bình thường.

5. Sử dụng quá nhiều thực phẩm bổ sung trà cô đặc

Tiến sĩ Saurabh Sethi cho biết, pha trà xanh nhìn chung an toàn hơn, nhưng nếu sử dụng chiết xuất cô đặc, nồng độ các thành phần sẽ tăng lên đáng kể, khiến gan phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để chuyển hóa chúng.

Nếu một người cũng có thói quen uống các loại đồ uống ngọt, đậm đặc hoặc thường xuyên, gánh nặng cho gan sẽ càng lớn hơn.

6. Uống trà quá nóng

Bác sĩ Saurabh Sethi cảnh báo rằng uống trà chưa nguội có thể gây kích ứng niêm mạc tại chỗ. Mặc dù trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa như polyphenol, catechin và vitamin C, về mặt lý thuyết là một lớp bảo vệ chống lại tế bào ung thư , nhưng uống trà quá nóng thực tế có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Bác sĩ Huang Xuan, chuyên gia về phổi và hồi sức cấp cứu tại Trung Quốc, cho biết đồ uống có nhiệt độ trên 65 độ C có thể làm tổn thương niêm mạc miệng, họng và thực quản, gây cảm giác nóng rát hoặc đau, thậm chí dẫn đến loét. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thậm chí đã xếp đồ uống nóng trên 65 độ C vào nhóm chất có khả năng gây ung thư thực quản.

Khi ăn thấy thức ăn quá nóng, hãy nhớ để nguội trước để giảm tổn thương niêm mạc thực quản. Hơn nữa, nếu thực quản đang trong quá trình sửa chữa tế bào và có thói quen hút thuốc và uống rượu, điều này tương đương với việc liên tục gây tổn thương thực quản, làm tăng thêm nguy cơ ung thư!

7. Uống đồ uống có chứa caffeine vào ban đêm

Theo Tiến sĩ Saurabh Sethi, uống trà có chứa caffeine vào ban đêm có thể làm chậm quá trình đi vào giấc ngủ. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các chức năng phục hồi và trao đổi chất của cơ thể vào ban đêm.

Chất lượng giấc ngủ có liên quan mật thiết đến hoạt động của hệ tiêu hóa và gan; thường xuyên uống trà vào ban đêm có thể dẫn đến khó chịu đường tiêu hóa hoặc mệt mỏi rõ rệt hơn vào ngày hôm sau.

Thầy thuốc Đông y Lý Kỳ cũng đã cảnh báo về những vấn đề liên quan đến caffeine. Mặc dù caffeine thường được chuyển hóa sau 6 đến 8 giờ, nhưng nó có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về giấc ngủ đối với những người khó ngủ. Tốt nhất là nên tránh uống trà vào ban đêm.