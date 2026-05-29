Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã bắt giữ 6 nghi phạm liên quan vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại phường Tân Đông Hiệp (Bình Dương cũ) đồng thời thu hồi số tài sản bị cướp để phục vụ điều tra.

Camera an ninh ghi lại cảnh các đối tượng dùng búa đập vỡ tủ kính để cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, tổng giá trị tài sản bị cướp ước tính khoảng 780 triệu đồng. Toàn bộ tang vật đã được thu hồi để phục vụ công tác điều tra, xử lý.



Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 26-5, hai đối tượng đi xe máy đến tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp rồi bất ngờ xông vào bên trong.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.

Tại đây, các nghi phạm dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, nhanh chóng lấy đi nhiều vàng bạc, trang sức. Toàn bộ vụ việc diễn ra trong thời gian ngắn khiến người dân xung quanh không kịp phản ứng.

Sau khi gây án, các đối tượng lên xe do đồng bọn chờ sẵn bên ngoài rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và triển khai các mũi truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã bắt giữ 6 nghi phạm liên quan vụ án, đồng thời thu hồi toàn bộ số tài sản bị cướp.

Hiện Công an TPHCM đang tổ chức thực nghiệm hiện trường, tiếp tục lấy lời khai để làm rõ phương thức, thủ đoạn và vai trò của từng đối tượng.