Ngày 2/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thành công hai nghi phạm liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại huyện Đức Thọ.

Hai đối tượng được xác định là Trần Văn Dũng (SN 1987, trú xã Đức Long, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1980, trú xã Mỹ Hương, TP. Cần Thơ).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h30 ngày 1/5, Nguyễn Thị Mỹ Linh đến tiệm vàng Huế Thương giả vờ hỏi mua hai chiếc nhẫn vàng 9999 loại 5 chỉ. Khi vừa cầm số vàng trị giá khoảng 154 triệu đồng, đối tượng bất ngờ bỏ chạy ra ngoài.

Hai đối tượng trước và sau thời điểm gây án do camera an ninh của người dân ghi lại.

Bên ngoài, Trần Văn Dũng đã đứng chờ sẵn trên xe máy để hỗ trợ tẩu thoát. Khi chủ tiệm phát hiện, truy đuổi và tri hô, Dũng đã dùng dao nhọn tấn công, uy hiếp người dân nhằm giải vây. Tuy nhiên, do bị truy cản quyết liệt, cả hai phải bỏ lại phương tiện và chạy bộ khỏi hiện trường.

Đối tượng nữ tại thời điểm bị bắt giữ.

Đối tượng nam bị bắt giữ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với công an địa phương triển khai lực lượng truy bắt. Nhiều tổ công tác được huy động, chốt chặn các tuyến giao thông và rà soát các khu vực nghi vấn để truy tìm đối tượng.

Sau khoảng 8 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ hai nghi phạm khi đang lẩn trốn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.