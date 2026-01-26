Khoảng 22h ngày 23/1/2026, một vụ cướp tiệm vàng táo tợn xảy ra tại cửa hàng vàng Hồng Ngát, Tổ dân phố số 4, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình. Hai đối tượng đi xe máy không gắn biển kiểm soát, che kín mặt, mang theo dao bầu, búa và chai thủy tinh xông vào cửa hàng, đe dọa chủ tiệm, đập phá tủ kính rồi cướp nhiều trang sức bằng vàng trước khi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an cơ sở để truy xét các đối tượng.

Chỉ sau khoảng 40 giờ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ hai nghi phạm khi đang lẩn trốn tại Bắc Ninh và Hưng Yên. Đáng chú ý, một trong hai đối tượng là sinh viên đại học.

Đồng chí Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp chỉ đạo các lực lượng lấy lời khai đối tượng Nam (dấu X) và Bách (dấu X) (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Cụ thể, hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Triệu Văn Nam (SN 2004, trú tỉnh Thái Nguyên, hiện là công nhân tại một khu công nghiệp ở Bắc Ninh) và Đào Nguyên Bách (SN 2006, trú tỉnh Hưng Yên, hiện đang là sinh viên đại học).

Cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ án gồm 23 lắc tay vàng, 23 dây chuyền, 38 khuyên tai, 20 nhẫn vàng cùng một xe máy không biển kiểm soát, dao, búa và nhiều vật chứng liên quan. Khám xét nơi ở của Đào Nguyên Bách, lực lượng chức năng còn phát hiện một khẩu súng bắn đạn nhựa, được đối tượng khai nhận mua để chuẩn bị thực hiện các vụ cướp khác.

Đối tượng Nam, Bách (dấu X) và tang vật vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ, thông qua quen biết trên Facebook, hai đối tượng đã bàn bạc, hẹn nhau thực hiện hành vi cướp tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Chiều ngày 23/1/2026, các đối tượng điều khiển xe máy di chuyển đến phường Duy Tiên tìm cửa hàng kinh doanh vàng bạc để gây án. Sau khi thực hiện hành vi cướp, hai đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, chia nhau tài sản và mang về cất giấu tại phòng trọ ở tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm. Các cơ sở kinh doanh vàng bạc cần tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, nhất là trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán.