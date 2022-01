Cưới về 4 năm mới có bầu, ngày tôi đi đẻ, nghe lời mẹ chồng nói với bác sĩ mà tôi ứa nước mắt

Trong khi bạn bè than sống dở chết dở vì sống chung với mẹ chồng, tôi thì ngược lại. Tôi được mẹ chồng thương vô cùng, người ta nói sẽ không bao giờ có chuyện mẹ chồng thương con dâu như con gái, nhưng giờ thì tôi dám khẳng định là có. Từ khi tôi về làm dâu mẹ chồng lúc nào tranh làm hết mọi việc. Tôi rửa bát thì bà cũng giành rửa hộ, tôi quét dọn thì bà cũng bắt tôi nghỉ ngơi vì sợ tôi đi làm vất vả cả ngày.



Có lẽ ông trời chẳng cho ai trọn vẹn mọi điều. Có được người mẹ chồng hoàn hảo nhưng cưới nhau 3 năm rồi tôi vẫn chưa mang thai. Đi khắp bệnh viện lớn đến bé thì đều có kết luận vợ chồng tôi khỏe mạnh, nhưng không hiểu sao lại không tài nào mang bầu được.

Tôi cảm thấy mình vô dụng lắm, mỗi lần nhìn mẹ chồng bế đứa cháu nhà hàng xóm lên cưng nựng tôi thấy thương bà. Mẹ chồng chẳng giục giã, ngược lại còn đứng ra bênh vực khi người ta nói tôi không biết đẻ càng khiến tôi rơi nước mắt vì xót xa.

Không ngờ trời cũng thương, sau 4 năm vất vả thuốc thang, cầu con đủ kiểu thì tôi cũng mang thai. Vốn dĩ tôi đã được mẹ chồng cưng chiều, nay tôi bầu bí thì mẹ chồng chăm tôi còn chu đáo hơn trước nữa. Tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi thì tới tháng thứ 8, tôi đi làm nhưng không may bị ngã xe, thai động mạnh phải vào viện cấp cứu.

Nằm đau đớn nhưng tôi vẫn nghe được lời bác sĩ nói với chồng và mẹ chồng rằng tôi băng huyết, đang rất nguy kịch, gia đình phải chuẩn bị tâm lý cứu một trong hai mẹ con. Giây phút ấy nếu có thể lao ra ngoài, tôi sẽ nói luôn rằng phải cứu con tôi. Tôi còn nghĩ mẹ chồng tôi cũng sẽ chọn cháu nội vì đây là niềm mong mỏi của bà. Ngờ đâu, tiếng mẹ chồng gào khóc vang đến tai làm tôi nghẹn lòng: "Mong bác sĩ cố gắng cứu cả hai mẹ con, còn nếu phải chọn một, xin hãy chọn con dâu tôi".

Lời của mẹ chồng khiến tôi cũng bật khóc nức nở. Tôi không dám tin bà lại dành quá nhiều yêu thương cho tôi đến như vậy. Thật may trời thương, mẹ con tôi đều bình an, tôi sức khỏe yếu nhưng nhờ sự chăm sóc của mẹ chồng mà hồi phục nhanh chóng. Nhiều khi cảm thấy mình thật sự quá may mắn, có được người mẹ chồng tốt như mẹ đẻ, yêu thương, chăm lo mình tận tình thì cuộc sống chẳng mong gì hơn nữa.

(Xin giấu tên)

