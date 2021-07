Cuối tuần mưa gió, làm ngay món ăn vặt siêu ngon này để cày phim cho đỡ buồn chị em ơi!

Có 2 cách để bạn chiên phần sụn ức gà đã tẩm ướp.

Dùng nồi chiên không dầu: Làm nóng nồi ở mức nhiệt 200 độ C trong vòng 5 phút. Sau đó, lót 1 lớp giấy bạc vào lòng nồi, xịt 1 lớp dầu ăn mỏng lên bề mặt sụn ức gà rồi chiên 2 lần. Lần 1: Chọn mức nhiệt 200 độ C trong 20 phút. Lần 2: Chọn mức nhiệt 180 độ C trong 10 phút.

Dùng chảo và dầu ăn: Nếu không có nồi chiên không dầu, bạn cho sụn ức gà đã lăn qua bột mì vào chảo dầu nóng già và chiên ngập vàng các mặt trên lửa vừa. Sau đó, vớt phần sụn ra, để trên giấy thấm dầu để loại bỏ bớt dầu thừa ngấm vào thịt.