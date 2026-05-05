Tháng 3 Âm lịch sắp đi qua, nhưng phần đuôi của tháng lại được giới chiêm nghiệm phương Đông xem là quãng "kết khí" - nơi các luồng năng lượng tích tụ trong cả tháng dồn về một số tuổi nhất định. Trong khoảng thời gian này, có người bỗng nhận được sự giúp đỡ đúng lúc, có người lại chạm tay vào những khoản thu ngoài dự tính. Ba con giáp được nhắc tên dưới đây không phải nhờ may rủi, mà là kết quả của một chu kỳ vận khí chuyển động đúng nhịp với bản mệnh.

Tuổi Tỵ: Quý nhân xuất hiện từ những mối quan hệ tưởng đã cũ

Bước vào những ngày cuối tháng 3 Âm lịch, người tuổi Tỵ đón một luồng khí khá đặc biệt: quý nhân không đến từ người lạ, mà thường là những người đã quen biết từ trước, thậm chí có thời gian không liên lạc. Đó có thể là một đồng nghiệp cũ bất ngờ nhắn tin rủ hợp tác, một người bạn cấp ba lâu năm gọi điện giới thiệu mối làm ăn, hoặc một người từng được tuổi Tỵ giúp đỡ nay quay lại đáp nghĩa. Điều thú vị là phần lớn cơ hội trong giai đoạn này đều đến qua một cuộc trò chuyện ngắn, một bữa cà phê tình cờ, chứ không phải qua những kế hoạch được sắp đặt công phu.

Vì lẽ đó, tuổi Tỵ nên chủ động giữ điện thoại trong tầm tay, trả lời tin nhắn sớm hơn thường lệ và đừng vội từ chối những lời mời gặp mặt nghe có vẻ "không có gì". Nhiều khi, một câu nói buột miệng của người đối diện lại mở ra hướng đi mà tuổi Tỵ đã loay hoay tìm suốt mấy tháng. Trong công việc, đây cũng là lúc nên mạnh dạn đề xuất ý tưởng với cấp trên, bởi khí quý nhân đang giúp lời nói của tuổi Tỵ có sức nặng hơn bình thường. Về tài chính, tuổi Tỵ có khả năng được giới thiệu một kênh đầu tư hoặc một công việc phụ phù hợp, song cần nghe kỹ, hỏi rõ và đừng xuống tiền chỉ vì nể tình.

Tuổi Hợi: Người đỡ đầu lặng lẽ, mở đường nơi tưởng đã bí

Cùng nằm trong nhóm được quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi lại có kiểu vận khí khác hẳn tuổi Tỵ. Quý nhân của tuổi Hợi trong giai đoạn cuối tháng 3 Âm lịch thường là người lớn tuổi hơn, có vị thế hơn và ít khi nói nhiều. Họ có thể là sếp cũ, là một người chú trong họ, một khách hàng thân thiết hoặc một người thầy mà Hợi từng học việc. Sự giúp đỡ đến rất kín đáo: một lời gửi gắm sang đơn vị khác, một cái gật đầu trong cuộc họp mà tuổi Hợi không có mặt, một cú điện thoại bảo lãnh khi Hợi đang cần tín nhiệm.

Chính vì quý nhân âm thầm như vậy nên tuổi Hợi cần tinh ý nhận ra và biết cảm ơn đúng cách. Đừng phô trương, đừng tặng quà quá lớn khiến đối phương khó xử, một lời hỏi thăm chân thành, một bữa cơm giản dị thường có giá trị hơn nhiều. Trong khoảng thời gian này, tuổi Hợi cũng nên tránh những cuộc tranh luận thắng thua, nhất là trên mạng xã hội, bởi quý nhân thường âm thầm quan sát tư cách hơn năng lực. Về sức khỏe, tuổi Hợi nên ngủ đủ giấc, hạn chế đồ uống có cồn vào các buổi tối cuối tuần, vì tinh thần minh mẫn lúc này quan trọng hơn cả việc xoay xở thêm việc.

Tuổi Dần: Cái bắt tay với Thần Tài, dòng tiền bất ngờ chảy về

Nếu tuổi Tỵ và tuổi Hợi được nâng đỡ qua con người, thì tuổi Dần lại đón vận theo hướng tài lộc trực tiếp. Cuối tháng 3 Âm lịch, tuổi Dần nằm trong nhóm hợp khí Thần Tài, dòng tiền có thể đến từ những nguồn mà chính tuổi Dần cũng không ngờ tới. Một khoản nợ tưởng đã quên nay được trả lại, một dự án cũ phát sinh thêm phần thưởng, một món đồ rao bán bâng quơ bỗng có người chốt giá tốt, đó là cách Thần Tài thường ghé nhà tuổi Dần trong giai đoạn này.

Tuy vậy, vận tài lộc đi kèm cám dỗ tiêu xài. Tuổi Dần dễ rơi vào tâm lý "kiếm được thì xài được", dẫn đến việc tiền vào cửa trước, chạy ra cửa sau. Lời khuyên thiết thực là khi nhận khoản thu bất ngờ, tuổi Dần nên chia ngay làm ba phần: Một phần gửi tiết kiệm, một phần để dành cho kế hoạch dài hạn như học thêm kỹ năng hoặc sửa nhà, phần còn lại mới dùng để hưởng thụ. Trong kinh doanh, tuổi Dần có thể cân nhắc mở rộng nhẹ, nhưng tránh vay nóng hoặc đầu tư theo lời rủ rê chỉ sau một cuộc nhậu. Riêng với tuổi Dần đang làm công ăn lương, hãy để mắt tới các khoản thưởng, hoa hồng hoặc cơ hội nhận thêm việc ngoài giờ, đó mới là kênh tiền chính chủ trong giai đoạn này.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo