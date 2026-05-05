Sau khi tạo nên cơn sốt bất ngờ trong cộng đồng game thủ Việt, tựa game "Phở Anh Hai" - hay còn được biết đến với tên quốc tế: Brother Hai’s Pho Restaurant chính thức trở lại với một phần hoàn toàn mới. Theo đó, trên trang YouTube của Marisa0704 - tác giả game “Phở Anh Hai” đã tung teaser hé lộ dự án tiếp theo: “Bánh mì Bách Khoa”.

Giới thiệu trên teaser của mình, Marisa0704 cho biết đây là hậu bản của "Phở Anh Hai", sau khi tổ chức tội phạm tại khu vực Đan Phượng bị triệt phá, những kẻ cầm đầu vẫn đang mất tích và bị truy nã gắt gao. Chi tiết này tạo nên lớp nền kịch tính, giúp liên kết nội dung giữa hai phần game.

Song, tựa game “Bánh mì Bách Khoa” sẽ đưa người chơi vào vai sinh viên khởi nghiệp với xe bánh mì ngay trước cổng một trường đại học kỹ thuật danh tiếng tại Hà Nội. Không chỉ đơn thuần là bán hàng, người chơi phải tự tay xoay xở - từ chuẩn bị nguyên liệu, phục vụ khách đến cân đối tài chính - trong bối cảnh cuộc sống sinh viên nhiều áp lực.

Bối cảnh chính của trò chơi được đặt tại Đại học Bách khoa, cụ thể là khu vực cổng Parabol quen thuộc. Theo trang itch.io chính thức của game, cốt truyện xoay quanh một nam sinh viên đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập. Để có tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống, anh phải đẩy xe bán bánh mì tại cổng trường.

"Bạn thấy mình đang đứng trước cổng Parabol huyền thoại của trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST). Bạn có một "chuyên án" của riêng mình: sống sót qua thời sinh viên bằng cách khởi nghiệp bán bánh mì. Hãy mặc đồng phục vào, chuẩn bị nguyên liệu và sẵn sàng cho một ngày bán hàng bận rộn! Chúc bạn bán bánh mì luôn "đắt hàng" và có một quãng thời gian không thể nào quên tại Bách Khoa!" - phần mô tả của game viết.

Đặc biệt, nhân vật Cậu Vàng - chú chó Mr.Gold từng hot hit ở phần 1 cũng sẽ tiếp tục xuất hiện trong phần 2 này. Cậu Vàng vẫn sẽ là một nhân vật bạn thân đặc biệt, đồng hành trong hành trình mưu sinh bán bánh mì giữa lòng thành phố. Trong teaser, sự xuất hiện của Cậu Vàng khiến dân tình “đứng ngồi không yên”, liên tục hóng xem có mang đến thử thách gì thú vị, hài hước trong tựa game này không.

Vẫn giữ những thế mạnh trước đó, điểm thu hút của series nằm ở chất liệu thuần Việt được thể hiện rõ nét. Từ văn hóa ẩm thực đường phố, hình ảnh quán xá vỉa hè đến ngôn ngữ đời thường dí dỏm, tất cả đều tạo cảm giác gần gũi, hài hước.

Chính vì vậy, nhiều người kỳ vọng “Bánh mì Bách Khoa” sẽ là tạo ra cơn sốt không kém gì với “Phở Anh Hai”. Bởi không chỉ sử dụng thêm một món ăn nổi tiếng của Việt Nam mà bối cảnh trường Đại học Bách Khoa cũng khiến nhiều người chú ý vì đây là ngôi trường mà Marisa0704 đang theo học.

Trước đó, Marisa0704 trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm khi là người phát triển, đứng sau trò chơi “Phở Anh Hai”. Mặc dù nổi tiếng nhưng Marisa0704 chọn giữ kín danh tính, không chia sẻ quá nhiều trên truyền thông. Các thông tin xoay quanh nhân vật này cũng rất ít, chỉ được biết anh chàng là sinh viên Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thời điểm đó, có nhiều thông tin cho rằng “Phở Anh Hai” là đồ án tốt nghiệp của Marisa0704. Tuy nhiên, thông qua kênh YouTube và nền tảng X (Twitter cũ), người này đã khẳng định trò chơi không phải là đồ án thường hay đồ án tốt nghiệp. Marisa0704 còn chia sẻ rằng bản thân chưa đủ điều kiện để tốt nghiệp, và còn đùa rằng nếu nộp trò chơi này làm đồ án thì “sợ không được bảo vệ mất”. Lời đính chính này không những giúp giải tỏa tò mò của cộng đồng mà còn khiến nhiều người thêm phần thích thú với tính cách dí dỏm của tác giả.

Dù không phải đồ án chính thức, nhưng sản phẩm của marisa0704 vẫn được đánh giá cao về ý tưởng, phong cách kể chuyện và độ gần gũi văn hóa,... tất cả đều góp phần làm nên một hiện tượng indie game hiếm có tại Việt Nam.