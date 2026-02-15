Cuối năm trò chuyện cùng "tổng tài" gây sốt màn ảnh Việt - Lê Hải, lần đầu tiết lộ mối quan hệ với Quỳnh Châu "Thị Tú"

Chào Lê Hải, năm 2025 có thể nói là năm của bạn với vai Trung Hiếu trong Cách em 1 milimet. Cảm giác của Hải thế nào sau 1 năm vô cùng thành công?

Thực sự khi nhìn lại, Hải chỉ biết dùng hai từ 'biết ơn'. 2025 đúng là một năm đầy may mắn và rực rỡ đối với Hải, khi bản thân có cơ hội được làm việc liên tục, không ngơi nghỉ.

Điều hạnh phúc nhất không chỉ là sự thành công của vai Trung Hiếu, mà là ở mỗi dự án mình tham gia, khán giả lại đón nhận Hải theo những cách rất riêng, rất đặc biệt. Việc có được một mức độ nhận diện nhất định ở cả hai thị trường phim Nam và Bắc là một món quà lớn lao mà không phải người làm nghề nào cũng dễ dàng có được. Hải trân trọng từng tình cảm đó, vì nó chứng minh rằng những nỗ lực 'lăn lộn' của mình suốt thời gian qua đã bắt đầu kết trái ngọt.

Trung Hiếu trên phim là một "tổng tài" có vẻ ngoài lạnh lùng, "bad boy" nhưng bên trong lại cực kỳ ấm áp. Có bao nhiêu phần trăm con người thật của Lê Hải nằm trong nhân vật này?

Câu hỏi này Hải cũng nhận được khá nhiều, và mỗi lần nghĩ lại Hải vẫn thấy con số 40% là chính xác nhất. 40% đó chính là sự nam tính, phong thái chỉn chu và cái tính cách hơi cầu toàn, trách nhiệm trong công việc.

Còn lại thì... Hải ngoài đời 'hiền' hơn Trung Hiếu nhiều (cười). Hải không có vẻ 'bad boy' hay lạnh lùng đến mức khó gần như thế đâu. 60% còn lại là sự nhào nặn tài tình của đạo diễn, biên kịch và đặc biệt là sự ưu ái, tưởng tượng của khán giả đã giúp nhân vật Trung Hiếu trở nên trọn vẹn hơn.

Khán giả gọi bạn là "Nhậm Gia Luân phiên bản Việt" nhờ ngoại hình điển trai và nụ cười má lúm. Bạn xem đây là một lời khen về nhan sắc hay một áp lực phải vượt qua cái bóng của người khác về diễn xuất?

Khi nghe khán giả gọi mình là 'Nhậm Gia Luân phiên bản Việt', cảm xúc đầu tiên của Hải chắc chắn là hạnh phúc và trân trọng. Được so sánh với một người nghệ sĩ tài năng, có ngoại hình điển trai và sự nghiệp rực rỡ như vậy rõ ràng là một lời khen tặng rất lớn dành cho diện mạo của Hải.

Tuy nhiên, nếu nói về áp lực, thì Hải không thấy áp lực về việc phải 'vượt qua cái bóng' của ai cả. Hải xem đó là một động lực để mình soi chiếu lại bản thân. Ngoại hình hay nụ cười má lúm có thể là điểm cộng giúp khán giả nhớ đến Hải ở những giây phút đầu tiên, nhưng để giữ chân khán giả ở lại lâu hơn, Hải hiểu mình phải nỗ lực gấp bội để khẳng định cái tên Lê Hải là duy nhất.

Hải muốn khi nhắc đến mình, khán giả sẽ nhớ đến một diễn viên có bản sắc riêng, có cách xử lý nhân vật riêng chứ không chỉ là một 'phiên bản' của bất kỳ ai. Cái bóng lớn nhất mà Hải cần vượt qua chính là những thành công trước đó của chính mình.

Không thể phủ nhận "chemistry" giữa Hiếu và Tú là linh hồn của bộ phim. Lần đầu hợp tác với Quỳnh Châu một diễn viên nữ có nội tâm rất mạnh, Hải có từng bị "khớp" trước khả năng diễn xuất của cô ấy không?

Làm việc với một diễn viên có nội lực mạnh mẽ như Quỳnh Châu, cảm xúc đầu tiên của Hải không phải là 'khớp', mà là hào hứng.

Quỳnh Châu là một diễn viên thực lực, sự cầu toàn và trân trọng vai diễn của cô ấy thực sự khiến Hải nể phục. Trong những phân đoạn tâm lý nặng, Châu chính là người hỗ trợ cảm xúc cho Hải rất nhiều. Cô ấy diễn sống động đến mức khiến Hải hoàn toàn tin rằng người đang đứng trước mặt mình là Thị Tú chứ không còn là đồng nghiệp nữa.

Chính nhờ sự kết nối tự nhiên đó mà Hải nhập vai Trung Hiếu thuận lợi và chân thực hơn. Để có được một 'linh hồn' cho bộ phim như khán giả thấy, Hải phải cảm ơn sự cộng hưởng tuyệt vời từ Quỳnh Châu.

Cả hai bạn đều sở hữu má lúm đồng tiền rất duyên, khán giả gọi vui là "tướng phu thê". Thú thật đi, khi xem lại những cảnh quay tình cảm, chính bản thân Hải có thấy hai người trông rất... đẹp đôi không?

Thú thật là khi ngồi xem lại những thước phim cùng ekip, chính Hải cũng phải công nhận là... hai đứa trông rất đẹp đôi. Có lẽ nụ cười má lúm giống nhau là một cái 'duyên' hình thể mà đạo diễn đã rất tinh ý khi lựa chọn hai anh em vào vai Hiếu và Tú.

Nhưng Hải nghĩ, sự đẹp đôi đó không chỉ đến từ vẻ ngoài hay cái má lúm, mà nó đến từ sự ăn ý trong từng hơi thở của nhân vật. Khi cả hai cùng sống hết mình với cảm xúc của Hiếu và Tú, tự nhiên giữa hai người có một sợi dây liên kết vô hình khiến mọi thứ trở nên rất hài hòa và ngọt ngào. Khán giả gọi đó là 'tướng phu thê', còn Hải thì gọi đó là sự may mắn khi tìm được một bạn diễn hợp rơ đến vậy.

Hiện tại, từ khóa "Lê Hải - Quỳnh Châu" đang phủ sóng khắp các diễn đàn với nghi vấn "phim giả tình thật". Bạn có thể cho khán giả 1 câu trả lời được không?

Hải biết là những ngày qua, từ khóa về hai anh em đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Thực ra, việc khán giả đặt nghi vấn 'phim giả tình thật' chính là phần thưởng lớn nhất cho một người diễn viên, vì điều đó chứng tỏ chúng Hải đã thực hiện tròn trịa vai diễn của mình, khiến mọi người tin vào tình yêu của Hiếu và Tú.

Tuy nhiên, Hải cũng xin được chia sẻ một cách chân thành để khán giả có câu trả lời rõ ràng: Hiện tại, Hải và Quỳnh Châu là những người bạn, những người đồng nghiệp rất thân thiết.

Trong mắt Lê Hải, Quỳnh Châu ở ngoài đời khác biệt thế nào so với một "nữ cường" Tú trên phim? Điểm gì ở cô ấy khiến bạn ấn tượng nhất?

Nếu nói về sự giống nhau, Hải thấy Quỳnh Châu ngoài đời có đến 80-90% cá tính của 'nữ cường' Thị Tú. Châu là một cô gái cực kỳ quyết liệt; một khi đã muốn điều gì hoặc tin vào điều gì, cô ấy sẽ làm đến cùng với 200% năng lượng.

Và thú thật nhé, Châu ngoài đời cũng... 'dữ dằn' không kém gì Thị Tú trên phim đâu (cười). Đừng để vẻ ngoài nhẹ nhàng đó đánh lừa, trong công việc hay khi bảo vệ quan điểm cá nhân, cô ấy có một uy lực khiến người đối diện phải nể phục.

Điểm mà Hải ấn tượng nhất ở Châu chính là sự rạch ròi và chân thành đó. Ở bên cạnh một người phụ nữ vừa thông minh, vừa có cá tính mạnh mẽ như vậy, Hải luôn cảm thấy được truyền rất nhiều cảm hứng để mình cũng phải nỗ lực hơn.

Nếu được chọn lại một cái kết khác cho chuyện tình của Hiếu và Tú, bạn có muốn thay đổi điều gì?

Hải nghĩ rằng cái kết mà biên kịch đã xây dựng chính là cái kết trọn vẹn và đẹp đẽ nhất cho hành trình của Hiếu và Tú. Trong nghệ thuật, đôi khi một cái kết không nhất thiết phải hoàn hảo theo kiểu 'cổ tích' thì mới để lại dấu ấn, mà nó cần sự hợp lý về mặt cảm xúc và sự trưởng thành của nhân vật.

Nếu được chọn lại, Hải vẫn sẽ giữ nguyên quyết định của biên kịch. Bởi vì chính những thăng trầm, những lựa chọn nghiệt ngã hay những khoảng hở của câu chuyện mới là điều khiến khán giả nhớ mãi, day dứt mãi. Với Hải, được sống hết mình trong cái kết đó đã là một trải nghiệm nghệ thuật viên mãn rồi.

Định nghĩa về "hạnh phúc" của Lê Hải ở thời điểm hiện tại là gì? Là hào quang rực rỡ của sự nghiệp hay chỉ đơn giản là sự bình yên bên gia đình?

Với Hải, định nghĩa về hạnh phúc ở tuổi này không còn là sự lựa chọn giữa cái này hay cái kia, mà nó là một vòng tròn chu kỳ gắn kết chặt chẽ với nhau. Hào quang rực rỡ của sự nghiệp không chỉ là mục tiêu cá nhân, mà đó còn là cách Hải làm cho gia đình mình tự hào. Ngược lại, sự bình yên bên người thân chính là cái 'nôi' để mình nạp năng lượng sau những giờ phút lăn lộn trên phim trường.

Là một diễn viên có được sức ảnh hưởng ở một độ tuổi không còn quá trẻ, Hải tự nhận mình đã qua cái thời là một chàng thanh niên chỉ biết lao đi vì danh vọng mà bỏ quên gia đình. Hải luôn biết thế nào là 'đủ' và không để tham vọng cuốn mình đi quá xa. Mỗi sáng thức dậy, Hải thường tự chất vấn bản thân: 'Mình có đang vui với hiện tại không? Điều gì đang làm mình phiền muộn?'. Việc đối thoại với chính mình mỗi ngày giúp Hải tìm thấy hạnh phúc ngay trong sự cân bằng, trong việc biết vun vén cho những người thân yêu trong khi vẫn cháy hết mình với đam mê.

Tết Bính Ngọ 2026 này chắc chắn sẽ rất khác với Lê Hải so với những năm trước. Bạn dự định sẽ đón Tết như thế nào: Tận hưởng thành quả lao động hay vẫn miệt mài với các dự án mới?

Nói thế nào nhỉ? Tết Bính Ngọ năm nay đối với Hải mang một ý nghĩa cực kỳ thiêng liêng và khác biệt hoàn toàn so với mọi năm. Dự định lớn nhất của Hải không phải là một chuyến du lịch xa hoa hay bắt tay ngay vào một dự án mới, mà đơn giản là được ngồi lại cùng gia đình, quây quần bên mâm cơm và cùng xem những chương trình mà Hải đã may mắn được ghi hình trên sóng truyền hình dịp Tết này.

Có thể với nhiều người, việc xuất hiện trên TV là điều bình thường, nhưng với Hải, đó là một niềm tự hào vô hạn. Nhìn thấy nụ cười của bố mẹ khi thấy con trai mình trên màn ảnh vào những thời khắc khởi đầu năm mới, Hải cảm thấy an lòng vô cùng. Đó là minh chứng rõ nhất, là câu trả lời thuyết phục nhất gửi đến gia đình rằng lựa chọn dấn thân vào con đường nghệ thuật của Hải đã và đang đi đúng hướng. Giúp cho gia đình yên tâm về mình, đối với Hải, đó chính là 'thành quả lao động' lớn nhất mà Hải nhận được trong năm qua.

Sau vai "tổng tài" Trung Hiếu, khán giả rất sợ Lê Hải sẽ bị đóng khung trong hình tượng đẹp trai, si tình. Kế hoạch của bạn trong năm 2026 là gì để chứng minh sự đa dạng trong diễn xuất?

Thực sự đó cũng là điều mà Hải trăn trở. Hải hiểu khán giả yêu mình qua hình ảnh 'tổng tài', nhưng là một người làm nghề, Hải không muốn mình ngủ quên trong vùng an toàn đó.

Kế hoạch trong năm 2026 của Hải là sẽ chủ động hết mức để tìm kiếm một nhân vật, một cuộc đời hoàn toàn mới để chinh phục khán giả. Tuy nhiên, Hải cũng phải chia sẻ thật lòng: sự đa dạng trong diễn xuất không thể đến từ một phía, mà còn cần cái 'duyên' khi các nhà sản xuất tin tưởng trao cho mình những cơ hội thử nghiệm mới.

Trong năm vừa qua, Hải đã bắt đầu tự gạn lọc bớt những lời mời có hình ảnh tương đồng với những nhân vật cũ. Nói thì đơn giản nhưng thực hiện không hề dễ, vì đôi khi từ chối một cơ hội tốt chỉ để chờ đợi một sự bứt phá là một quyết định khá mạo hiểm. Nhưng Hải vẫn muốn thử. Hải đang khao khát một vai diễn gai góc hơn, đời hơn. Để xem, nếu một ngày Lê Hải không còn đẹp trai, không còn si tình trên màn ảnh, thì các bạn có còn dành tình yêu thương cho Hải tiếp không? (cười).

Một lời nhắn gửi đến những khán giả đã luôn yêu thương, chờ đợi Lê Hải quay trở lại và ủng hộ bạn hết mình trong suốt năm 2025 vừa qua?

Để gói gọn tất cả tình cảm của Hải trong một lời nhắn, có lẽ bao nhiêu từ ngữ cũng là không đủ.

Trước hết, Hải muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cộng sự, những anh chị em trong ekip đã cùng Hải 'nằm sương nếm mật', làm việc cực khổ suốt năm qua để tạo nên những khung hình đẹp nhất. Không có sự hy sinh thầm lặng của mọi người phía sau ống kính, sẽ không thể có một Lê Hải rực rỡ trên màn ảnh.

Và đặc biệt, gửi đến cộng đồng fan - những người đã luôn yêu thương, kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ Hải hết mình trong suốt hành trình 2025 vừa qua: Các bạn chính là 'nhiên liệu' quý giá nhất để Hải không bao giờ cho phép mình dừng lại. Sự đồng hành của các bạn không chỉ là sự ủng hộ, mà còn là một đặc ân dành cho Hải. Bước sang năm mới, Hải hứa sẽ tiếp tục làm việc bằng tất cả sự chỉn chu và lòng tự trọng nghề nghiệp để không phụ sự kỳ vọng đó. Cảm ơn mọi người vì đã chọn tin tưởng và yêu thương cái tên Lê Hải!