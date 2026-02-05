Khoảng một tháng trước, cái tên Chang Mây bất ngờ bị réo gọi khắp các nền tảng mạng xã hội khi bạn trai cũ lên tiếng tố cô hẹn hò với nhiều người cùng lúc. Trước ồn ào, nữ diễn viên Gen Z cho biết sẽ nhờ đến pháp luật để bảo vệ danh dự, đồng thời gửi lời xin lỗi tới đoàn phim và khán giả vì những ảnh hưởng không mong muốn.

Ngay sau đó, bạn trai cũ của Chang Mây tiếp tục công khai loạt hình ảnh, cho rằng mình bị phản bội từ tháng 8/2025. Giữa tâm điểm chú ý của dư luận, nữ diễn viên cũng có động thái gây xôn xao trên mạng xã hội khi chỉ đăng vỏn vẹn hai chữ “Liêm mà” trên kênh TikTok sở hữu hơn 300.000 người theo dõi. Động thái này được nhiều người cho là lời khẳng định của Chang Mây về việc bản thân không sai trong lùm xùm tình cảm với người cũ.

1 tháng trước, nữ diễn viên Chang Mây được réo gọi tên trên khắp trang mạng xã hội vì bị bạn trai cũ lên tiếng tố hẹn hò với nhiều người. Ảnh: Tổng hợp

Diễn viên Chang Mây viết dòng chú thích 2 chữ ngắn gọn giữa ồn ào. Ảnh: Chụp màn hình

Sáng 5/2, bạn trai cũ của nữ diễn viên Chang Mây tiếp tục lên tiếng trên trang Instagram cá nhân. Đáng chú ý, anh còn công khai loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn, cho rằng mình bị phản bội từ đầu tháng 8/2025.

Người này viết: "Thời gian vừa rồi tôi chọn im lặng để giữ sự tôn trọng cuối cùng còn sót lại dành cho đối phương. Những có lẽ "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Tôi nghĩ thời điểm này, việc đưa ra những bằng chứng cụ thể là hợp lý. Mong rằng mọi người có cách nhìn nhận từ 2 phía để diễn biến câu chuyện không bị đẩy đi quá xa".

B.V tiếp tục lên tiếng sau khi Chang Mây cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Ảnh: FBNV

Tối 4/2, trên trang cá nhân, diễn viên Chang Mây lên tiếng cho biết việc cô lựa chọn im lặng trong thời gian qua, sau khi đời tư bị tấn công, không phải để né tránh trách nhiệm mà nhằm giữ sự bình tĩnh, từ đó đối diện sự việc một cách trung thực và có trách nhiệm với những người liên quan.

Nữ diễn viên chia sẻ, cô luôn trân trọng con đường nghệ thuật mình đã chọn và khẳng định những thành quả đạt được đều đến từ quá trình học tập, lao động nghiêm túc cùng sự nỗ lực bền bỉ. Chang Mây nhấn mạnh bản thân chưa từng đánh đổi danh dự, nhân cách hay giá trị nghề nghiệp. Đồng thời, cô cho biết đã nhiều lần bày tỏ mong muốn chấm dứt mối quan hệ cá nhân khi nhận ra không còn sự phù hợp.

"Nhiều hình ảnh, video bị cắt ghép hoặc sử dụng lại từ thời điểm cũ, không phản ánh đúng bản chất sự việc. Những hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và đời sống riêng tư, ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần, sự nghiệp cũng như những người không liên quan", cô bày tỏ.

Vào đầu tháng 1/2026, B.V - người được cho là bạn trai cũ của Chang Mây đăng bài tố nữ diễn viên có những hành xử thiếu minh bạch trong chuyện yêu đương. Ảnh: FBNV

Quỳnh Trang (tên đầy đủ Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 2001, quê Hà Nội) từng gây sốt cộng đồng mạng với danh xưng “hot girl mùa thi” sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019. Sau đó, cô dần khẳng định dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua loạt phim như Hương vị tình thân, Mặt nạ gương, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Cha tôi người ở lại…

Thời gian gần đây, Quỳnh Trang tiếp tục thu hút sự chú ý khi vào vai Ngân (thời trẻ) trong Cách em 1 milimet với hình ảnh trong trẻo, diễn xuất tự nhiên. Bên cạnh đó, vai Dương - nữ sinh Nhạc viện xinh đẹp, đa tài trong Gia đình trái dấu cũng giúp cô nhận thêm nhiều thiện cảm từ khán giả.