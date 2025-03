Vừa qua, cuộc thi mèo đẹp FFF International Cat Show (thuộc Liên hiệp Mèo thuần chủng Châu Á tại VN) với chủ đề "Home is where the cat is" (Nhà là nơi mèo thuộc về) sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Đệ Nhất (21 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, TPHCM).

Cuộc thi quy tụ 70 trại nhân giống với hơn 100 bé mèo đến từ các nước Việt Nam, Thái Lan, Nga, Trung Quốc… Trong đó, nổi bật là các giống mèo Mainee Coon, Anh lông ngắn, Anh lông dài, Ragdoll, Bengal… Đặc biệt, lần đầu tiên các bé mèo ta, mèo nhà, mèo lai, mèo không gia phả cũng sẽ được thi đấu nhằm tìm kiếm ngôi vị cao nhất.

Các bé mèo sẽ trải qua các vòng chấm điểm đến từ các BGK quốc tế từ hình thể, khuôn mặt, chất lông, độ thân thiện với con người… Từ đó, chọn ra top những chú mèo đẹp nhất.

Các bé mèo tham gia cuộc thi mèo đẹp FFF International Cat Show

Sau một ngày tranh tài gay cấn, ngôi vị King đã thuộc về bé mèo Davinci (10 năm tuổi) do Chị Nguyễn Hồng Nhung là chủ sở hữu với số điểm các vòng cao nhất. Trong khi đó, ở giải Queen, bé mèo Tepspy (1 năm tuổi) của bạn Nguyễn Bảo Ngọc (16 tuổi đã xuất sắc giành thứ hạng cao nhất. Tại sự kiện, thương hiệu Farmina cũng trao tặng quà cho các nhà vô địch.

2 bé mèo đạt giải thưởng cao nhất cuộc thi.

Bên cạnh việc tạo sân chơi chó thú cưng, cuộc thi còn là nơi chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, dinh dưỡng cho các bé thú cưng. Được biết, thương hiệu Farmina khởi nguồn từ năm 1965 tại Ý, khi nhà sáng lập Francesco Russo bắt đầu nghiên cứu về dinh dưỡng động vật. Sau nhiều thập kỷ phát triển, Farmina đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới về thức ăn cho chó mèo, nổi bật với phương châm kết hợp khoa học dinh dưỡng và nguồn nguyên liệu tự nhiên.

Farmina Vietnam, với vai trò là Nhà tài trợ Mèo Thần Tài cho giải FFF Cat Show 2025.

Điểm đặc biệt làm nên tên tuổi của Farmina chính là việc áp dụng những nghiên cứu khoa học tiên tiến vào công thức chế biến, đảm bảo chế độ ăn lành mạnh, cân bằng và tối ưu nhất cho từng giai đoạn phát triển của thú cưng. Farmina không chỉ sản xuất thức ăn mà còn mang đến một lộ trình chăm sóc sức khỏe dài hạn, giúp thú cưng có cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ bên gia đình.

Tại Việt Nam, Farmina nhanh chóng chinh phục người nuôi thú cưng nhờ chất lượng sản phẩm vượt trội. Đặc biệt, dòng sản phẩm N&D (Natural & Delicious) đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà nhân giống mèo và người nuôi chuyên nghiệp. Với thành phần giàu protein động vật (chiếm 98%), không chứa tinh bột, không GMO và không chất bảo quản nhân tạo, N&D giúp mèo phát triển toàn diện về vóc dáng, thể trạng và sức khỏe.

Farmina khởi nguồn từ năm 1965 tại Ý, khi nhà sáng lập Francesco Russo bắt đầu nghiên cứu về dinh dưỡng động vật.

Không chỉ chú trọng đến sản phẩm, Farmina còn tích cực đồng hành cùng các sự kiện và hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc thú cưng đúng cách. Tại FFF VN CAT SHOW 2025, Farmina mang đến không gian trải nghiệm đặc biệt với các hoạt động tư vấn dinh dưỡng, chương trình tặng quà và giao lưu cùng chuyên gia. Người tham gia sẽ có cơ hội khám phá các dòng sản phẩm dinh dưỡng cao cấp của Farmina và nhận những phần quà hấp dẫn khi check-in tại gian hàng.

Sự xuất hiện của Farmina tại FFF VN CAT SHOW 2025 không chỉ là cơ hội để người tham dự tìm hiểu về chế độ dinh dưỡng tối ưu cho mèo mà còn góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc thú cưng một cách khoa học. Với triết lý kết hợp giữa thiên nhiên và khoa học, Farmina tiếp tục khẳng định vị thế là thương hiệu dinh dưỡng thú cưng hàng đầu thế giới, đồng hành cùng những người yêu thú cưng tại Việt Nam.