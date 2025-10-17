Đêm bán kết Miss Grand International 2025 vừa khép lại, nhưng thay vì bàn về những màn trình diễn, khán giả toàn cầu lại dồn sự chú ý vào một "màn kịch khó tin" ngay trên sân khấu. Chủ tịch cuộc thi – ông Nawat Itsaragrisil – đã khiến cả giới fan nhan sắc sững sờ khi công khai kêu gọi khán giả… nộp tiền mặt hoặc quét mã QR để bình chọn cho thí sinh yêu thích, với "giá" được niêm yết rõ ràng: 1 USD = 1 vote.

Miss Grand International livestream cảnh mua vote bằng tiền ngay trên sân khấu (Nguồn: World Press)

Sau phần trình diễn chính, ông Nawat bước lên sân khấu, hô hào khán giả "đưa tiền tươi" hoặc chuyển khoản trực tiếp cho đại diện nước mình, đồng thời nhấn mạnh việc vào top 5, top 10 hay đăng quang phụ thuộc nhiều vào kết quả bình chọn của từng người đẹp.

Ông Nawat gọi tên các đại diện, đọc to số tiền mà người đẹp đó nhận được để mua vote. Khung cảnh ngay sau đó khiến người xem ngỡ ngàng: đại diện các nước, khán giả và cả giám đốc quốc gia lần lượt tiến đến sân khấu, đưa tiền mặt, ký séc, quét QR trong sự cổ vũ của MC và ban tổ chức. Mọi giao dịch được chiếu trực tiếp lên màn hình lớn như một "bảng xếp hạng tiền tươi", cập nhật liên tục ai đang dẫn đầu cuộc đua Miss Popular Vote.

Khung cảnh bát nháo, lố lăng tại cuộc thi nhan sắc quốc tế

Có người mang tiền mặt để mua vote ủng hộ các thí sinh

Bảng xếp hạng được thay đổi liên tục sau khi các số tiền được công bố

Nếu như trước đây, các cuộc thi sắc đẹp thường tổ chức bình chọn online để tạo tương tác, thì hành động "ra giá - thu tiền - công khai hứa top" ngay trên sân khấu như Miss Grand là chưa từng có. Cảnh tượng người đẹp ngồi nhìn mạnh thường quân nộp tiền mặt cho chủ tịch cuộc thi giữa ánh đèn sân khấu khiến khán giả không khỏi phẫn nộ.

Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận chỉ trích nổ ra: "Đây là thi hoa hậu hay đấu giá vương miện?", "Thật sự phản cảm, mất hết giá trị của một cuộc thi sắc đẹp quốc tế", "Không ai phản đối việc vote, nhưng công khai kêu gọi nộp tiền như vậy là lố lăng",...

Điều khiến công chúng phẫn nộ hơn là lời hứa chắc như đinh đóng cột của ông Nawat: ai có nhiều tiền hơn sẽ chắc suất lọt top sâu, thậm chí có thể "ôm luôn vương miện". Phát ngôn này chẳng khác nào thừa nhận: Miss Grand International là cuộc chơi của những ai đủ khả năng… chi trả.

Không ít fan các quốc gia gọi đây là "vết nhơ" của đấu trường nhan sắc, làm lu mờ công sức luyện tập, trình diễn và nỗ lực truyền cảm hứng của các thí sinh chân chính. Ngay cả những người từng yêu thích cuộc thi cũng phải thừa nhận Miss Grand International giờ đây xuống cấp trầm trọng.

Ông Nawat còn tuyên bố số phiếu bình chọn bằng tiền ảnh hưởng khá nhiều đến vị trí của các thí sinh ở đêm chung kết

Nói đến một trong những cuộc thi nhan sắc ồn ào nhất thì chắc chắn chẳng thể bỏ qua Miss Grand International khi năm nào cũng vướng "drama". Vào mùa thi năm 2024, Miss Grand International phải dời địa điểm tổ chức từ Campuchia về Thái Lan sớm hơn dự kiến, nguyên nhân xuất phát từ bất đồng trong khâu tổ chức giữa đơn vị tại Campuchia và ekip của ông Nawat.

Sau đó, khi đêm chung kết khép lại, phía tổ chức Miss Grand International và người đẹp Myanmar Thae Su Nyein xảy ra đấu tố căng thẳng đến mức tổ chức họp báo. Nguyên nhân xuất phát từ việc Miss Grand Myanmar không hài lòng với kết quả, tố BTC không công bằng.

Miss Grand International không năm nào là không có drama

Không lâu sau đó, Miss Grand International tuyên bố tước vương miện đương kim Hoa hậu - Rachel Gupta vì lý do cô không hoàn thành vai trò, trách nhiệm trong thời gian đảm đương ngôi vị. Tổ chức này còn đưa thông báo rằng Rachel Gupta phải trả lại vương miện trong 30 ngày tới.

Về phía Rachel Gupta, cô cũng có bài đăng thông báo từ bỏ danh hiệu và trả lại vương miện với lý do tổ chức Miss Grand International không đáp ứng đúng lời hứa sau đăng quang. Rachel Gupta lên tiếng về việc bị tổ chức của ông Nawat đối xử bất công, vạch trần mặt tối từ sau khi đăng quang và cáo buộc đại diện trong ekip Miss Grand có hành vi quấy rối tình dục trong chuyến công tác.

Sau đó, Miss Grand International đã diễn ra lễ bổ nhiệm người đẹp Philippines - Christine Juliane Opiaza - trở thành tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024. Ngay sau đó, ông Nawat tổ chức họp báo để đáp trả những chia sẻ của người đẹp Ấn Độ - Rachel Gupta.

Tại họp báo, ông Nawat đã có phát ngôn gây tranh cãi khi nói về Rachel: "Cô ta bị hôi nách rất nặng". Sau đó, ông Nawat thản nhiên cười đùa trước ống kính. Phát ngôn của ông Nawat khiến cộng đồng fan sắc đẹp dậy sóng. Nhiều người chỉ trích Chủ tịch MGI vì có ý miệt thị ngoại hình và cho rằng đây là hành động thiếu chuẩn mực của một người đứng đầu cuộc thi sắc đẹp.