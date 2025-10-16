Tối 15/10, đêm thi bán kết của Miss Grand International 2025 đã diễn ra tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam là hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi hoàn thành trọn vẹn cả hai phần trình diễn áo tắm và dạ hội.

Ở phần thi bikini, Yến Nhi nằm trong nhóm thí sinh trình diễn cuối cùng. Đại diện Việt Nam xuất hiện đầy năng lượng. Người đẹp cũng nhận được nhiều sự cổ vũ, ủng hộ của khán giả theo dõi chương trình.

Bước sang phần thi dạ hội, nàng hậu xuất hiện lộng lẫy với kiểu tóc búi cao sang trọng trong bộ trang phục “Khổng Tước Diệu” của NTK Thượng Gia Kỳ.

Phần thi bikini của Yến Nhi tại bán kết.

Tuy nhiên, trước khi bước vào phần trình diễn trang phục dạ hội, đại diện Việt Nam đã gặp một sự cố không may bị tróc da chân và chảy máu do phải liên tục mang giày cao gót. Thời gian thay đồ trang phục trong hậu trường gấp rút khiến cô không kịp xử lý vết thương, song điều đó không làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu cũng như sự quyết tâm của Yến Nhi. Người đẹp vẫn bình tĩnh, hoàn thành tốt phần biểu diễn.

“Trong lúc trình diễn, tôi suýt ngã vì phần da chân bị rách, đau và rát nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành phần thi thật trọn vẹn. Tôi không muốn để mọi người thất vọng”, Yến Nhi bày tỏ.

Đại diện Việt Nam bị tróc da chân và chảy máu ngay đêm bán kết.

Trước đó, trong phần thi Trang phục văn hoá dân tộc, bộ “Thăng Long Hội” nặng gần 30kg, với cấu trúc lớn và nhiều chi tiết kim loại cồng kềnh, cũng đã để lại nhiều vết bầm tím trên cơ thể của Yến Nhi.

Tính đến thời điểm hiện tại, hoa hậu Yến Nhi có mặt trong top 20 hạng mục “Country’s Power of the Year”. Trong vòng bình chọn tiếp theo, cô cũng thuộc top thí sinh dẫn đầu, có cơ hội góp mặt trong top 20 đêm chung kết. Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam cũng nhận được lượt bình chọn cao ở hạng mục “Best in Swimsuit” (Người đẹp áo tắm).

Ngoài ra, màn trình diễn của Yến Nhi trong đêm thi Trang phục văn hoá dân tộc hiện đã vượt 35 triệu lượt xem, hơn 4,3 triệu lượt thả tim trên TikTok. Đây là video có lượng view cao nhất trong số các màn trình diễn mà ban tổ chức Miss Grand International đăng tải.

Phần thi "Trang phục văn hoá dân tộc" của Yến Nhi nhận được tương tác lớn.

Sau sự cố "vạ miệng" và bị lộ cuộc điện thoại trên livestream của bạn cùng phòng, động thái của Yến Nhi tại Miss Grand International 2025 nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Những ngày qua, đại diện Việt Nam vẫn cập nhật hình ảnh tại cuộc thi. Tuy nhiên, người đẹp tạm ngừng việc livestream (phát sóng trực tuyến). Một số khán giả cho rằng có vẻ Yến Nhi biết tiết chế hơn khi trả lời phỏng vấn với truyền thông quốc tế.

Nguyễn Thị Yến Nhi lên đường tham dự Miss Grand International 2025 với sự ủng hộ của khán giả quê nhà. Cô thể hiện sự đầu tư chuyên nghiệp, giữ được năng lượng tốt trong ngày đầu nhập cuộc. Tuy nhiên chỉ trải qua vài ngày tham gia cuộc thi, người đẹp liên tiếp xuống phong độ.

Ngoài để lộ khả năng ngoại ngữ yếu, Yến Nhi còn khiến khán giả không hài lòng với cách ăn nói trống không, hay đùa giỡn. Gần đây nhất, cô để lọt tiếng trong buổi livestream của bạn cùng phòng (Miss Grand Tanzania) với những phát ngôn thiếu kiểm soát.

Đại diện Việt Nam phải đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả vì những phát ngôn chưa trọn vẹn, bày tỏ mong muốn được công chúng thấu hiểu và tiếp tục ủng hộ trong hành trình sắp tới.

Đêm chung kết Miss Grand International 2025 sẽ diễn ra vào ngày 18/10.