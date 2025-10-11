Miss Grand International 2025 đang diễn ra tại Thái Lan. Trước thềm 2 đêm thi quan trọng được tổ chức, thì những ngày qua, các thí sinh đã trải qua các phần thi phụ nhưng có yếu tố quyết định đến kết quả chung cuộc. Trong chiều nay, phần thi được mong chờ nhất chính là phỏng vấn đã được diễn ra. Đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý với bộ suit trắng, làm kiểu tóc ướt và khá tự tin khi bước vào phòng ban giám khảo.

Mở đầu, ông Nawat hỏi Yến Nhi đang theo học ở đâu. Nàng hậu khá loay hoay và tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi của chủ tịch Miss Grand Interantional. Khi các giám khảo nói thêm thì Yến Nhi mới hiểu và giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Tiếp đó, ông Nawat bất ngờ hỏi về mối quan hệ của Yến Nhi và Miss Grand Armenia. Nguyên nhân ông Nawat đề cập vấn đề này là do thời gian quan, cả hai được truyền thông và khán giả "đẩy thuyền".

Hoa hậu Yến Nhi ứng xử bằng tiếng Anh tại Miss Grand International (Clip: World Press)

Trước câu hỏi của ông Nawat, Yến Nhi khá ngại ngùng và trả lời ấp úng rằng đó là câu hỏi nhạy cảm. Sau đó, Yến Nhi cho biết Miss Grand Armenia là "best friend" (bạn thân thiết nhất - tạm dịch). Lúc này, ông Nawat tiếp tục dí Yến Nhi khi cho rằng Miss Grand Armenia là "special friend" của nàng hậu (bạn đặc biệt - tạm dịch). Không chỉ Yến Nhi mà nhiều giám khảo bật cười. Tiếp đó, Yến Nhi chia sẻ: "Cô ấy là người bạn thân nhất của tôi, chứ không phải kiểu 'đặc biệt' nào cả. Thành thật mà nói, tôi chưa thể đưa ra câu trả lời rõ ràng lúc này, nhưng tôi thực sự trân trọng và thấy an toàn khi ở cạnh cô ấy".

Chủ tịch Nawat nhận xét: "Cô ấy nói khá dài dòng, mãi mới đi vào trọng tâm, nhưng cuối cùng cũng thừa nhận có tình cảm với đại diện Armenia". Yến Nhi sau đó giải thích rằng trong tiếng Việt, từ "love" không chỉ mang nghĩa "yêu" mà còn có thể hiểu là "quý mến như bạn bè".

Yến Nhi ấp úng khi bị ông Nawat dí hỏi về mối quan hệ với Miss Grand Armenia

Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Nawat đã đề cập đến những áp lực của Yến Nhi trong những ngày đi thi. Yến Nhi chia sẻ: "Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường, cha làm thợ xây, mẹ mưu sinh bằng nghề bán vé số. Từ bé, tôi đã quen với việc tự lập, đi làm thêm ở quán ăn để tự lo cho việc học. Tôi luôn tin rằng xuất phát điểm không quyết định đích đến của mỗi người".

Sau đó, nàng hậu xin chia sẻ về câu chuyện ồn ào xoay quanh phát ngôn trong livestream của bạn cùng phòng. Qua đó, cô bộc bạch: "Tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người hiểu lầm. Khi bạn cùng phòng livestream, tôi vô tình dùng những từ lóng trong lúc nói chuyện điện thoại với bạn thân. Tôi đã học được bài học quý giá và sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói của mình".

Yến Nhi rút kinh nghiệm và xin lỗi người hâm mộ sau khi lỡ lời trên livestream

Hành trình của Hoa hậu Yến Nhi tại Miss Grand International 2025 đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Đại diện Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, nhưng song song đó cũng vướng không ít tranh cãi về kỹ năng, khả năng giao tiếp và ứng xử ở đấu trường quốc tế. Từ những ngày đầu cuộc thi, Yến Nhi gây ấn tượng với gương mặt sáng, vóc dáng cân đối và thần thái chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cô cũng chịu nhiều áp lực vì khả năng tiếng Anh chưa thật sự tốt.

Trong buổi livestream của bạn cùng phòng (Miss Grand Tanzania), Yến Nhi khiến dân mạng bức xúc khi để lọt những phát ngôn thiếu kiểm soát, thậm chí là câu nói văng tục: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm con m* gì cũng bị chửi hết. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ họ muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là họ lại cắt ra và chửi mình". Sau đó, cô tiếp tục than thở và trách móc: "Bà ấy có đầu tư con m* gì đâu. Em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc em không livestream nữa... Nói chung là em sẽ cố gắng ở vòng phỏng vấn kín, nếu gỡ lại biết đâu họ sẽ quay xe...".

Sau ồn ào, bà Phạm Kim Dung - CEO công ty chủ quản đang quản lý Hoa hậu Yến Nhi mới đây đã trả lời bình luận được cho là nhắc tới lùm xùm của cô. Một số netizen để lại bình luận: "Về chắc không nhìn mặt nhau luôn", "Dì cứ mạnh mẽ thẳng tay đi dì chứ mọi người ai cũng thương dì hết. Đừng để một con sâu mà làm rầu nồi canh"...

Bà Phạm Kim Dung sau đó lên tiếng cho biết Hoa hậu Yến Nhi đang rất ân hận và xin được tha thứ. "Bạn cũng quá ân hận rồi, bạn biết bạn sai quá sai nhưng trước những áp lực và lời hỏi thăm của bạn bè thì bạn bị bộc phát, tuy nhiên vẫn rất đáng trách bạn ạ. Bạn cũng xin được tha thứ".