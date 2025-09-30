Biểu hiện khác thường của Midu

Trong showbiz Việt, nhắc tới một trong những cuộc hôn nhân viên mãn phải kể tới Midu và chồng thiếu gia Minh Đạt. Sau hơn 1 năm kết hôn, nữ diễn viên sinh năm 1989 liên tục vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Không còn mặc trang phục ôm sát khoe đường cong, Midu hiện tại hay xuất hiện với quần áo rộng, đi giày bệt.

Trên trang cá nhân, Midu vừa chia sẻ hình ảnh mới trên story. "Lại bay rồi", cô viết. Người đẹp xuất hiện với trang phục đơn giản, mặc áo thun đen và đeo kính râm. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý là chi tiết Midu lấy chăn đắp ngang bụng khi ở trên máy bay. Hành động này ngay lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán, không ít netizen cho rằng nữ diễn viên đang cố che vòng hai.

Nữ diễn viên Midu lộ diện giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng, gây xôn xao khi có hành động lấy chăn che vòng 2

Trước đó, cô bị soi hint đáng ngờ khi mặc trang phục rộng giấu dáng, đi giày bệt

Nhiều sao Vbiz cũng áp dụng những chiêu thức quen thuộc này khi mang thai

Vào tháng 5/2025, Midu từng lên tiếng khi vướng tin bầu bí trước khi tổ chức đám cưới với thiếu gia Minh Đạt. Cô cho hay: "Đang phân vân nên tiếp tục giảm cân hay tăng kí, ốm quá thì hốc hác, mà mập lên lại dễ bị đồn có bầu ngay".

Chồng Midu là doanh nhân Minh Đạt có tên đầy đủ là Trần Duy Minh Đạt. Anh hiện đang là Giám đốc vận hành (COO) chi nhánh tại Mỹ thuộc công ty nhựa của gia đình. Được biết, Minh Đạt đã tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại ĐH California (University of California, Mỹ).

Midu từng lên tiếng đính chính khi vướng nghi vấn có thai trước khi tổ chức đám cưới

Midu sinh năm 1989, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt với nhiều vai diễn ấn tượng. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô còn được biết đến là doanh nhân trẻ thành công, sở hữu tài sản đáng nể cùng cuộc sống sung túc.

Cô từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: "Yêu thương không đến từ những điều hoàn hảo. Nó đến từ những giây phút mình cứ sống và cứ yêu thôi... Như tặng nhau một bó hoa, hôn nhau vào buổi sáng, nắm tay nhau cùng đi dạo... Có những hạnh phúc sẽ đến từ những việc rất nhỏ, rất đời thường như thế. Thế nên, đâu cần phải áp lực hoàn hảo mới được yêu, đơn giản hãy là chính mình - thoải mái, chill chill và yêu thôi".

Midu và Minh Đạt tổ chức đám cưới hoành tráng tại TP.HCM vào ngày 29/6/2024