Cuộc sống lạc quan của 2 anh em ruột là nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam bị ung thư

Nhạc sĩ Trần Tiến và vợ

Nhạc sĩ Trần Tiến ra sách, lấy lại tinh thần sau đêm nhạc bị hủy

Là em ruột của NSND Trần Hiếu, nhạc sĩ Trần Tiến (sinh năm 1947) được xem là một trong những cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam đương đại. Ông nổi tiếng với phong cách du ca phóng khoáng, giàu chất tự sự qua hàng loạt ca khúc quen thuộc như Mặt trời bé con , Tóc gió thôi bay , Quê nhà , Không gục ngã …

Ít ai biết, Trần Tiến từng trải qua ung thư vòm họng giai đoạn nặng, phải điều trị bằng nhiều đợt xạ trị kéo dài. Sau biến cố sức khỏe, ông chủ động rút lui khỏi guồng quay showbiz, chọn cuộc sống bình dị bên gia đình tại Vũng Tàu, ngày ngày dạo biển với vợ, viết nhạc, chơi guitar.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây ông quay lại showbiz nhiều hơn và bày tỏ mong muốn được sống với thánh đường nghệ thuật đến hơi thở cuối cùng. Thế nhưng vào cuối năm 2025 biến cố đến với nam nghệ sĩ. Chương trình Về đây bốn cánh chim trời có sự tham gia của ông bất ngờ bị hủy sát ngày diễn, gây nhiều tiếc nuối cho khán giả. Thời điểm show diễn bị hủy, nam nhạc sĩ buồn và khóc nhưng ngay sau đó ông lấy lại được tinh thần để vượt qua.

Đến gần cuối tháng 1/2026, Trần Tiến ra mắt cuốn sách Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện. Cuốn sách được xem như một cách ông đối thoại với chính mình với khán giả – nhẹ nhàng, sâu lắng và không ồn ào. Ngoài sự nghiệp, nhạc sĩ Trần Tiến cũng có cuộc sống hạnh phúc bên vợ, được vợ chăm sóc ủng hộ sự nghiệp.

NSND Trần Hiếu và vợ.

NSND Trần Hiếu – ung thư di căn vẫn đánh đàn, dạy vợ nhạc

NSND Trần Hiếu (sinh năm 1936 tại Hà Nội) là một trong những giọng bass hiếm và quý của nền âm nhạc Việt Nam. Ông tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), gắn bó trọn đời với dòng nhạc cách mạng, chính ca và opera.

Trong sự nghiệp, Trần Hiếu không chỉ ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc kinh điển như Hò kéo pháo , Anh quân bưu vui tính , Con voi … mà còn được kính trọng với vai trò người thầy, đào tạo nên nhiều ca sĩ tên tuổi của nền âm nhạc hàn lâm Việt Nam.

Những năm gần đây, sức khỏe của NSND Trần Hiếu suy giảm nghiêm trọng khi ông được chẩn đoán ung thư đã di căn vào xương, kèm theo nhiều bệnh nền như tiểu đường, suy thận. Có thời điểm, ông phải nhập viện dài ngày khiến không ít tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội.

Gia đình nhiều lần lên tiếng khẳng định nam nghệ sĩ vẫn đang được chăm sóc, điều trị tại nhà.

Theo chia sẻ của vợ NSND Trần Hiếu chia sẻ trên tờ Vnepress, thời gian gần đây, ông nghiện ăn đồ ngọt, ăn vặt... dù bà đã giấu đi nhưng ông vẫn tìm ra. Vì lo cho sức khỏe của chồng nên bà thường phải theo sát từng ly từng tý.

Dù thể trạng yếu, trí nhớ giảm sút sau bạo bệnh nhưng điều khiến nhiều người xúc động là ông vẫn giữ thói quen ngồi bên cây đàn do học trò mới tặng. Ở tuổi U90 nam nghệ sĩ không còn minh mẫn như trước, vợ ông nhờ chồng dạy nhạc để ông luyện trí nhớ và vận động.

Có thể nói dù bạo bệnh nhưng cuộc sống của NSND Trần Hiếu có thể nói khá trọn vẹn khi có người vợ yêu thương, chăm lo chu đáo.