Không ai dám nhìn thẳng vào mặt Park Min Young

Mới đây, Siren's Kiss (Tạm dịch: Nụ Hôn Của Tiên Cá) đã tung ra teaser trailer đầu tiên, hé lộ những tình tiết hấp dẫn cho bộ phim lãng mạn - giật gân này. Đánh dấu sự trở lại của Park Min Young sau thất bại đáng quên từ Confidence Queen năm ngoái, Siren's Kiss được kỳ vọng sẽ mang đến những thước phim tình cảm xen lẫn trinh thám hồi hợp, cùng với đó là chemistry đáng chờ đợi giữa người đẹp 8x với mỹ nam Wi Ha Joon.

Đoạn teaser mở đầu bằng một hiện trường án mạng thảm khốc, kèm theo câu nói đầy ẩn ý của Han Seol Ah (Park Min Young): “Người ta nói trên đời này không có sự trùng hợp lần thứ ba”, cùng hình ảnh gương mặt cô vấy đầy máu, tạo nên bầu không khí rợn người.

Điều tra viên bảo hiểm Cha Woo Seok liên tục gây sức ép với Han Seol Ah, thẳng thắn đặt câu hỏi: “Cô đã giết vị hôn phu của mình và Kim Yoon Ji, đúng không?” trong quá trình lần theo thân phận thật sự của cô. Khi ngày càng có nhiều người tìm cách vạch trần bí mật, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Han Seol Ah, còn câu nói của cô: “Anh không thể phân biệt được ai là nạn nhân, đúng không?” khiến không ít người nổi da gà.

Cắt từ trailer Siren’s Kiss, hình ảnh Park Min Young trong vai Han Seol Ah lập tức khiến người xem lạnh sống lưng. Gương mặt vốn gắn liền với vẻ dịu dàng, thanh tú nay dính đầu máu me, những vệt đỏ loang trên trán và gò má chưa kịp khô, tạo cảm giác vừa chân thực vừa đáng sợ. Ánh mắt cô liếc liếc nhìn lạnh lẽo, khiến bầu không khí thêm nặng nề và bí ẩn.

Khuôn mặt gần như không cảm xúc, đôi môi khép chặt, ánh mắt bình thản đến bất thường giữa khung cảnh nhuốm màu tội ác. Chính sự đối lập ấy khiến hình ảnh của Park Min Young trong Siren's Kiss trở nên ám ảnh. Người xem khó phân biệt được đâu là nạn nhân, đâu là kẻ đứng sau mọi bi kịch.

Ngay khi hình ảnh này được tung ra, mạng xã hội lập tức bùng nổ tranh luận. Nhiều khán giả thừa nhận họ không quen nhìn Park Min Young trong tạo hình đen tối đến vậy, nhưng cũng chính điều đó khiến teaser trở nên khó quên. Thậm chí, một số người còn thừa nhận không dám nhìn thẳng nữ diễn viên vì quá đáng sợ.

Một số bình luận của netizen:

- Lần đầu thấy Park Min Young đóng phim đen tối như này.

- Trời ơi, bả trông sợ quá à nha, không dám nhìn thẳng nữa.

- Sao kêu phim tình cảm mà sợ ma thế.

- Không biết Park Min Young đang tỏ ra đáng sợ hay cổ vẫn đơ như thường ngày.

- Thấy cũng hay ho à nha, tui khá thích kiểu phim trinh thám như này.

Ngoài ra, đoạn teaser cũng hé lộ cảnh Cha Woo Seok (Wi Ha Joon) chật vật chống trả một cuộc tấn công bất ngờ, cùng hình ảnh CEO startup Baek Jun Beom (Kim Jung Hyun) với nụ cười đầy khả nghi. Khán giả không khỏi tò mò về số phận của hai người đàn ông này, cũng như sự thật ẩn giấu đằng sau chuỗi cái chết liên tiếp có liên quan đến Han Seol Ah.

Siren's Kiss xoay quanh câu chuyện về một người đàn ông điều tra một vụ gian lận bảo hiểm liên quan đến những người đã chết sau khi rơi vào lưới tình với một người phụ nữ có sức mê hoặc không thể cưỡng lại. Cha Woo Seok, điều tra viên bảo hiểm kiên trì theo đuổi các cái chết đầy bí ẩn, trong khi Han Seol Ah, người phụ nữ bị nghi ngờ là tâm điểm của toàn bộ vụ việc.