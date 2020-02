Cuộc sống giữa dịch virus corona: Trong khung cảnh hoang vắng ảm đạm, những ánh mắt đầy niềm tin hay cái ôm siết chặt lại đẹp hơn bao giờ hết

Nền kinh tế đang chịu những tác động lớn ở mức độ địa phương, toàn quốc và cả thế giới do dịch Covid-19. Đã có rất nhiều câu chuyện thương tâm, sự ra đi bất ngờ vì bệnh viêm phổi khiến mọi người nghẹn lòng xúc động. Nhưng song song đó, người dân từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán... vẫn quyết tâm chống dịch, họ động viên, tiếp sức cho nhau cả về vật chất và tinh thần để đẩy lùi chủng virus nguy hiểm.

Những hình ảnh dưới đây do phóng viên các báo đài ghi lại, cho thấy cả sự mệt mỏi, kiệt quệ lẫn tinh thần mạnh mẽ và hi vọng của con người trong mùa dịch. Niềm hi vọng đã thắp lên giống như lời dẫn một đoạn clip gây bão mạng xã hội xứ Trung: "Sau thành phố trống rỗng này là có người lao tới tiền tuyến, thay chúng ta ngăn chặn virus... Không có một mùa đông nào không qua đi. Không có một mùa xuân nào sẽ không tới. Đợi đến xuân về hoa nở, chúng ta sẽ tháo xuống chiếc khẩu trang, hít thở thoải mái. Vũ Hán cố lên. Chúng tôi đợi bạn".

Cặp đôi trao nhau nụ hôn trên đường phố Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Các y bác sĩ ra dấu tại phòng cách ly áp lực âm (nhằm giảm sự lây truyền bệnh qua không khí) thuộc bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán - nơi được chỉ định là nơi điều trị các ca bệnh Covid-19 nặng. Ảnh: Getty

Cô giáo đang thực hiện bài giảng trực tuyến ở Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, trong thời điểm học sinh không thể đến trường vì dịch bệnh. Ảnh: China Daily/Reuters

Chăm sóc bà nằm viện trong dịch Covid-19, nữ sinh Huang Yuting ở Vũ Hán vẫn học tập chăm chỉ vì em muốn đạt điểm tốt trong kì thi vào tháng 6 tới. Ảnh: China Daily

Vẫn là tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông cao chót vót nhưng càng thêm cô độc khi đường phố vắng lặng. Ảnh chụp tại khu tài chính phồn thịnh Lục Gia Chủy, Thượng Hải ngày 5/2. Ảnh: Reuters

Các thiết bị y tế và cả xe cứu thương đã được vận chuyển đường sắt từ Nam Xương, tỉnh Giang Tây đến chi viện cho Vũ Hán. Ảnh: AFP/Getty

Dịch bệnh hoành hành đã gần 2 tháng, góc phố ở Vũ Hán vẫn ảm đạm như ngày mới cách ly. Ảnh: Getty

Bên trong phòng điều trị tích cực của một bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: China Daily/Reuters

Phút nghỉ hiếm hoi của một y tá ở Vũ Hán. Ảnh: China Daily

Thế nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, trong ảnh, người dân Vũ Hán đeo khẩu trang và găng tay, xếp hàng trật tự ở siêu thị hôm 12/2. Ảnh: Getty

Hình ảnh những bộ đồ bảo hộ đã trở nên quá quen thuộc. Ảnh: Getty

Một cậu bé ở Thượng Hải còn trưng dụng cả thùng giấy. Ảnh: AFP/Getty

Người phụ nữ đang chỉnh điện thoại để live stream lớp tập gym của HLV Wang Kai. Ngoài đường phố vắng lặng, nhiều hoạt động đã chuyển hết vào nhà và kết nối qua mạng.

Sáng tạo hơn nữa, nữ HLV Zhang Weiya đã lấy 2 chai nước rửa chén thay cho cục tạ trong lúc live-stream từ nhà mình ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Bến tàu điện ngầm Jianguomen ở thủ đô bình thường huyên náo, nay lại mang vẻ ma mị khi chỉ có 1 hành khách từ xa trong giờ cao điểm buổi chiều (ngày 3/2). Ảnh: Reuters

Hai nhân viên đeo khẩu trang đứng trầm ngâm tại một kiosk quảng bá phim "Mulan" của Disney. Ảnh chụp vào ngày 16/2 tại một khu mua sắm vắng lặng ở Bắc Kinh. Bước qua năm 2020, Disney từng hi vọng bộ phim hoạt hình mới dựa trên huyền thoại Hoa Mộc Lan sẽ đại thắng ở đất nước tỷ dân. Nhưng giờ đây, hãng giải trí khổng lồ đang đối mặt bài toán thua lỗ khi phải đóng cửa các công viên Disneyland khắp Trung Quốc đại lục và Hong Kong. Vận mệnh của "Mulan" cũng giống như ngàn cân treo sợi tóc... Ảnh: AFP/Getty

Nhân viên y tế đến từng nhà kiểm tra thân nhiệt người dân ở Vũ Hán, hôm 18/2. Ảnh: China Daily/Reuters

Khoảnh khắc ấm áp của cặp đôi trong Lễ tình nhân ở Hong Kong, đây chắc chắn là một mùa Valentine vô cùng đáng nhớ. Ảnh: Reuters

Tại chung cư Khang Mỹ Lầu, Hong Kong hôm 11/2, nhân viên cảnh sát ngồi nghỉ chân sau khi giúp sơ tán người dân, đề phòng nguy cơ virus corona lây lan qua đường ống nước. Bệnh nhân thứ 12 ở Hong Kong cũng ngụ tại chung cư này. Ảnh: Reuters

Jia (29 tuổi) và vợ Su (28 tuổi) đeo khẩu trang, kính bảo hộ, được nhân viên văn phòng đăng ký kết hôn chụp ảnh đúng vào hôm Valentine ở Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Các bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhẹ đang tập thể dục theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế tại phòng triển lãm ở Vũ Hán - nơi đã biến thành một bệnh viện dã chiến. Ảnh: AFP/Getty

Một bệnh nhân tặng hoa cảm ơn các y bác sĩ sau khi âm tính với virus corona và xuất viện. Ảnh: China Daily

Ngày Valentine, hai bác sĩ dành tình cảm cho nhau qua lớp kính của Bệnh viện Nhân dân Dương Châu số 3, tỉnh Giang Tô. Ảnh: Getty

Vết hằn do khẩu trang để lại trên khuôn mặt của y tá Cao Shan - làm việc tại khu vực cách ly của bệnh viện Jiinyintan, Vũ Hán, chuyên trách điều trị bệnh nhân Covid-19.

Sau giờ làm, nữ y tá và chồng mình - bác sĩ Tu - đem theo chăn để ngủ lại ngay trong xe của họ đỗ bên đường, ngoài cổng bệnh viện. Ảnh: China Daily

Tính đến 16/2, đã 23 ngày liên tiếp hai vợ chồng y bác sĩ chưa về nhà kể từ lúc dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: China Daily

Không hề sợ hãi, các y bác sĩ ở Nam Xương thể hiện quyết tâm chiến thắng dịch Covid-19 trước khi lên đường đến chi viện cho Vũ Hán! Ảnh: AFP/Getty

*Tình hình dịch bệnh trên thế giới đang có chuyển biến phức tạp. Theo dõi thêm tại đây.