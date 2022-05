Sao Sex and the City sau bê bối tấn công tình dục: Bạn diễn cắt đứt quan hệ

Sarah Jessica Parker và Chris Noth đã đóng vai cặp đôi Carrie Bradshaw và Mr.Big trong Sex and the City, bộ phim ăn theo và phần khởi động lại gần đây And Just Like That..., cho đến khi những lời buộc tội được đưa ra ánh sáng, và nhân vật của Noth đã bị giết chết trong tập đầu tiên của loạt phim sau.



Nói với The Hollywood Reporter, Parker thừa nhận cô chưa sẵn sàng thảo luận về những cáo buộc nhưng cô xác nhận rằng cô không nói chuyện với bạn diễn cũ kể từ đó. Sarah Jessica Parker cảm thấy khó khăn khi nói về Chris Noth sau những cáo buộc tấn công tình dục đối với bạn diễn cũ của Sex and the City.

Nữ diễn viên 57 tuổi, đồng thời là nhà sản xuất điều hành của And Just Like That..., cho biết: "Tôi thậm chí không biết liệu mình có sẵn sàng nói về nó hay không nhưng tôi không nghĩ rằng... tôi đã không phản ứng với tư cách là nhà sản xuất".

Sau đó, trước câu hỏi cô có liên lạc với Noth không, Sarah trả lời: "Không".

Parker và các đồng nghiệp của cô là Cynthia Nixon và Kristin Davis đã đưa ra một tuyên bố chung vào thời điểm đó, trong đó họ nói rằng họ "vô cùng đau buồn" trước các cáo buộc và ca ngợi những người tố cáo Chris Noth có đủ sức mạnh để nói ra.

Họ nói: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi nghe những cáo buộc chống lại Noth. Chúng tôi ủng hộ những người phụ nữ đã tiến lên phía trước và chia sẻ kinh nghiệm đau đớn của họ. Chúng tôi biết đó phải là một việc rất khó khăn và chúng tôi khen ngợi họ vì điều đó".

Nguồn: Bang Showbiz