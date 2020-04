Cuộc sống cô độc của cậu con trai út nhà Michael Jackson: Đứa trẻ không mẹ, 7 tuổi đã mồ côi cha, sống vô hình trong gia tộc giàu sang

Ngày 25/6/2009, Michael Jackson đột ngột qua đời, bỏ lại sự nghiệp lẫy lừng và 3 người con. Hơn 10 năm đã trôi qua, những đứa trẻ ngây thơ ngày nào thấm đẫm nước mắt trong lễ tang cha nay đã lớn khôn.

Nếu như người ta có thể tìm thông tin về cậu con trai cả Prince Jackson hay cô con gái thứ 2 Paris Jackson trên báo chí thì lại vô cùng khó khăn để biết cậu út Blanket Jackson đi đâu.

Ít ai biết rằng, nhiều năm qua, Blanket lại sống một cuộc đời vô cùng tĩnh lặng trong gia tộc giàu có của mình.

Blanket - Đứa trẻ sinh ra không biết mẹ là ai

Khác với anh chị của mình, Blanket là một đứa trẻ không mẹ. Nếu như Prince và Paris là kết quả của của cuộc hôn nhân chóng vánh giữa Michael và cô y tá da liễu Deborah Jeanne Rowe thì Blanket lại chẳng biết mẹ mình là ai.

Vào năm 2002, khi Blanket chào đời, Michael Jackson tuyên bố đây là cậu con trai đáng yêu xinh đẹp của mình và từ chối nói về chuyện mẹ đứa bé là ai. Місhаеl đặt tên từng tiết lộ rằng ông đặt tên cậu con trai út là Blanket (có nghĩa là cái chăn) mang ý nghĩa phước lành và cậu bé chính là điều ấm áp của cả gia đình.

Thời điểm đó, Michael Jackson cho biết, Blanket kết quả của quá trình thụ tinh trong ống nghiệm từ người phụ nữ và tinh trùng của ông. Và Blanket đã lớn lên trong cuộc sống thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ như vậy.

Michael Jackson bên 3 thiên thần nhỏ của mình.

Tháng 11/2002, khi Blanket vừa tròn 9 tháng tuổi, Michael Jackson đã bế con trai ra ban công tầng 4 của khách sạn Berlin vẫy chào công chúng.

Cậu bé Blanket yếu ớt khi ấy được người cha có phần lập dị của mình phủ lên một chiếc khăn mỏng để che mặt và đu đưa ngoài ban công trong sự sợ hãi của rất nhiều người. Jackson sau đó đã xin lỗi về vụ việc, gọi đó là "một sai lầm tồi tệ". Một người vệ sĩ còn tiết lộ rằng Jackson đã rất suy sụp về vụ việc và sau đó tự nhốt mình trong phòng 1 ngày để kiểm điểm.



Hình ảnh khiến Michael Jackson bị chỉ trích.

Đó cũng là lần hiếm hoi Blanket trở thành tâm điểm của truyền thông, tất nhiên kỷ niệm này cũng chẳng mấy vui vẻ.

Từ sau vụ việc đó, Michael Jackson cũng hạn chế việc công khai cậu con trai nhỏ của mình với truyền thông. Sau này khi Blanket lớn hơn một chút, cậu bé luôn được biết đến với hình ảnh mái tóc dài và khuôn mặt giống bố. Mỗi lần ở bên cạnh cậu con trai út, Michael Jackson cũng luôn chăm bẵm một cách vô cùng cẩn thận.

"Cậu bé vô hình"

Trong đám tang của Michael Jackson ngày ấy, người ta nghẹn ngào khi thấy Paris Jackson bật khóc nói lời tiễn biệt cha. Xót xa khi thấy cậu cả Joseph Jackson thất thần trong ngày đưa tiễn người cha của mình. Còn cậu bé Blanket khi ấy cứ lặng lẽ rơi nước mắt đứng tựa vào anh trai và những người họ hàng của cha mình.

7 tuổi, Blanket biết thế nào là mồ côi cha.

Blanket trong tang lễ cha.

Theo di nguyện của Michael Jackson, cả 3 đứa con đều được bà nội chăm sóc. Nếu như Joseph Jackson và Joseph trưởng thành và cứng cáp hơn có thể tự lo cho bản thân thì Blanket lại sống vô định trong gia tộc của mình. Theo đó, Blanket đã mất rất nhiều năm để vượt qua cái chết của cha và sống một cuộc sống bình thường.



Vì bà nội già yếu, từ nhỏ Blanket đã có cuộc sống "nay đây mai đó" giữa những người thân trong dòng họ Jackson, vì mọi người qua bận rộn đôi khi Blanket bị quên đưa đến trường học. Truyền thông tiết lộ, do thiếu vắng tình thương, Blanket sống rất khép kín, những hình ảnh mà cánh săn ảnh chụp cũng rất hiếm hoi.

Michael Jackson để lại cho cậu con trai mình số tiền mà cậu bé có thể sống cả cuộc đời sung túc nhưng lại không thể khiến cậu bé có thể nở một nụ cười hạnh phúc trong những năm tháng tuổi thơ của mình. Tính đến tháng 4/2020, tổng giá trị ròng tài sản mà Blanket sở hữu là khoảng 100 triệu đô la.

Một người quen của gia đình Jackson tiết lộ, từ khi cha qua đời, Blanket sống cô độc, tự chơi một mình trong phòng riêng vì ai cũng bận rộn với những nỗi lo của cuộc đời mình.

Dù mối quan hệ của 3 chị em vẫn tốt đẹp nhưng cả Prince Jackson lẫn Paris đều có cuộc sống riêng của mình nên Blanket không thể nào đòi hỏi sự chăm sóc từ anh chị.

Ông Joseph Jackson - bố đẻ của Michael Jackson khi còn sống từng nói rằng trong 3 đứa cháu thì Blanket được đánh giá là giống bố nhất, nhiều người trông đợi cậu bé sẽ trở thành một ngôi sao.

Thế nhưng, so với anh chị của mình, Blanket lại chọn cuộc sống bình lặng và gần như "vô hình". Hào quang rực rỡ năm xưa của người cha không đủ kéo Blanket ra khỏi vùng an toàn của riêng mình. Mặc dù được cha đặt cho cái tên mang ý nghĩa Phước Lành nhưng vào năm 2015, Blanket đã đổi tên thường gọi của mình thành Bigi. Nguyên nhân là do cậu trở thành nạn nhân của những trò bắt nạt tại trường học vì cái tên Blanket của mình.

Cậu bé sống khép kín, giản dị và gần như tránh xa mọi thị phi ồn ào. 18 tuổi nhưng Blanket không sử dụng mạng xã hội, không hề giao tiếp với đám đông công chúng ồn ào.

Có lẽ vì vậy cậu bé có biệt danh "cậu bé vô hình".

Hiện tại, Blanket đang theo học tại một trường học tốt nhất tại Саlіfоrnіа. Cậu bé dành nhiều thời gian cho truyện tranh và nghiên cứu game.

Tháng 2/2020, Paris Jackson đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh cậu em trai út nhân ngày sinh nhật tuổi 18 của cậu: "Em trai tôi đã chính thức trở thành người trưởng thành vào hôm nay. Điều gì đang xảy ra vậy, tôi đã từng thay tã cho cậu ấy mà thoáng chốc giờ đây cậu ấy đã trở thành một chàng trai khoẻ mạnh, thông minh, tốt bụng. Cậu ấy không thích sự ồn ào vì thế tôi chỉ có thể nói thế thôi. Chúc mừng sinh nhật em trai".

Blanket vẫn giữ mái tóc dài của mình từ sau khi cha qua đời.