Cuộc sống cay đắng của Diddy trong tù: Một vật phẩm "ông trùm" buộc phải sử dụng làm tiền tệ sau song sắt

Từng nổi tiếng với lối sống xa hoa, khoe khoang tiền mặt và kim cương, rapper kiêm ông trùm âm nhạc Sean "Diddy" Combs giờ đây đang sống một cuộc đời hoàn toàn trái ngược – phải dùng cá thu đóng gói thay cho tiền mặt trong tù.

Theo tiết lộ từ một nguồn tin thân cận, Diddy hiện đang bị giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) ở Brooklyn, New York (Mỹ) chờ ngày ra tòa vì các cáo buộc buôn bán tình dục. Kể từ khi bị bắt vào tháng 9/2024, ông luôn phủ nhận mọi cáo buộc.

Tại đây, cá thu – thường được gọi là "macks" – đã trở thành đơn vị tiền tệ chính giữa các tù nhân, được dùng để đổi lấy thực phẩm, vật dụng cá nhân hoặc "mua" các đặc quyền nhỏ như thêm thời gian gọi điện thoại với người thân. Việc một ngôi sao từng sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD phải trao đổi cá thu để sinh tồn là minh chứng rõ nét cho sự sa sút không tưởng của Diddy.

Ở tuổi 55, Diddy hiện sống tại khu giam giữ 4 North – khu vực giống ký túc xá nằm ở tầng 4, nơi từng giam giữ những tù nhân cấp cao như ông trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried. Trong khu vực này hiện có 20 nam tù nhân bị giam giữ.

Gene Borrello, một cựu tù nhân, nói với tờ The New York Times rằng các tù nhân ở 4 North thường được tự do đi lại và sử dụng tivi, lò vi sóng, khu vực tập luyện và một dãy giường tầng dưới sự kiểm soát chặt chẽ của quản giáo nhưng có lẽ việc phải sống nhờ đồ ăn như lasagna, snack Cheez-Its, thanh Snickers và dùng laptop không WiFi vẫn là một cú sốc lớn với Diddy.

Thay vì hình ảnh hào nhoáng trước kia, Diddy hiện xuất hiện với mái tóc muối tiêu, mặc đồng phục tù màu nâu và bị giám sát chặt chẽ mỗi khi sử dụng máy tính hoặc gọi điện thoại. Nam rapper chỉ được dùng laptop từ 8h sáng đến 3h30 chiều mỗi ngày để xem xét bằng chứng vụ án.

Diddy chỉ được phép sử dụng máy tính xách tay trong những giờ nhất định - từ 8 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều hàng ngày

Diddy có thể gặp nhóm luật sư của mình tại khu vực chung hoặc phòng họp tại các không gian chung như phòng thăm gặp hoặc nơi tù nhân gọi điện video.

Tù nhân tại đây chỉ được phép gặp người thân vào thứ Ba hàng tuần, và mỗi cuộc gọi điện thoại (bị giám sát) không kéo dài quá 15 phút.

Tháng 3 vừa rồi, một đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Diddy và Kanye West bị rò rỉ, trong đó Diddy cũng động viên bạn của mình “cầm mic lên” và “phá nát sân khấu” như xưa.

Trong lần ra toà gần nhất, Diddy được miêu tả với vẻ ngoài già đi trông thấy

Các công tố viên cho biết Diddy có dấu hiệu lợi dụng quyền lực của mình trong tù, như mua thời gian gọi điện từ bạn tù, liên hệ trái phép với nhân chứng, thậm chí vẫn theo dõi các bài đăng trên mạng xã hội.

“Bị cáo có khả năng kỳ lạ trong việc khiến người khác làm theo ý mình – cả nhân viên, tù nhân lẫn gia đình” – trích cáo trạng từ công tố viên.

Diddy đã có mặt tại tòa án liên bang Manhattan vào đầu tháng 4, với vẻ ngoài trông già đi thấy rõ và dáng người có phần phát tướng. Khi được hỏi về bản cáo trạng cập nhật, rapper trả lời rõ ràng và tuyên bố bản thân không có tội.

Phiên tòa chính thức dự kiến bắt đầu vào ngày 12/5, kéo dài khoảng 8 tuần, nơi Diddy sẽ phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có lao động cưỡng bức.

