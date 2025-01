Vào ngày 23/1, Page Six đưa tin Diddy đã đệ đơn kiện phỉ báng đối với luật sư Courtney Burgess, quản lý âm nhạc Ariel Mitchel và Nexstar Media Inc. - đơn vị điều hành NewsNation. Giá trị của đơn kiện này lên đến 50 triệu USD (1256 tỷ đồng).

Theo đó, Courtney Burgess bị cáo buộc bịa đặt các thông tin về Diddy, Ariel Mitchel thông qua và NewsNation đã phát sóng. Courtney Burgess tuyên bố anh đang sở hữu cả chục ổ đĩa flash chứa cảnh sex của Diddy và 8 người nổi tiếng khác. Trong số này có cả nam và nữ, cả trẻ vị thành niên, tất cả có vẻ đều như đang phê ma túy. Về phần Ariel Mitchel, người này khẳng định 1 trong số những ngôi sao nam xuất hiện trong băng sex còn nổi tiếng hơn cả Diddy.

Từ trong tù, Diddy đâm đơn kiện...

... những người tuyên bố nắm trong tay băng sex của ông trùm này với 8 người nổi tiếng

Diddy khiếu nại rằng Courtney Burgess bịa đặt, lặp lại tuyên bố sai lầm nhiều lần, Ariel Mitchel biết rõ điều này sai sự thật nhưng vẫn "thêm dầu vào lửa". Còn NewsNation đăng tải những tin tức này rộng rãi, thu hút đến hàng triệu người xem ở Mỹ và nước ngoài. Những hành động này được cho là đã gây ra tổn hại sâu sắc đến danh tiếng, kinh tế và tinh thần của Diddy. Luật sư của ông trùm này tuyên bố sẽ không dung thứ cho các hành động dối trá làm suy yếu quyền được xét xử công bằng của thân chủ. Hiện tại cả Courtney Burgess, Ariel Mitchel và NewsNation đều chưa đưa ra bình luận.

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm này bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa truy tố diễn ra vào ngày 17/9. Trước đó, Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần".

1 tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip-hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành". Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

Đã có hơn 120 nạn nhân lên tiếng nhưng Diddy vẫn chối tội. Nam rapper 3 lần nộp đơn xin tại ngoại nhưng đều bị từ chối. Hiện tại ông trùm này đang bị giam giữ ở Trung tâm giam giữ Metropolitan, New York chờ ngày hầu tòa vào tháng 5/2025.

Bê bối tình dục của Diddy là sự kiện chấn động làng giải trí năm 2024

Nguồn: Page Six