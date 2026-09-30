Hôn nhân của Madam Pang và chồng Đại tá

Ngày 29/9, tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026, chỉ hơn 1 tháng sau khi hai đội gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup. Trận đấu tiếp tục kéo sự chú ý về Madam Pang - Nualphan Lamsam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, người đã trực tiếp có mặt tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) trong trận chung kết lượt về hồi tháng 8.

Đằng sau vai trò gắn với bóng đá Thái Lan, Madam Pang còn được biết đến là một nữ doanh nhân thuộc gia đình Lamsam - gia tộc giàu có hàng đầu Thái Lan. Cuộc sống của bà vì thế cũng thường nhận được sự quan tâm, đặc biệt là câu chuyện hôn nhân.

Madam Pang

Vẫn làm bạn với chồng cũ sau khi ly hôn

Bà Madam Pang kết hôn lần đầu tiên với Tiến sĩ Watchara Phanachet - người sở hữu công ty chuyên bán ô tô. Cả hai có với nhau một cô con gái tên là Prang Nuanwan Phanchet.

Đến năm 2005, Madam Pang và chồng cũ quyết định đường ai nấy đi. Dù hôn nhân đầu tiên đổ vỡ nhưng bản thân nữ doanh nhân có thái độ thoải mái và cởi mở khi nói về nó.

Trong cuộc trò chuyện trên Thairath Talk vào năm 2019, khi được hỏi liệu có phải bà đã “chọn sai” trong lần kết hôn đầu tiên, câu trả lời của bà khá dứt khoát: “Không”. “Có người nói rằng cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi là một sai lầm. Nhưng bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Tôi cho rằng ở thời điểm đó, mình đã lựa chọn đúng”.

Theo Madam Pang, chồng cũ từng đối xử tốt với bà và là người giúp bà học hỏi nhiều điều. Vì vậy, bà không xem cuộc hôn nhân ấy như một ký ức tiêu cực: “Đó là một phần ký ức không hề tệ. Nhưng theo thời gian, có thể hai người nhận ra mình không còn có thể tiếp tục sống cùng nhau”.

Cũng với thái độ này, Madam Pang cho rằng việc hai người không thể tiếp tục ở bên nhau không đồng nghĩa họ phải trở thành đối thủ của nhau: “Tôi chưa bao giờ trách ai rằng người này không tốt, người kia không tốt. Hơn nữa, anh ấy vẫn là cha của con tôi. Đây là một mối quan hệ không thể thay đổi”.

“Tôi nghĩ con người có thể mắc sai lầm trong hôn nhân. Nhưng dù không thể ở bên nhau thì cũng không cần phải trở thành kẻ thù. Hai người vẫn có thể làm bạn tốt với nhau… Tôi chỉ giữ lại những điều tốt đẹp, còn những điều không tốt thì để nó kết thúc. Khi lựa chọn kết hôn, chắc chắn phải có những điều tốt đẹp thì mình mới đưa ra lựa chọn đó” - Madam Pang nói.

Vì thế, khi được hỏi nếu có thể quay ngược thời gian và thay đổi điều gì trong chuyện tình cảm, Madam Pang trả lời rằng bà không muốn sửa lại bất cứ điều gì. Bà cho biết mình có bạn trai từ khi còn trẻ, đều là những điều tốt đẹp từng nuôi dưỡng mình, tạo nên một phần trong trẻo và “màu hồng” của tuổi trẻ. Dù hiện tại không còn quan hệ tình cảm với những người ấy, những ký ức tốt đẹp vẫn có thể được giữ lại.

Gặp chồng hiện tại khi gần 50 tuổi, nhắn tin từ “Good Morning” đến “Good Night”

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Madam Pang gặp người chồng hiện tại - Đại tá cảnh sát, Tiến sĩ Narat Sawettanan (sinh năm 1960, thường gọi là ông A) vào năm 2009 khi cả hai cùng học chung một khóa học tại Viện Khoa học Thị trường Vốn.

Madam Pang và ông A

Chia sẻ trên Praew vào năm 2021, cặp đôi cho biết hai người chưa từng quen nhau trước đó. Madam Pang chỉ nhớ ông A khi ấy đang là Phó Cục trưởng Cục Điều tra Đặc biệt (DSI). Trong khi đó, ông Naratch đã từng nhìn thấy Madam Pang trước khi hai người học chung lớp. Ông biết bà là một nhân vật nổi tiếng, xinh đẹp trong giới thượng lưu Thái Lan và từng ấn tượng với bà từ một sự kiện trước đó.

Những cuộc trò chuyện bắt đầu sau khi cả 2 gặp nhau trong lớp và kết nối nhờ một người bạn chung.

Cách ông A “tán tỉnh” Madam Pang cũng không giống những gì người ta có thể hình dung về một cặp đôi sau này sẽ trở thành vợ chồng. “Nhờ công nghệ 1G”, ông Naratch nói vui.

Khi ấy, cả 2 nhắn tin qua điện thoại di động, trên những chiếc máy có màn hình đen trắng và biểu tượng cảm xúc còn rất đơn giản. Từ “Good Morning” đến “Good Night”, tin nhắn của họ xuất hiện gần như cả ngày. Madam Pang kể cả hai đều là những người khá “low-tech”. Đặc biệt, họ thường xuyên gửi tin nhắn cho nhau cùng thời điểm mà không hề hẹn trước.

Càng trò chuyện, ông A càng nhận ra Madam Pang khác với hình ảnh sang trọng mà ông từng nhìn thấy từ bên ngoài. Ông nói bà rất gần gũi, chân thành và năng nổ. Dù vậy, xuất thân từ gia tộc Lamsam cùng hình ảnh gắn với các thương hiệu xa xỉ khiến ông từng khá ngại ngùng khi tiếp cận bà.

Về phần Madam Pang, bà thừa nhận mình không nghĩ sẽ kết hôn thêm lần nữa. Nhưng sau nhiều năm tìm hiểu ông Naratch, bà dần chắc chắn rằng hai người có thể sống cùng nhau. Điều khiến bà bị thuyết phục không phải những món quà đắt tiền hay địa vị của một người đàn ông, mà là sự chân thành, cách ông thấu hiểu và chăm sóc bà.

“Nếu nói thật lòng, tôi không kỳ vọng anh A mua cho mình viên kim cương hồng trị giá 50 triệu baht (38,7 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại). Điều khiến tôi hạnh phúc là anh A bước vào và lấp đầy điều quan trọng mà tôi cần, đó là hạnh phúc, bằng tính cách và sự quan tâm”.

Ban đầu, Madam Pang và ông A dự định cưới vào tháng 3/2014. Tuy nhiên, vài tháng trước hôn lễ, ông gặp vấn đề về thị lực và được phát hiện có một u nang trong não. Lúc đó, gia đình Madam Pang khá lo lắng, khuyên bà cân nhắc việc kết hôn, nhưng bà vẫn quyết định ở bên ông.

Thay vì chờ đến tháng 3, Madam Pang dời ngày cưới lên 19/1/2014, để ông A chuyển về sống cùng gia đình và được chăm sóc. Bà cho biết đây là thời điểm cả hai thực sự quyết định sẽ cùng nhau đi qua những lúc khó khăn lẫn hạnh phúc. Đám cưới sau đó được tổ chức đơn giản, thay vì một hôn lễ lớn như dự định.

Cặp đôi đã bên nhau hơn 12 năm

Cuộc hôn nhân bù trừ của một người thích mạo hiểm và một người “chậm mà chắc”

Trong cuộc sống chung, Madam Pang và chồng nhận ra họ có nhiều điểm khác biệt. Madam Pang tự nhận mình thích mạo hiểm, thích thử thách và thường đưa ra quyết định nhanh. Trong khi đó, ông Naratch có tính cách ổn định, điềm tĩnh hơn và quen với cách làm việc “chậm mà chắc” của một công chức.

Madam Pang ví mình như vị tướng thuộc “phe đánh trận”, còn ông A là người thiên về chiến lược. Khi bà quá nóng vội, ông sẽ là người kéo bà trở lại trạng thái cân bằng. Sự khác biệt này cũng theo họ vào đời sống gia đình. Ông A cho rằng mình được mở rộng góc nhìn khi sống cùng Madam Pang, còn bà có thêm một cách suy nghĩ khác từ chồng.

Bên ngoài công việc, hai người cố gắng duy trì những bữa cơm chung. Khi mới yêu, họ có những nhà hàng quen. Sau khi kết hôn, họ thường ăn ở nhà để có thêm thời gian bên cha mẹ Madam Pang.

Có những buổi tối, cả hai vừa ăn vừa xem TV trên bàn ăn suốt 1 - 2 tiếng, thậm chí có lúc ngủ quên ngay tại bàn ăn. Và cũng có những bữa ăn hai người gần như không nói với nhau câu nào. Madam Pang thường tiếp tục xử lý công việc qua điện thoại, xem YouTube để cập nhật tin tức về thể thao, giải trí, chính trị. Ông A thì xem thể thao hoặc phim trên TV.

Nhưng theo ông, việc ở cạnh nhau đôi khi không cần đến quá nhiều lời nói: “Đôi khi chúng tôi không cần nói với nhau một câu nào. Chỉ cần biết rằng người kia đang ở đó cùng mình”.

Trong một cuộc trò chuyện khác với Thairath Talk vào năm 2024, Madam Pang từng chia sẻ một nguyên tắc trong hôn nhân của 2 người là không can thiệp vào mạng xã hội hay điện thoại của nhau.

Bà chưa từng xem tài khoản LINE (MXH phổ biến ở Thái Lan) của chồng và ông A cũng không xem LINE của bà. Với Madam Pang, đó là cách hai người thể hiện sự tôn trọng. Nhưng bà cũng tiết lộ một chuyện khá hài hước: “Tôi biết từ lâu rồi rằng anh A có TikTok. Anh ấy chưa bao giờ kể, nhưng tôi bắt được rồi".

Cặp đôi luôn nắm tay nhau tình cảm trong mọi khung hình

Cả hai vẫn có những lúc tranh luận. Madam Pang tự nhận mình khá bướng bỉnh, còn ông A thường có cách xử lý mềm mỏng hơn. Những năm đầu hôn nhân, mỗi khi bà bắt đầu lớn tiếng, ông lại nhắc nhở kiểu hài hước: “Đừng làm gì Nong A (cách gọi mà bố mẹ gọi ông A - PV) nhé. Nong A là con một. Đừng làm tổn thương Nong A”.

Chuyện quà tặng giữa hai người cũng khá thú vị. Madam Pang thừa nhận bà thường “gợi ý” rõ ràng những thứ mình muốn, từ túi xách, hoa tai cho tới nhẫn. Thậm chí bà còn liệt kê các dịp cần tặng quà trong năm: Giáng sinh, năm mới, kỷ niệm ngày cưới rồi đến Valentine. Vì vậy ông A thường biết trước mình cần chuẩn bị món quà gì.

Trong hơn 10 năm chung sống, Madam Pang vẫn xem mối quan hệ này là một mối duyên đặc biệt: “Tôi nghĩ đó là một phép màu. Không dễ để một người đàn ông và một người phụ nữ gặp nhau khi đã gần 50 tuổi, sau đó phát triển mối quan hệ và kết hôn”.

Với ông A, việc trở thành chồng của Madam Pang cũng là điều ông không dự đoán trước: “Đó là điều nằm ngoài sự kỳ vọng của tôi. Với danh tiếng, ngoại hình, gia đình và địa vị của Pang, việc tôi gặp được cô ấy không phải chuyện dễ dàng. Tôi xem đó là may mắn của mình khi nhận được tình yêu từ cô ấy và gia đình”.

Hai người còn có chung sở thích nghe nhạc. Madam Pang từng nói chồng hát hay hơn mình nên thường cùng chọn những ca khúc mà ông A có thể hát cho bà nghe, hoặc những bài có lời ca khiến cả hai liên tưởng đến câu chuyện của mình.