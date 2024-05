Cuộc “đuổi bắt” giữa những người phòng chống lừa đảo công nghệ và kẻ gian lận: Khi tội phạm mạng ngày càng đông đảo, có cả tổng đài hỗ trợ các hacker “tập sự”, ngăn chặn thế nào?

Hội thảo Phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng là sự kiện đầu tiên do Hiệp hội an ninh mạng Quốc gia tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ công an. Sự kiện được 2 thành viên của Hiệp hội là Công ty cổ phần công nghệ an ninh mạng quốc gia Việt Nam NCS Group và Công ty cổ phần VCCorp cùng phối hợp tổ chức thực hiện.