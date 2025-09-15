Bộ phim Confidence Queen của Park Min Young đã lên sóng tới tuần thứ 2 và tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm về tỷ suất người xem. Tập 4 lên sóng Chủ nhật vừa qua chính thức chạm đáy với rating 0,9%, mức thấp nhất trong 2 tuần đầu phát sóng.

Tập 4 của tiếp tục mang đến màn lật mặt khi bộ ba lừa đảo Yoon Yi Rang (Park Min Young), James (Park Hee Soon) và Myung Gu Ho (Joo Jong Hyuk) quyết định nhắm vào ngôi sao phê bình nghệ thuật nổi tiếng Yoo Myung Han (Lee Yi Kyung). Dù được tung hô sau khi tố cáo bậc thầy làm giả tranh, Yoo Myung Han thực chất lại đứng sau đường dây bóc lột các họa sĩ trẻ, bắt họ sử dụng ma túy để sản xuất tranh giả.

Trong phi vụ mới, nhóm Confidence Queen cải trang, thâm nhập buổi đấu giá từ thiện để đánh cắp bằng chứng trong USB của Yoo Myung Han. Họ dựng nên một “nghệ sĩ thiên tài quá cố” tên Cheon Myung Shin, khiến Myung Han tin tưởng bỏ ra tới 50 tỷ won để mua loạt tranh giả. Cao trào nổ ra khi mẹ và Kim Bo Ra (Jung Yi Joo) - họa sĩ từng bị Yoo Myung Han hành hạ bất ngờ xuất hiện, vạch trần sự thật trước công chúng. Yoo Myung Han bị lật tẩy toàn bộ: từ cảnh bạo hành, ép buộc, cho đến những khoảnh khắc nhục nhã.

Điểm sáng duy nhất của tập 4 là sự xuất hiện của Lee Yi Kyung trong vai Yoo Myung Han. Dù chỉ là cameo nhưng anh đã khán giả mong chờ từ khi phim chưa lên sóng vì mối nhân duyên với Park Min Young từ Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Màn thể hiện duyên dáng, hài hước của Lee Yi Kyung khiến tập 4 của Confidence Queen khá viral trên các nền tảng MXH nhưng vẫn không đủ sức để kéo rating cho tập này.

Dù Confidence Queen được quảng bá là bom tấn lừa đảo mới của màn ảnh Hàn, nhưng kịch bản lại khiến nhiều khán giả thất vọng vì quá dễ đoán. Các cú twist vốn được kỳ vọng tạo bất ngờ thì lại đi theo lối mòn, chỉ cần xem nửa tập là đã có thể đoán trước diễn biến. Đặc biệt, vai nữ chính của Park Min Young gây nhiều tranh cãi. Cô vốn nổi tiếng với lối diễn ngọt ngào trong dòng phim tình cảm, nhưng khi chuyển sang hình tượng một thiên tài lừa đảo, Park Min Young lại thể hiện quá lố, nhiều cảnh gồng cứng và biểu cảm bị chê giả tạo. Thay vì toát ra sự thông minh, sắc sảo, nhân vật Yoon Yi Rang trong phần thể hiện của cô lại thiếu thuyết phục, khiến tổng thể bộ phim mất đi sức hút. Đây được xem là điểm trừ lớn khiến Confidence Queen khó giữ chân khán giả lâu dài, rating chạm mốc 0% chỉ sau 2 tuần.