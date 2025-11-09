Bất ngờ từ một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ

Một phụ nữ ở độ tuổi 50 đã trải qua những ngày tháng bình thường mà không hề có dấu hiệu đau đớn, vấn đề kinh nguyệt, hay thay đổi cân nặng nào, cho đến khi cô được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng giai đoạn 4 trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ung thư đã lan rộng đến nhiều cơ quan trong cơ thể cô.

Theo báo cáo của tờ The Sun, một phụ nữ 51 tuổi người Mỹ tên là Louise Altenhoven-Ishidore đã phát hiện ra một khối u lớn trong buồng trứng của mình trong lúc thăm khám phụ khoa. Bất chấp kết quả xét nghiệm hai lần đều cho thấy 'âm tính', bác sĩ vẫn khuyên cô nên phẫu thuật loại bỏ khối u do hình thái bất thường của nó.

Ca phẫu thuật lớn và quá trình hồi phục gian nan

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ra rằng toàn bộ ổ bụng của Louise đã bị ung thư tấn công. Tình trạng ung thư đã lan đến gan, đại tràng, màng bụng, và thậm chí là ngực. Bà đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn tại Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở New York, nơi cô đã cắt bỏ lách, ruột thừa, túi mật, tử cung, buồng trứng, ống dẫn trứng và màng bụng.

Bác sĩ chủ trì Dennis Chi đã cố gắng bảo tồn một phần của gan và đại tràng để duy trì sự sống. Cô cũng phải gắn một túi đại tiện nhân tạo ở phần bụng dưới.

Sau cuộc phẫu thuật, Louise đã mất 18 ngày để hồi phục, tiếp theo là quá trình điều trị hóa chất đầy khó khăn về cả mặt tinh thần lẫn thể chất. Cô chia sẻ: "Hóa trị là một cuộc chiến tinh thần. Tôi đã cố gắng không sống như một bệnh nhân". T rong suốt quá trình điều trị, cô vẫn mặc váy và giày cao gót đến bệnh viện.

Lời kêu gọi nâng cao nhận thức

Hiện tại, Louise đã hoàn thành ca phẫu thuật loại bỏ túi đại tiện và chỉ số đánh dấu ung thư CA 125 của cô cũng đã trở lại mức bình thường. Đội ngũ y tế đã đánh giá cô đã đạt được trạng thái hoàn hảo.

Louise quyết tâm không để bệnh ung thư chiếm lấy cuộc sống của mình, đang lên kế hoạch cho những chuyến du lịch, tham gia vào các hoạt động từ thiện và vận động nâng cao nhận thức về căn bệnh này. Louise muốn chứng minh rằng ngay cả khi phải đối mặt với ung thư giai đoạn 4, mọi người vẫn có thể định nghĩa lại 'khuôn mặt của cuộc sống'.

Ung thư buồng trứng - Căn bệnh khó phát hiện sớm

Ung thư buồng trứng thường khó được phát hiện sớm do triệu chứng không rõ ràng, và khi được chẩn đoán thì thường đã ở giai đoạn 3 trở lên. Các dấu hiệu như cảm giác căng tức ở bụng, khó tiêu sau khi ăn, tiểu thường xuyên, tăng cân không rõ nguyên nhân, hoặc đau bụng cần được kiểm tra ngay lập tức. Nếu được phát hiện sớm, tỷ lệ sống sót 5 năm có thể lên đến hơn 90%, nhưng nếu ung thư tiến triển đến giai đoạn 4 thì tỷ lệ này giảm xuống dưới 30%.

Ung thư buồng trứng là loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao nhất trong các bệnh ung thư phụ khoa do triệu chứng ban đầu không rõ ràng. Buồng trứng, nằm ở hai bên tử cung và có hình dạng elip, là cơ quan sản sinh hormone nữ và chịu trách nhiệm về quá trình rụng trứng.

Ung thư buồng trứng thường bắt đầu từ cơ quan nhỏ này và lan nhanh đến các cơ quan khác trong ổ bụng, khiến việc chẩn đoán sớm trở nên khó khăn. Đa số các trường hợp được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn 3 trở lên, chiếm hơn 70%.

Ung thư buồng trứng là loại ung thư phụ khoa có tỷ lệ tử vong cao nhất, và tỷ lệ mắc ung thư buồng trứng đang tăng khoảng 1.8% hàng năm. Ung thư buồng trứng có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhưng loại ung thư buồng trứng phổ biến nhất là ung thư biểu mô, thường gặp nhất ở phụ nữ từ 40 đến 70 tuổi.

Ung thư biểu mô xuất phát từ tế bào bề mặt của buồng trứng và chiếm khoảng 90% số ca bệnh. Ngoài ra còn có ung thư từ tế bào sinh sản và từ tế bào tiết hormone. Ung thư biểu mô thường gặp ở phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh, trong khi hai loại khác có thể xuất hiện ở những người trẻ tuổi hơn.

Nguyên nhân của bệnh vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng việc rụng trứng lặp đi lặp lại được coi là nguyên nhân chính gây tổn thương và viêm nhiễm tế bào. Phụ nữ có lịch sử sinh đẻ muộn, không có kinh nghiệm mang thai và cho con bú, hoặc không sử dụng biện pháp ngừa thai để ức chế rụng trứng có nguy cơ cao hơn. Phụ nữ có tiền sử gia đình mắc bệnh, đặc biệt khi có đột biến gen BRCA1 hoặc BRCA2, có nguy cơ cao gấp 30-40 lần so với người bình thường.

Triệu chứng thường không đặc hiệu, bao gồm cảm giác căng bụng, cảm giác đầy hơi, cảm giác no sau khi ăn, tăng cân, tiểu thường xuyên và đau vùng chậu. Những triệu chứng này dễ được nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa hoặc đau kinh. Nếu các triệu chứng này kéo dài hơn 2 tuần, cần thực hiện khám phụ khoa, kiểm tra bằng siêu âm và xét nghiệm máu để đo lường mức độ của protein 'CA-125'. CA-125 là một chỉ số trong máu có thể tăng cao ở bệnh nhân ung thư buồng trứng, nhưng cũng có thể tăng do kinh nguyệt hoặc bệnh lạc nội mạc tử cung, do đó không thể dùng làm cơ sở duy nhất để chẩn đoán.