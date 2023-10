"Cuộc chiến sinh tồn" tập 12: Nhân vật tưởng vô dụng hóa ra lại mang bí mật động trời

Vừa qua, 2 tập 11 và 12 của bộ phim "Cuộc chiến sinh tồn" đã lên sóng. Tại đây, khán giả được chứng kiến bức tranh về quá khứ của Shim Jun Seok, cũng như là cuộc chiến giữa phe Matthew Lee (Uhm Ki Joon) cùng với tập đoàn Sungchan do Chủ tịch Shim Yong cầm đầu. Thế nhưng giữa lúc mọi thứ đang bước vào hồi gay cấn, biên kịch lại có cú bẻ lái gây sốc.

Phe phản diện trở thành tay sai của Matthew Lee

Ở tập trước, hội phản diện đã bị Matthew Lee đẩy vào đường cùng. Chính vì thế, họ không còn cách nào khác ngoài việc nghe lời Matthew Lee, hỗ trợ anh ta chống lại tập đoàn Sungchan.

Hội phản diện buộc phải nghe theo sự sắp xếp của Matthew Lee.

Cụ thể, Han Mo Ne (Lee Yoo Bi) là người đóng chính trong bộ phim "Gửi đến D" với kịch bản được xây dựng dựa trên vụ án Mũ Len năm xưa, còn Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum) phải tìm cách để bộ phim được sản xuất như kế hoạch.

Không chỉ vậy, họ còn phải trả lời truyền thông theo kịch bản dựng sẵn để biến tập đoàn Sungchan trở thành kẻ phản diện trong mắt công chúng. Sau đó, Yang Jin Mo (Yoon Jong Hoon) sẽ cho người lèo lái dư luận, khiến cho thông tin được lan truyền mạnh mẽ.

Nam Chul Woo đóng giả làm một sư thầy để tiếp cận Chủ tịch Shim Yong.

Cha Joo Ran (Shin Eun Kyung), Nam Chul Woo (Jo Jae Yoon) và Go Myung Ji (Jo Yoon Hee) cũng đều có nhiệm vụ của riêng mình. Cha Joo Ran trở thành y tá của Chủ tịch Shim Yong để hạ thuốc ông ta. Nam Chul Woo hóa thân thành một sư thầy và thao túng tinh thần ông ta. Còn Go Myung Ji, cô ta phải tìm cách thâm nhập khu VIP trong phòng tranh của tập đoàn Sungchan, nơi đế chế khổng lồ này tạo ra quỹ đen.

Kang Ki Tak phát hiện Matthew Lee không phải Lee Hwi So

Xuyên suốt hành trình đã qua, chúng ta luôn biết rằng Matthew Lee chính là Lee Hwi So, người bố nuôi làm tất cả mọi chuyện để báo thù cho con gái. Trong khi đó, ở tập 11 và 12, Kang Ki Tak (Yoon Tae Young) lại có những biểu hiện đáng ngờ.

Anh ta dường như vẫn còn tình cảm với Geum Ra Hee, đồng thời bị Min Do Hyuk phát hiện có mặt tại hiện trường khi Shim Jun Seok cho người đập phá nhà của anh ấy. Matthew Lee cũng tỏ ra hoài nghi và bảo Min Do Hyuk (Lee Joon) rằng thành thật mà nói, Kang Ki Tak không hề có mối liên hệ trực tiếp nào với Bang Da Mi.

Kang Ki Tak phát hiện Matthew Lee không phải là Lee Hwi So.

Tuy nhiên sau tất cả, dường như Matthew Lee mới chính là người có vấn đề khi mà Kang Ki Tak phát hiện anh ta không phải Lee Hwi So. Vốn dĩ, Chủ tịch Bang Chil Sung lúc còn sống từng lên kế hoạch để đưa Lee Hwi So ra ngoài. Dẫu vậy hiện tại, Lee Hwi So thật vẫn đang bị giam trong ngục.

Quản gia của Chủ tịch Shim Yong, nhân vật tưởng vô dụng hóa ra lại mang bí mật động trời



Ở "Cuộc chiến sinh tồn", có một nhân vật tưởng như không có vai trò gì lớn với mạch phim nhưng đến giờ, ông ta lại hiện lên như một trong những kẻ dối trá nhất, và người đó chính là vị quản gia thân cận luôn làm việc theo mệnh lệnh do Chủ tịch Shim Yong đưa ra.

Như đã biết, Min Do Hyuk luôn là cái gai trong mắt Shim Jun Seok bởi anh chính là con ruột của Chủ tịch Shim Yong, còn Shim Jun Seok chỉ là con nuôi mà thôi. Thực chất, cha đẻ của Shim Jun Seok là vị quản gia nói trên.

Khi Shim Jun Seok mới sinh, anh ta mắc bệnh nặng nhưng các bác sĩ chỉ quan tâm tới Min Do Hyuk. Bởi thế, ông ta lén tráo đổi hai đứa bé. Sau đó, Shim Jun Seok vẫn luôn sống với thân phận người thừa kế tập đoàn Sungchan. Tuy nhiên, một vụ tai nạn khi cưỡi ngựa đã khiến anh ta phải truyền máu gấp, để rồi làm cho bí mật bị lộ tẩy.

Dĩ nhiên, Chủ tịch Shim Yong phải phái vị quản gia đi tìm tung tích con trai ruột. Thế nhưng, ông ta lại nhận được một đáp án dối trá, đó là con trai mình đã chết. Không chỉ thế, vị quản gia này cũng biết tất cả những tội ác của Shim Jun Seok nhưng lại che giấu Chủ tịch Shim Yong.

Quản gia của Chủ tịch Shim Yong biết bộ mặt thật của Shim Jun Seok nhưng lại che giấu.

Tất nhiên cho đến hiện tại, động cơ của những hành động này là vì bảo vệ Shim Jun Seok. Thế nhưng, khán giả cũng có lý do để suy đoán rằng đây là một kẻ mang dã tâm lớn.