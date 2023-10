"Cuộc chiến sinh tồn" tập 10: Lộ thân phận thật gây sốc của nam chính?

Vừa qua, hai tập 9 và 10 của bộ phim "Cuộc chiến sinh tồn" đã lên sóng. Tại đây, chân tướng của toàn bộ những bi kịch được hé mở. Song song với đó, ác mộng với bè lù phản diện cũng chính thức bắt đầu.

Hé lộ lý do Bang Da Mi bị giết

Qua lời kể của Lee Hwi So (Uhm Ki Joon), bí ẩn về cái chết của cô nữ sinh xấu số Bang Da Mi đã được tái hiện trước mắt khán giả. Theo đó, kẻ nhẫn tâm sát hại Bang Da Mi không ai khác ngoài K. Thân phận thực sự của hắn là Shim Jun Seok, người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài phiệt Sungchan.

Lee Hwi So là người cầm súng, nhưng kẻ thực sự bóp cò là Shim Jun Seok.

Shim Jun Seok là kẻ đã có gia đình nhưng vẫn lén lút qua lại với Han Mo Ne (Lee Yoo Bi). Bang Da Mi biết được Han Mo Ne lén sinh con trong trường, vì thế nên để tự bảo vệ mình, anh ta đã lên kế hoạch sát hại Bang Da Mi.

Đáng buồn thay, bởi không biết những chuyện này nên 5 năm trước, Chủ tịch Bang Chil Sung đã bảo cháu gái tới Trung tâm hỗ trợ ngăn chặn tội phạm kỹ thuật số do tập đoàn Sungchan bảo trợ. Để rồi tại đây, Bang Da Mi chạm mặt tên sát nhân đáng sợ mà cô chẳng hề hay biết.

Thêm 2 nhân vật chết, thân phận thực gây sốc của Min Do Hyuk

Dĩ nhiên, chỉ một mình Shim Jun Seok thì không thể làm được tất cả những chuyện kinh khủng kể trên. Thực tế, Chủ tịch Shim dường như còn đáng sợ hơn cả đứa con trai bệnh hoạn. Ông ta biết rõ nhưng tội ác Shim Jun Seok gây ra nhưng vẫn dung túng, đồng thời sẵn sàng loại bỏ tất cả những người mang đến nguy cơ cho tập đoàn Sungchan.

Chủ tịch Shim là kẻ đứng sau dung túng cho Shim Jun Seok làm điều ác. Ông ta cũng là một kẻ rất đáng sợ khi sẵn sàng trừ khử tất cả những ai có khả năng mang tới nguy cơ cho tập đoàn Sungchan.

Ở cuối tập 9, Song Ji Ah đã đe dọa Han Mo Ne rằng cô sẽ gặp Chủ tịch Shim và tiết lộ toàn bộ sự thật về mối quan hệ giữa cô ta cùng với Shim Jun Seok. Dù Geum Ra Hee (Hwang Jung Eum) buông lời hứa hẹn sẽ biến cô thành ngôi sao giải trí, Song Ji Ah vẫn giữ vững quyết tâm. Dẫu vậy, cô gái đáng thương ấy chẳng biết rằng hành động đó lại khiến bản thân phải trả giá bằng cả tính mạng.

Han Mo Ne đã âm thầm thông báo cho Shim Jun Seok. Chính vì thế, anh ta sai người sát hại Song Ji Ah, đồng thời để lại dòng chữ "kẻ nào dám gọi K chắc chắn phải chết" như một lời nhắc nhở cho hội phản diện. Nhìn dòng chữ này, tất cả bọn chúng đều sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu.

Song Ji Ah đã bị Shim Jun Seok cho người sát hại...

...cái chết của cô được ngụy tạo thành một vụ tự sát.

Ngoài Song Ji Ah, một nhân vật khác cũng đã Shim Jun Seok giết chết, đó là Trưởng công tố Um Ji Man. Um Ji Man mất mạng là bởi dám điều tra bí mật của Shim Jun Seok và lấy nó để uy hiếp anh ta.

Cụ thể, từ lời gợi ý của Yang Jin Mo (Yoon Jong Hoon), Um Ji Man điều tra ra sự thật về việc tại sao một kẻ ở ngôi cao như Shim Jun Seok lại phải tìm cách hãm hại một tên côn đồ nhỏ bé như Min Do Hyuk (Lee Joon). Hóa ra, anh ta vốn chỉ là con nuôi của Chủ tịch Shim. Còn con trai ruột của ông ta, từ cuộc đối thoại giữa Shim Jun Seok và Um Ji Man, có thể suy đoán người ấy chính là Min Do Hyuk.



Từ cuộc nói chuyện giữa Um Ji Man và Shim Jun Seok...

...có thể suy đoán rằng Min Do Hyuk chính là con trai của Chủ tịch Shim.

Matthew Lee, Min Do Hyuk và Kang Ki Tak ra tay trừng trị hội phản diện

Ở một diễn biến khác, Lee Hwi So, Min Do Hyuk cùng với Kang Ki Tak (Yoon Tae Young) đã ra tay để khiến hội phản diện nếm mùi sợ hãi. Cha Joo Ran (Shin Eun Kyung) bị gài bán giấy xác nhận mang thai giả với giá 500 triệu won qua đó mất đi sự nghiệp bác sĩ. Việc Go Myung Ji (Jo Yoon Hee) ép phụ huynh mua tranh và đi nhà nghỉ cùng người đã có gia đình cũng bị phanh phui. Do đó, cô ta bị tống cổ khỏi trường học.

Nam Chul Woo (Jo Jae Yoon) bị người khác lén bỏ ma túy vào trong người. Chính vì thế, hắn ta mất chức Giám đốc Sở cảnh sát Seoul ngay trước khi được bổ nhiệm. Những hợp đồng kép để ăn chặn tiền của nghệ sĩ mà Yang Jin Mo che giấu được Min Do Hyuk lấy và đưa cho Ryu Hong Joo. Cô ta cầm nó đến để uy hiếp, buộc hắn ta phải vay nóng 30 tỷ won để chi trả.

Lee Hwi So thừa nhận thân phận thật của mình với hội phản diện.

Đáng chú ý, nhằm có được khoản tiền này, Yang Jin Mo đã thế chấp trụ sở của Cherry Entertainment, cũng chính là tòa nhà năm xưa hắn đoạt lấy từ tay Kang Ki Tak. Bằng cách này, Kang Ki Tak sắp giành lại được thứ vốn thuộc về mình. Còn về Han Mo Ne, tuổi tác và thân thế của cô ta đã bị tung lên mạng xã hội. Dù đã kịp thời xử lý, nhưng Han Mo Ne chẳng biết rằng tất cả mọi thứ đều ở trong sự tính toán của Lee Hwi So.

Sau khi thực hiện tại cả những việc này, Lee Hwi So đã "chơi bài ngửa" cùng hội phản diện bằng cách tự mình xé bỏ thân phận Matthew Lee.

Bộ phim "Cuộc chiến sinh tồn" phát sóng vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS.