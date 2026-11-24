Không phải ai tăng cân cũng béo lên giống nhau. Có người dễ tích mỡ ở bụng, người lại tăng vòng ba hoặc có phần đùi đầy đặn hơn. Sự khác biệt này không chỉ liên quan đến chế độ ăn uống, vận động mà còn chịu ảnh hưởng của gene, hormone và tuổi tác. Đáng chú ý, lớp mỡ mà nhiều phụ nữ muốn loại bỏ bằng mọi giá thực chất còn đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng đối với cơ thể.

Theo Cara Ocobock, nhà nhân chủng học tại Đại học Notre Dame (Mỹ), trong bài viết đăng trên The Conversation ngày 22/11/2026, các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu vì sao cơ thể tích trữ mỡ ở một số vị trí nhất định thay vì phân bổ đồng đều khắp cơ thể.

Mỡ thừa không chỉ là vấn đề vóc dáng

Mỡ thường bị xem là nguyên nhân khiến cơ thể nặng nề, vòng eo kém thon gọn và quần áo trở nên chật chội. Tuy nhiên, xét về mặt sinh học, mô mỡ là một phần thiết yếu của cơ thể, tham gia dự trữ năng lượng, bảo vệ nội tạng, giữ ấm và điều hòa hoạt động chuyển hóa.

Có hai loại mỡ chính cần phân biệt. Mỡ dưới da nằm giữa da và cơ, có thể cảm nhận được khi véo nhẹ vùng bụng, đùi hoặc mông. Lớp mỡ này đóng vai trò như một lớp đệm bảo vệ cơ thể trước những tác động bên ngoài, đồng thời giúp giữ nhiệt.

Trong khi đó, mỡ nội tạng nằm sâu hơn, bao quanh các cơ quan trong ổ bụng. Khác với lớp mỡ dưới da mà nhiều người quan tâm vì lý do thẩm mỹ, mỡ nội tạng dư thừa có liên quan đến nguy cơ mắc các vấn đề chuyển hóa và tim mạch.

Mô mỡ còn có khả năng sản xuất và đáp ứng với hormone, góp phần điều chỉnh việc sử dụng năng lượng cũng như cảm giác đói, no. Vì vậy, không thể đánh giá tình trạng sức khỏe chỉ dựa vào việc cơ thể có nhiều hay ít mỡ ở một vùng nhất định.

Vì sao mỡ thường tập trung ở bụng, đùi và mông?

Theo Cara Ocobock, có ba yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cách cơ thể phân bố mỡ: di truyền, hormone và tuổi tác. Đây cũng là lý do hai người có cân nặng tương đương nhưng hình dáng cơ thể vẫn có thể rất khác nhau.

Thứ nhất là gene di truyền. Một số gene có liên quan đến xu hướng tích trữ mỡ ở vùng mông và đùi, trong khi những gene khác có thể khiến mỡ tập trung nhiều hơn ở thân mình. Điều này góp phần giải thích vì sao có người dễ tăng vòng ba, nhưng người khác lại thường tăng mỡ bụng dù chế độ ăn uống và mức độ vận động không quá khác biệt.

Tuy nhiên, gene không quyết định hoàn toàn vóc dáng. Cân nặng và phân bố mỡ còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác, bao gồm dinh dưỡng, hoạt động thể chất, giấc ngủ và tình trạng sức khỏe.

Thứ hai là hormone. Estrogen, hormone thường có nồng độ cao hơn ở nữ giới, góp phần định hướng mỡ dưới da tích tụ tại mông, đùi và một số vùng khác trên cơ thể. Đây là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt về hình thể giữa nam và nữ.

Trong khi đó, cortisol - hormone tham gia phản ứng của cơ thể trước căng thẳng – có mối liên hệ với sự tích tụ mỡ nội tạng ở vùng bụng. Dù vậy, không thể kết luận cứ căng thẳng là sẽ béo bụng, bởi quá trình này còn liên quan đến chế độ ăn, giấc ngủ, hoạt động thể chất và nhiều yếu tố chuyển hóa khác.

Thứ ba là tuổi tác. Khi lớn tuổi, cơ thể trải qua những thay đổi về hormone, khối cơ và quá trình chuyển hóa. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến cân nặng cũng như cách mỡ phân bố. Ở phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, sự thay đổi nồng độ estrogen có thể đi kèm xu hướng tích mỡ nhiều hơn ở vùng bụng.

Điều đó không có nghĩa phụ nữ cứ bước sang một độ tuổi nhất định sẽ tăng cân hoặc không thể kiểm soát mỡ thừa. Mức độ thay đổi ở mỗi người khác nhau, và thói quen sinh hoạt vẫn đóng vai trò quan trọng.

Ngoài ra, việc mỡ không phân bố đồng đều còn có thể liên quan đến cấu trúc cơ thể. Nếu tích tụ quá nhiều quanh khuỷu tay hoặc đầu gối, lớp mỡ có thể gây cản trở vận động. Trong khi đó, những vùng như mông và đùi có đặc điểm cấu trúc cho phép cơ thể dự trữ mỡ mà ít ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng gập duỗi các khớp.

Vì sao con người có khả năng tích trữ nhiều mỡ?

Một điểm thú vị được đề cập trong bài viết là con người có khả năng tích trữ mỡ đáng kể so với nhiều loài linh trưởng và động vật có vú khác. Theo tác giả, điều này có thể liên quan đến lịch sử tiến hóa của tổ tiên loài người.

Trong quá khứ, săn bắt và hái lượm là những nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng ổn định. Khi thức ăn khan hiếm, năng lượng dự trữ dưới dạng mỡ giúp cơ thể duy trì hoạt động cho đến khi có nguồn thực phẩm mới.

Khả năng tích trữ năng lượng vì thế có thể từng là một lợi thế sinh tồn. Cơ chế này vẫn tồn tại ở con người hiện đại, dù điều kiện sống ngày nay đã khác xa thời tổ tiên.

Các nhà khoa học hiện vẫn tiếp tục nghiên cứu thời điểm khả năng tích trữ mỡ phát triển trong quá trình tiến hóa. Một manh mối đáng chú ý đến từ những bức tượng nhỏ thời Gravettian, có niên đại khoảng 25.000-28.000 năm trước, được tìm thấy tại nhiều khu vực ở châu Âu và Nga.

Những bức tượng này mô tả các hình tượng nữ giới có cơ thể đầy đặn, với lớp mỡ tập trung rõ ở một số vùng. Cách thể hiện hình thể có những điểm tương đồng với sự phân bố mỡ ở con người ngày nay, khiến các nhà nghiên cứu cho rằng việc tích trữ mỡ đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử loài người.

Bối cảnh khí hậu khi đó cũng là một yếu tố đáng lưu ý. Nhiều khu vực tại châu Âu và Nga lạnh hơn hiện nay, trong khi nguồn thức ăn có thể trở nên khó tìm vào những mùa đông khắc nghiệt. Dù chưa đủ để chứng minh đầy đủ nguyên nhân tiến hóa, các hiện vật này cung cấp thêm dữ liệu để tìm hiểu vai trò của mỡ trong quá trình thích nghi của con người.

Có nên cố gắng loại bỏ toàn bộ mỡ thừa?

Câu trả lời là không. Mỡ có vai trò sinh học thiết yếu, nhưng điều đó không có nghĩa tích tụ càng nhiều mỡ càng tốt. Vấn đề nằm ở lượng mỡ, vị trí tích tụ và ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe.

Đặc biệt, mỡ nội tạng dư thừa có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2 và các rối loạn chuyển hóa. Vì vậy, nếu vòng eo tăng nhanh hoặc cân nặng thay đổi bất thường, mỗi người nên chú ý theo dõi và cân nhắc kiểm tra sức khỏe thay vì chỉ tập trung vào vẻ ngoài.

Với những người muốn giảm mỡ, cần hiểu rằng cơ thể không thể chủ động đốt mỡ tại riêng một vị trí chỉ bằng các bài tập cho vùng đó. Tập bụng có thể giúp tăng cường cơ bụng, nhưng không đồng nghĩa lượng mỡ ở bụng sẽ giảm riêng biệt. Việc kiểm soát mỡ cần kết hợp chế độ ăn cân bằng, vận động thường xuyên, tập luyện sức mạnh, ngủ đủ giấc và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Theo Cara Ocobock, lớp mỡ ở mông, đùi hay những vùng khác không đơn thuần là một đặc điểm ngoại hình. Chúng còn phản ánh hoạt động sinh học và những đặc điểm được hình thành qua quá trình tiến hóa lâu dài.

Hiểu được cơ thể tích trữ mỡ như thế nào sẽ giúp phụ nữ nhìn nhận việc kiểm soát cân nặng thực tế hơn: không cần cố gắng loại bỏ hoàn toàn mỡ, mà nên hướng đến một cơ thể khỏe mạnh, duy trì khối cơ và kiểm soát lượng mỡ ở mức phù hợp.

(Theo nguồn: CNN)