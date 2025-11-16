Cùng mức lương gần 20 triệu/tháng nhưng vợ chẳng giữ được đồng nào còn chồng thì vẫn nguyên xi: Mâu thuẫn bùng nổ

Hà năm nay 38 tuổi, làm kế toán cho một công ty nhỏ. Lương tháng trung bình khoảng 18–20 triệu, thêm vài khoản phụ cấp, đủ để xoay xở chi tiêu gia đình ở mức vừa phải. Nhưng “vừa phải” với Hà lại khác xa so với cách Tín – chồng chị – hiểu về việc chia sẻ tài chính trong hôn nhân.

Đồng lương cứ về nhà là tan biến

Ngay từ ngày cưới, Hà đã là người đứng ra lo toàn bộ sinh hoạt trong gia đình: tiền chợ, tiền điện nước, phí gửi xe, tiền học thêm của con, tiền sửa sang trong nhà… Mỗi tháng, trung bình Hà tiêu hết 12–15 triệu, chẳng mấy khi để dư.

Trong khi đó, Tín làm quản lý vận hành cho một công ty dịch vụ, thu nhập dao động 17–19 triệu. Anh nói với vợ: “Anh để dành, phòng khi có việc lớn”. Nhưng “việc lớn” đó là gì, số tiền tiết kiệm được bao nhiêu, Tín giấu kỹ như két sắt ngân hàng. Hà chưa bao giờ được thấy con số thực.

Hà kể: “Tôi chỉ biết chồng nói đang tiết kiệm, nhưng hỏi thì anh ấy bảo: đàn bà biết nhiều mệt đầu. Mỗi tháng tôi vừa chạy tiền học của con, vừa lo ăn uống, đến lúc hết sạch mới dám than thì anh ấy gắt: Chi gì mà nhiều thế?”.

Hai vợ chồng càng sống càng giống hai người độc lập, mỗi người giữ một khoản riêng, chỉ khác là khoản của Hà thì được dùng cho cả nhà, còn khoản của Tín thì… không ai biết dùng cho đâu.

Nhiều tháng liên tiếp, con cần đóng học phí 5–7 triệu, Hà xoay không kịp, nhắc Tín hỗ trợ thì anh lại bảo: “Anh đang để dành mục tiêu dài hạn, tháng này em chịu khó lo trước.”

Hà ấm ức vô cùng vì tiền của chồng thì để tiết kiệm cho tương lai còn hiện tại thì mình chị phải gánh hết.

Yêu cầu đổi vai

Sau nhiều tháng hụt hơi, Hà đề nghị đổi cách quản lý tiền.

Phương án của Hà: Lương của Hà sẽ đem gửi tiết kiệm hàng tháng. Tín phụ trách toàn bộ học phí và sinh hoạt phí vì giờ là lúc “tới lượt anh lo cho gia đình”.

Phản ứng của Tín là anh gạt đi ngay, lý do: “Em quen chi tiêu rồi, đưa anh lo sao được”.

Đằng sau câu nói đó là sự thật Tín không muốn đụng vào khoản tiền anh đang giữ kín.

Từ đó, những buổi cơm tối nhà Hà và Tín thường xuyên nặng nề. Hà trách chồng vô trách nhiệm, Tín lại cho rằng vợ “tính toán chi li”. Nhiều lần hai vợ chồng xảy ra tranh cãi lớn, cũng chỉ vì xoay quanh tiền bạc tài chính trong gia đình.

Qua câu chuyện của Hà và Tín, có thể thấy rõ ba vấn đề:

- Thiếu minh bạch tài chính: Tín tiết kiệm nhưng không công khai, khiến Hà dù gánh phần lớn chi tiêu vẫn bị đánh giá là “không biết giữ tiền”.

- Gánh nặng không cân bằng: Thu nhập tương đương nhưng Hà chịu gần hết chi phí cố định của gia đình, dễ dẫn đến kiệt quệ tài chính và tâm lý.

- Tư duy phó mặc: Khi Tín kiên quyết không đổi vai, điều đó cho thấy anh không muốn chia sẻ trách nhiệm thực tế, chỉ thích tích lũy phần riêng cho mình.

Gần đây, Hà lên ý định lập một khoản tiết kiệm riêng, không thông báo cho chồng nhưng lại sợ làm vậy chỉ khiến mâu thuẫn vợ chồng tăng thêm rồi rạn nứt, có khi dẫn tới tan vỡ. Vậy mới thấy, việc minh bạch tài chính trong gia đình là điều rất quan trọng và thể hiện sự tin tưởng, chia sẻ với nhau. Không làm được điều này thì hôn nhân của Hà-Tín sớm muộn cũng trục trặc.